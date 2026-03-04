Insiden tersebut terjadi saat kedua tim dan staf mereka berjalan menuju terowongan, setelah hasil pertandingan yang membuat Brentford kehilangan kesempatan untuk naik ke peringkat keenam di atas Chelsea. Gambar dan rekaman dari lapangan menunjukkan Henderson berada di tengah insiden tersebut, seolah-olah berusaha menerobos kerumunan padat untuk menghadapi asisten manajer Cherries, Tommy Elphick. Pemain veteran berusia 35 tahun itu tampak sangat marah, sehingga beberapa anggota staf dan skuad pemain Brentford harus turun tangan dan bertindak sebagai penghalang manusia.
VIDEO: Jordan Henderson meledak dalam insiden mengejutkan dengan seorang staf Bournemouth, sementara bintang Inggris dan Brentford itu harus ditenangkan
Pertarungan sengit di terowongan meletus di Vitality Stadium
Iraola menjelaskan sumber gesekan tersebut.
Meskipun laporan awal menunjukkan bahwa sasaran utama kemarahan Henderson adalah Elphick, manajer Bournemouth Andoni Iraola kemudian menjelaskan bahwa sumber utama ketegangan sebenarnya adalah anggota lain dari staf pelatihnya. Iraola, yang berperan sebagai mediator selama insiden tersebut, memberikan gambaran rinci tentang bagaimana situasi tersebut berkembang. Orang Spanyol itu mengatakan: "Saya selalu menjadi penengah, tapi saya tidak yakin bagaimana semuanya dimulai. Itu antara Jordan Henderson dan Coops. Itu perdebatan yang sengit, tapi tidak ada yang terjadi. Semua orang mempertahankan kepentingan mereka. Saya tidak tahu bagaimana semuanya dimulai, tapi tidak ada konsekuensi. Saya sedang berjabat tangan dengan Keith [Andrews] dan wasit keempat, dan sesuatu terjadi, tapi kami menghentikan konfrontasi itu dengan cepat. Tapi itu perdebatan yang besar."
Manajer Brentford masih belum mengetahui detail insiden tersebut.
Konfrontasi yang pada satu titik hampir melibatkan puluhan orang dari kedua belah pihak, akhirnya mereda sebelum para pemain akhirnya masuk ke ruang ganti. Meskipun intensitas pertengkaran verbal dan upaya fisik yang diperlukan untuk menahan Henderson, pelatih kepala Brentford, Andrews, mengaku tidak mengetahui detail spesifik yang memicu insiden tersebut. Ketika ditanya tentang insiden yang membuat gelandang andalannya marah hingga wajah memerah, Andrews hanya menjawab: "Saya tidak tahu apa yang terjadi."
Menantikan pertandingan Piala FA
Hasil imbang tanpa gol ini membuat kedua tim merasa kecewa karena merasa kehilangan kesempatan, namun mereka harus segera melupakan insiden pasca pertandingan. Henderson dan rekan-rekannya di Brentford tidak punya banyak waktu untuk memikirkan perselisihan di Vitality Stadium, karena mereka harus bersiap untuk perjalanan penting ke East London. The Bees akan menghadapi West Ham di putaran kelima Piala FA pada Senin depan, sementara Bournemouth akan fokus mengarahkan energi mereka ke laga Premier League berikutnya, saat mereka bersiap untuk bertandang ke Turf Moor untuk menghadapi Burnley yang terancam degradasi pada Sabtu ini.