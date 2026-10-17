Video: Liverpool menghukum Brentford dalam 8 menit

Liverpool membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan berharga 2-1 di markas Brentford, Sabtu, pada pekan ketujuh Liga Primer Inggris, dalam laga seru yang menyaksikan tuan rumah menerima dua kartu merah sehingga memudahkan tugas tim asuhan Andoni Iraola.

Brentford membuka keunggulan pada menit ke-44 melalui Kenny Lewis-Potter, dan pada paruh kedua Liverpool merespons dengan dua gol dari Victor Munoz pada menit ke-62 serta Alexander Isak pada menit ke-70.

Kemenangan ini memperkuat posisi Liverpool di peringkat kelima klasemen (12 poin), sementara Brentford menelan kekalahan pertamanya musim ini sehingga koleksi poinnya terhenti di angka 10 pada posisi keenam.







