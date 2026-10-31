Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-INTER MILANAFP
Diterjemahkan oleh

Video: Kesalahan wasit fatal di derby Milan vs Inter

AC Milan vs Inter
AC Milan
Inter
Serie A
M. Guida
Italia

VAR Membalikkan Keadaan

Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT

MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC

Derby Milan menyaksikan sebuah insiden wasit yang menegangkan, yang nyaris mengembalikan Inter ke dalam pertandingan, setelah tertinggal tiga gol berbanding satu di penghujung babak pertama.

Pada menit ke-74, saat Inter mencari gol untuk memperkecil ketertinggalan untuk kedua kalinya, Henrikh Mkhitaryan melepaskan umpan silang dengan kaki kiri, yang dihadang oleh Mario Gila di dalam kotak penalti.

  • Surat kabar Tuttosport menulis, "Wasit Marco Guida, yang berada dekat dengan permainan, mengira bek Milan menyentuh bola dengan tangannya, lalu langsung menunjuk titik penalti dan memberikan tendangan penalti untuk Inter".

    Surat kabar itu melanjutkan, "Namun keputusan itu hanya bertahan beberapa saat, setelah ruang teknologi video VAR meminta wasit untuk meninjau tayangan melalui layar yang berada di samping lapangan".

    Surat kabar Italia tersebut menggambarkan keputusan wasit sebagai "kesalahan fatal", karena "tayangan ulang memperlihatkan bahwa Gila menghalau bola dengan dadanya dan bukan dengan lengannya, sehingga Guida menarik keputusannya dan membatalkan tendangan penalti, sebelum permainan dilanjutkan dengan tendangan sudut untuk Inter".

    Pertandingan berakhir dengan kemenangan Milan dengan skor yang sama seperti ketika babak pertama berakhir, sehingga menambah koleksi poinnya menjadi 21 poin, di peringkat keempat.

    Sementara perolehan poin Inter terhenti di angka 25 poin, di peringkat kedua dengan sama poin bersama Lazio yang memuncaki klasemen, yang bisa sendirian di puncak klasemen jika menang atas Cagliari besok.

    Baca juga: Setelah menyasar Carl, serangan balik dari Ballack terhadap Bayern Munich

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT

MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC