Real Madrid membuka keunggulan pada menit ke-14 ketika penyerang Prancis Mbappe menyambar umpan terobosan akurat dari Brahim Diaz untuk membawa tuan rumah unggul.

Bencana kemudian menimpa Inter pada menit ke-23 saat mereka mencoba membangun serangan dari belakang. Martinez mengontrol umpan tepat di depan gawangnya sendiri, sehingga Federico Valverde bisa menekannya dengan agresif. Gelandang Madrid itu berhasil merebut bola dari kiper Inter tersebut, membuat bola menggelinding lurus ke dalam gawang untuk menggandakan keunggulan raksasa Spanyol itu.