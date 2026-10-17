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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Liverpool menghukum Brentford dalam 8 menit

Match report
Brentford vs Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier League
Inggris

Liverpool memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas tuan rumah

Liverpool membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan berharga 2-1 di markas Brentford, Sabtu, pada pekan ketujuh Liga Primer Inggris, dalam laga seru yang menyaksikan tuan rumah menerima dua kartu merah sehingga memudahkan tugas tim asuhan Andoni Iraola.

Brentford membuka keunggulan pada menit ke-44 melalui Kenny Lewis-Potter, dan pada paruh kedua Liverpool merespons dengan dua gol dari Victor Munoz pada menit ke-62 serta Alexander Isak pada menit ke-70.

Kemenangan ini memperkuat posisi Liverpool di peringkat kelima klasemen (12 poin), sementara Brentford menelan kekalahan pertamanya musim ini sehingga koleksi poinnya terhenti di angka 10 pada posisi keenam.



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    Brentford unggul lebih dulu pada menit ke-44 melalui Keane Lewis-Potter, yang mencetak gol sambutan sepakan dari sebuah umpan silang, sehingga memberi timnya keunggulan sebelum turun minum.

    Namun kegembiraan itu tidak sempurna, karena Yehor Yarmoliuk diusir keluar pada menit ke-45+3 setelah hakim meninjau tayangan melalui teknologi video, sehingga pemain Brentford itu keluar dengan kartu merah.

    Meski kalah jumlah pemain, Brentford tetap menjaga organisasi pertahanannya di awal babak kedua, tetapi Liverpool berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-62 melalui Victor Munoz, yang mencetak gol penyeimbang untuk mengembalikan timnya ke dalam pertandingan.

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    Setelah itu, tekanan Liverpool terhadap lini belakang Brentford semakin meningkat, dan Alexander Isak mencetak gol keunggulan pada menit ke-70, setelah menerima umpan silang dari Bradley Barcola di dalam kotak penalti, sebelum melepaskan tembakan dengan kaki kirinya, mencatatkan gol kelimanya pada musim ini.



    Brentford terus melanjutkan usaha mereka meski kalah jumlah pemain, dan para pemainnya menuntut penalti pada menit ke-82 setelah Thiago terjatuh di dalam kotak penalti akibat tekanan dari Jaquet, namun teknologi video mendukung keputusan wasit untuk menolaknya.

    Wasit mengumumkan tambahan waktu enam menit di akhir waktu normal, yang memberi Brentford peluang terakhir untuk bangkit, dan pelatih mereka Andrews mendorong seluruh pemainnya ke depan pada menit ke-90. Namun upaya mereka terbentur pertahanan Liverpool yang terorganisir.

    Pada menit ke-90+2, Vitaly Janelt menerima kartu kuning kedua sehingga diusir keluar, dan Brentford pun bermain dengan sembilan pemain, sebelum Liverpool memastikan tiga poin.

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