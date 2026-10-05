Video: Kebangkitan Italia berlanjut, Azzurri perdalam luka Turki

Timnas Italia merebut kemenangan dramatis atas Turki dengan skor 3-1, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Senin malam, dalam rangkaian kompetisi Grup Pertama UEFA Nations League, di Stadion Renato Dall'Ara, Bologna.

Italia unggul lebih dulu melalui gol cepat yang dicetak Gianluca Scamacca pada menit ke-26, sebelum Turki membalas melalui Aral Simsir pada menit ke-61. Namun, Riccardo Calafiori kembali membawa Azzurri unggul hanya tiga menit berselang.

Francesco Pio Esposito melengkapi trigol Italia pada menit ke-87, sehingga tim asuhan pelatih Roberto Mancini menambah koleksi poinnya menjadi 7 poin di peringkat kedua di belakang Prancis (10 poin), sementara Turki tetap berada di dasar klasemen tanpa poin setelah empat kekalahan beruntun.

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