Momen utama itu hadir pada menit ke-81 dalam laga tersebut. Saat tim tuan rumah sudah melaju nyaman menuju kemenangan telak, bangku cadangan Kroasia memutuskan melakukan pergantian di akhir laga dengan memasukkan playmaker legendaris mereka. Modric menapaki rumput Ramon Sanchez Pizjuan, menggantikan rekan setimnya Peter Sucic. Saat pemain berusia 41 tahun itu melewati garis tepi lapangan, penonton di Seville langsung meledak dalam standing ovation yang luas dan tulus untuk bintang lawan tersebut.

Gelandang veteran itu jelas tersentuh oleh sambutan luar biasa dari para pendukung Spanyol. Terlihat emosional oleh gestur besar tersebut, ia kemudian menggunakan media sosial untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, dengan mengatakan singkat: "Terima kasih banyak, Spanyol."