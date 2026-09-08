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Video: Kontras Mbappe dan Sang Adik di Malam Liga Champions, dari Puncak Kegemilangan hingga Keterpurukan

Lille vs Real Betis
Lille
Real Betis
Champions League
Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
E. Mbappe
K. Mbappe
Spanyol
Italia
Prancis

Apakah layak diganjar kartu merah?

Dua bersaudara Kylian dan Ethan Mbappe menulis babak yang kontras dalam satu malam di Liga Champions Eropa, setelah yang pertama tampil gemilang bersama Real Madrid melawan Inter Milan, sementara yang kedua mencuri perhatian bersama Lille menghadapi Real Betis sebelum malamnya berbalik dengan cepat secara tak terduga.

Kylian Mbappe tampil cemerlang di awal laga Real Madrid melawan Inter Milan, dan membuka keunggulan bagi tim Spanyol itu pada menit ke-14, setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan dan melepaskan tembakan ke gawang tim Italia tersebut, sehingga memberikan Real Madrid keunggulan di awal perjalanan mereka pada fase liga di Liga Champions.

Menurut jaringan "Opta", Mbappe menambah koleksinya menjadi 71 gol di Liga Champions Eropa, sehingga menyamai Raul Gonzalez, dan masuk dalam daftar 5 pencetak gol terbanyak dalam sejarah kompetisi tersebut.

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    Pada pertandingan lainnya, Ethan Mbappe tidak menunggu lama untuk meninggalkan jejaknya bersama Lille menghadapi Real Betis. Ia tampil impresif dan menciptakan gol keunggulan bagi rekannya, Ouda, pada menit ke-12, setelah melepaskan umpan silang sempurna ke tiang jauh, yang kemudian dikonversi oleh penyerang asal Jepang itu menjadi gol.

    Namun pertandingan mengambil arah yang berbeda kemudian, setelah Real Betis bangkit dan membalikkan ketertinggalan menjadi keunggulan dengan skor 3-2, setelah sebelumnya sempat imbang 2-2, sebelum tim Spanyol itu mencetak gol ketiganya pada menit ke-53.

    Hanya tiga menit setelah gol ketiga Betis, Ethan Mbappe menerima kartu merah pada menit ke-56, hingga penampilan Eropa perdananya berakhir dengan cara yang pahit, setelah dalam kurun waktu 44 menit saja ia berubah dari mencipta gol Lille menjadi meninggalkan timnya dengan jumlah pemain berkurang di saat tim sedang berusaha untuk bangkit kembali dalam pertandingan.

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    Menurut jaringan Opta, "Ethan Mbappe hari ini mencatatkan assist pertamanya di Liga Champions Eropa" untuk turut membuka keunggulan atas Betis.


    Saudaranya, Kylian Mbappe, juga berhasil mencetak gol pertamanya di musim ini di Liga Champions, seraya menyatakan niatnya untuk bersaing ketat mempertahankan gelar top skor "si kuping lebar".

    Opta melanjutkan: "Ethan Mbappe (19 tahun dan 253 hari) adalah pemain termuda yang membela warna klub Prancis yang diusir di Liga Champions Eropa".


    Sementara itu, akun Mister Chip menulis: "Keluarga Mbappe mencatatkan 97 kontribusi langsung di Liga Champions Eropa (96 untuk Kylian dan 1 untuk Ethan) dan satu kartu merah (0 untuk Kylian dan 1 untuk Ethan)".

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  • Apakah layak diganjar kartu merah?

    Dari sisinya, jaringan Archivo VAR asal Spanyol menyoroti insiden pengusiran Ethan Mbappe, dan menyatakan: "Teknologi bantuan wasit video (VAR) menggunakan kaca pembesar dalam pertandingan Lille melawan Real Betis. Ethan Mbappe memukul Natan dengan sikunya setelah bek tersebut mengatakan sesuatu kepadanya".



    Jaringan itu menambahkan: "Ini adalah kesalahan fatal. Kartu kuning untuk bek karena provokasinya, dan pengusiran pemain Prancis itu karena agresivitasnya".

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