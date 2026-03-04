VIDEO: Jordan Henderson meledak dalam insiden mengejutkan dengan seorang staf Bournemouth, sementara bintang Inggris dan Brentford itu harus ditenangkan

Meskipun laporan awal menunjukkan bahwa sasaran utama kemarahan Henderson adalah Elphick, manajer Bournemouth Andoni Iraola kemudian menjelaskan bahwa sumber utama ketegangan sebenarnya adalah anggota lain dari staf pelatihnya. Iraola, yang berperan sebagai mediator selama insiden tersebut, memberikan gambaran rinci tentang bagaimana situasi tersebut berkembang. Orang Spanyol itu mengatakan: "Saya selalu menjadi penengah, tapi saya tidak yakin bagaimana semuanya dimulai. Itu antara Jordan Henderson dan Coops. Itu perdebatan yang sengit, tapi tidak ada yang terjadi. Semua orang mempertahankan kepentingan mereka. Saya tidak tahu bagaimana semuanya dimulai, tapi tidak ada konsekuensi. Saya sedang berjabat tangan dengan Keith [Andrews] dan wasit keempat, dan sesuatu terjadi, tapi kami menghentikan konfrontasi itu dengan cepat. Tapi itu perdebatan yang besar."