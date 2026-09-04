Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
AFL Rd 1 - GWS v Sydney SwansGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Lupa aturan?! Wasit Turki meniup peluit offside dari lemparan ke dalam

Bursaspor
Bursaspor vs Istanbulspor
Istanbulspor
1. Lig

Wasit Turki Ayberk Demirbas melakukan blunder aturan yang mencolok dengan meniup peluit offside langsung dari lemparan ke dalam Istanbulspor. Keputusan absurd itu membuat bingung pemain dari kedua tim, yang segera bersatu melayangkan protes dan memaksa sang pengadil pertandingan yang malu untuk cepat memperbaiki kesalahannya dengan bola jatuh.

  • Keputusan aneh memicu kebingungan

    Insiden kocak itu terjadi pada Kamis malam dalam laga kasta kedua Turki di Stadion Matli. Wasit Demirbas meniup peluit untuk pelanggaran offside langsung dari lemparan ke dalam Istanbulspor, memicu protes keras dari kedua kubu mengingat aturan IFAB dengan jelas menyatakan pelanggaran seperti itu tidak bisa terjadi. Setelah para pemain dari kedua tim mendatangi sang wasit untuk mengklarifikasi regulasi dasar tersebut, Demirbas menyadari kesalahannya dan melanjutkan pertandingan dengan bola jatuh.

    • Iklan

  • Tonton klipnya


  • Mantan wasit kecam blunder mengejutkan

    Insiden itu dengan cepat memicu kecaman keras di dunia maya, dengan mantan wasit Turki Deniz Ates Bitnel membagikan rekaman tersebut di akun Instagram pribadinya disertai kritik pedas: "Kita berkata, 'Apa lagi yang bisa terjadi?'; wasit-wasit kita terus memburuk dari buruk menjadi lebih buruk...!"

    Drama perwasitan itu tidak banyak mengganggu Bursaspor di lapangan, ketika dwigol dari mantan striker Manchester City Kelechi Iheanacho mengantar mereka meraih kemenangan telak 4-0. Penampilan dominan di hadapan 40.105 pendukung itu juga memperpanjang rekor tak terkalahkan klub yang luar biasa di kandang menjadi 11 bulan dan enam hari.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-34007219.jpgSeskim Photo

    Perburuan promosi makin mendapatkan momentum

    Meraih empat kemenangan dari lima laga pembuka menempatkan Bursaspor tepat di belakang pemuncak klasemen divisi Batman Petrolspor dalam perebutan promosi otomatis. Hasil ini memberikan dorongan kepercayaan diri besar lainnya bagi tim besutan Mustafa Er yang sedang melaju kencang saat mereka berupaya mempertahankan laju tanpa henti pada awal musim. Sementara itu, Istanbulspor harus segera menemukan solusi untuk menghentikan kemerosotannya setelah terjebak di pusaran degradasi dengan hanya dua poin.

1. Lig
Istanbulspor crest
Istanbulspor
IST
Igdir FK crest
Igdir FK
IGD
1. Lig
Manisa Futbol Kulubu crest
Manisa Futbol Kulubu
MFK
Bursaspor crest
Bursaspor
BUS