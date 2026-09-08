Dua bersaudara Kylian dan Ethan Mbappe menulis babak yang kontras dalam satu malam di Liga Champions Eropa, setelah yang pertama tampil gemilang bersama Real Madrid melawan Inter Milan, sementara yang kedua mencuri perhatian bersama Lille menghadapi Real Betis sebelum malamnya berbalik dengan cepat secara tak terduga.

Kylian Mbappe tampil cemerlang di awal laga Real Madrid melawan Inter Milan, dan membuka keunggulan bagi tim Spanyol itu pada menit ke-14, setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan dan melepaskan tembakan ke gawang tim Italia tersebut, sehingga memberikan Real Madrid keunggulan di awal perjalanan mereka pada fase liga di Liga Champions.

Menurut jaringan "Opta", Mbappe menambah koleksinya menjadi 71 gol di Liga Champions Eropa, sehingga menyamai Raul Gonzalez, dan masuk dalam daftar 5 pencetak gol terbanyak dalam sejarah kompetisi tersebut.