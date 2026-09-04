Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Lupa aturan?! Wasit Turki meniup peluit offside dari lemparan ke dalam
Keputusan aneh memicu kebingungan
Insiden kocak itu terjadi pada Kamis malam dalam laga kasta kedua Turki di Stadion Matli. Wasit Demirbas meniup peluit untuk pelanggaran offside langsung dari lemparan ke dalam Istanbulspor, memicu protes keras dari kedua kubu mengingat aturan IFAB dengan jelas menyatakan pelanggaran seperti itu tidak bisa terjadi. Setelah para pemain dari kedua tim mendatangi sang wasit untuk mengklarifikasi regulasi dasar tersebut, Demirbas menyadari kesalahannya dan melanjutkan pertandingan dengan bola jatuh.
Tonton klipnya
Mantan wasit kecam blunder mengejutkan
Insiden itu dengan cepat memicu kecaman keras di dunia maya, dengan mantan wasit Turki Deniz Ates Bitnel membagikan rekaman tersebut di akun Instagram pribadinya disertai kritik pedas: "Kita berkata, 'Apa lagi yang bisa terjadi?'; wasit-wasit kita terus memburuk dari buruk menjadi lebih buruk...!"
Drama perwasitan itu tidak banyak mengganggu Bursaspor di lapangan, ketika dwigol dari mantan striker Manchester City Kelechi Iheanacho mengantar mereka meraih kemenangan telak 4-0. Penampilan dominan di hadapan 40.105 pendukung itu juga memperpanjang rekor tak terkalahkan klub yang luar biasa di kandang menjadi 11 bulan dan enam hari.
- Seskim Photo
Perburuan promosi makin mendapatkan momentum
Meraih empat kemenangan dari lima laga pembuka menempatkan Bursaspor tepat di belakang pemuncak klasemen divisi Batman Petrolspor dalam perebutan promosi otomatis. Hasil ini memberikan dorongan kepercayaan diri besar lainnya bagi tim besutan Mustafa Er yang sedang melaju kencang saat mereka berupaya mempertahankan laju tanpa henti pada awal musim. Sementara itu, Istanbulspor harus segera menemukan solusi untuk menghentikan kemerosotannya setelah terjebak di pusaran degradasi dengan hanya dua poin.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami