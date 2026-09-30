Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Luka Modric mendapat standing ovation luar biasa dari para suporter Spanyol saat laga Nations League
Momen indah di Seville
Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia, tetapi hasil akhir sempat tersisih oleh momen penghormatan sportif yang berkesan. Penonton di Ramon Sanchez Pizjuan memastikan untuk memberi penghormatan kepada ikon tim tamu. Pada fase akhir pertandingan, suporter tuan rumah berdiri untuk memberikan tribut yang menggugah kepada Modric saat ia masuk dari bangku cadangan.
Tonton klipnya
Tepuk tangan meriah untuk seorang ikon
Momen utama itu hadir pada menit ke-81 dalam laga tersebut. Saat tim tuan rumah sudah melaju nyaman menuju kemenangan telak, bangku cadangan Kroasia memutuskan melakukan pergantian di akhir laga dengan memasukkan playmaker legendaris mereka. Modric menapaki rumput Ramon Sanchez Pizjuan, menggantikan rekan setimnya Peter Sucic. Saat pemain berusia 41 tahun itu melewati garis tepi lapangan, penonton di Seville langsung meledak dalam standing ovation yang luas dan tulus untuk bintang lawan tersebut.
Gelandang veteran itu jelas tersentuh oleh sambutan luar biasa dari para pendukung Spanyol. Terlihat emosional oleh gestur besar tersebut, ia kemudian menggunakan media sosial untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, dengan mengatakan singkat: "Terima kasih banyak, Spanyol."
- Getty Images Sport
Statistik luar biasa dan keterkaitan dengan Spanyol
Koneksi Modric dengan sepak bola Spanyol tak terbantahkan, sehingga sambutan di Seville terasa begitu mengharukan. Penonton ingin menunjukkan apresiasi besar mereka kepada mantan gelandang Madrid itu, yang menghabiskan banyak tahun dominan di liga domestik mereka.
Meski kini tampil sebagai pemain AC Milan, warisannya di Spanyol jelas tetap tak tersentuh. Penampilannya melawan Spanyol juga menyoroti luar biasanya daya tahan dia di level tertinggi. Pada usia 41 tahun, Modric mengoleksi 204 caps internasional yang mencengangkan dan 30 gol untuk Kroasia.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami