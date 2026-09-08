Getty Images Sport
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VIDEO: Kiper Inter Josep Martinez melakukan blunder fatal di Liga Champions saat melawan Real Madrid
Madrid manfaatkan kesalahan kiper Inter
Kiper Inter Martinez mengalami malam yang ingin dilupakannya di Santiago Bernabeu setelah melakukan blunder mahal dalam laga fase liga Liga Champions melawan Real Madrid. Inter tertinggal lebih awal dalam pertandingan itu sebelum kiper asal Spanyol tersebut memberi Real Madrid keunggulan nyaman dua gol di depan para pendukung tuan rumah.
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Valverde menghukum kesalahan fatal di lini belakang
Real Madrid membuka keunggulan pada menit ke-14 ketika penyerang Prancis Mbappe menyambar umpan terobosan akurat dari Brahim Diaz untuk membawa tuan rumah unggul.
Bencana kemudian menimpa Inter pada menit ke-23 saat mereka mencoba membangun serangan dari belakang. Martinez mengontrol umpan tepat di depan gawangnya sendiri, sehingga Federico Valverde bisa menekannya dengan agresif. Gelandang Madrid itu berhasil merebut bola dari kiper Inter tersebut, membuat bola menggelinding lurus ke dalam gawang untuk menggandakan keunggulan raksasa Spanyol itu.
- Getty Images Sport
Real Madrid memegang kendali saat pertandingan berlanjut
Madrid memegang keunggulan meyakinkan 2-0 atas Inter dalam laga fase liga Liga Champions yang masih berlangsung di Santiago Bernabeu. Inter membutuhkan upaya luar biasa dan perubahan taktik yang dramatis jika ingin menyelamatkan hasil positif dari lawatan mereka ke ibu kota Spanyol. Mereka harus menemukan jalan kembali ke dalam pertandingan meski mengalami kemunduran di awal.
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