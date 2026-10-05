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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Kebangkitan Italia berlanjut, Azzurri perdalam luka Turki

Match report
Italy vs Turkiye
Italy
Turkiye
UEFA Nations League A
Italia
Turki

Timnas Italia merebut kemenangan dramatis atas Turki dengan skor 3-1, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Senin malam, dalam rangkaian kompetisi Grup Pertama UEFA Nations League, di Stadion Renato Dall'Ara, Bologna.

Italia unggul lebih dulu melalui gol cepat yang dicetak Gianluca Scamacca pada menit ke-26, sebelum Turki membalas melalui Aral Simsir pada menit ke-61. Namun, Riccardo Calafiori kembali membawa Azzurri unggul hanya tiga menit berselang.

Francesco Pio Esposito melengkapi trigol Italia pada menit ke-87, sehingga tim asuhan pelatih Roberto Mancini menambah koleksi poinnya menjadi 7 poin di peringkat kedua di belakang Prancis (10 poin), sementara Turki tetap berada di dasar klasemen tanpa poin setelah empat kekalahan beruntun.

Forum Kooora



  • Timnas Turki mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama, dengan penguasaan bola mencapai 60%, serta melepaskan tiga tembakan ke arah gawang, namun kurangnya ketepatan di sepertiga akhir lapangan membuat dominasi ini tak berbuah gol.

    Turki nyaris menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir, ketika Gianluigi Donnarumma menepis tembakan keras dari Ozcan dari luar kotak penalti pada menit ke-17.

    Sebaliknya, Italia menanti satu-satunya peluang mereka ke arah gawang, dan memanfaatkannya dengan sempurna pada menit ke-26, saat Antonio Vergara mengirim bola dari sayap kanan kepada Giovanni Di Lorenzo, yang melepaskan umpan silang hingga menemukan Gianluca Scamacca di posisi yang tepat, untuk menempatkan bola ke dalam gawang lewat tembakan keras setelah upaya sundulan.



  • 3 gol dalam 26 menit: perubahan total

    Babak kedua menyaksikan perubahan total dalam jalannya pertandingan, dengan tercatatnya tiga gol hanya dalam 26 menit, dalam sebuah pemandangan dramatis yang langka.

    Italia memulai babak dengan tekanan terus-menerus, dan melakukan tiga pergantian pada menit ke-55, dengan masuknya Michael Kayode menggantikan Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Calafiori menggantikan Matteo Ruggeri, dan Francesco Pio Esposito menggantikan Gianluca Scamacca.

    Pada menit ke-61, Turki berhasil menyamakan kedudukan melalui Aral Simsir yang tidak terkawal, yang dengan mudah melepaskan tembakan kaki kiri ke gawang yang kosong.



    Namun kegembiraan Turki hanya bertahan tiga menit saja, karena pada menit ke-64, Italia kembali unggul melalui Riccardo Calafiori, yang mencetak gol lewat sundulan dari umpan silang Nicolo Barella.



    Ketegangan terus berlanjut, dan pada menit ke-78, Gianluigi Donnarumma menepis tembakan berbahaya dari Ozcan, sebelum Turki kembali pada menit ke-83 melalui Kerem Akturkoglu yang mencoba memanfaatkan keluarnya Donnarumma, tetapi eksekusinya kurang akurat.

    Pada menit ke-87, Italia memastikan kemenangan melalui Francesco Pio Esposito, hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Italia 3-1, yang merupakan kemenangan kedua Azzurri di era barunya setelah kembalinya sang pelatih Roberto Mancini, di mana mereka kalah dari Belgia dan bermain imbang dengan Prancis di kandang Les Bleus, berbanding dua kemenangan atas Turki.

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