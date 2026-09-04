VIDEO: Lupa aturan?! Wasit Turki meniup peluit offside dari lemparan ke dalam

Insiden itu dengan cepat memicu kecaman keras di dunia maya, dengan mantan wasit Turki Deniz Ates Bitnel membagikan rekaman tersebut di akun Instagram pribadinya disertai kritik pedas: "Kita berkata, 'Apa lagi yang bisa terjadi?'; wasit-wasit kita terus memburuk dari buruk menjadi lebih buruk...!"

Drama perwasitan itu tidak banyak mengganggu Bursaspor di lapangan, ketika dwigol dari mantan striker Manchester City Kelechi Iheanacho mengantar mereka meraih kemenangan telak 4-0. Penampilan dominan di hadapan 40.105 pendukung itu juga memperpanjang rekor tak terkalahkan klub yang luar biasa di kandang menjadi 11 bulan dan enam hari.