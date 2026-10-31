Surat kabar Tuttosport menulis, "Wasit Marco Guida, yang berada dekat dengan permainan, mengira bek Milan menyentuh bola dengan tangannya, lalu langsung menunjuk titik penalti dan memberikan tendangan penalti untuk Inter".

Surat kabar itu melanjutkan, "Namun keputusan itu hanya bertahan beberapa saat, setelah ruang teknologi video VAR meminta wasit untuk meninjau tayangan melalui layar yang berada di samping lapangan".

Surat kabar Italia tersebut menggambarkan keputusan wasit sebagai "kesalahan fatal", karena "tayangan ulang memperlihatkan bahwa Gila menghalau bola dengan dadanya dan bukan dengan lengannya, sehingga Guida menarik keputusannya dan membatalkan tendangan penalti, sebelum permainan dilanjutkan dengan tendangan sudut untuk Inter".

Pertandingan berakhir dengan kemenangan Milan dengan skor yang sama seperti ketika babak pertama berakhir, sehingga menambah koleksi poinnya menjadi 21 poin, di peringkat keempat.

Sementara perolehan poin Inter terhenti di angka 25 poin, di peringkat kedua dengan sama poin bersama Lazio yang memuncaki klasemen, yang bisa sendirian di puncak klasemen jika menang atas Cagliari besok.

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