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Video: Italia tuntaskan tugasnya atas Turki dalam satu babak

Turkiye vs Italy
Turkiye
Italy
UEFA Nations League A
Turki
Italia

Perubahan Mancini mengubah arah Azzurri

Italia bangkit kembali di UEFA Nations League dengan kemenangan besar atas Turki 4-1, pada hari Senin ini, di jornada kedua persaingan Grup 1, setelah memastikan babak pertama dengan tiga gol, sebelum Pio Esposito menambahkan gol keempat pada awal babak kedua, sementara Baris Alper Yilmaz mencetak satu-satunya gol Turki.

Dengan kemenangan ini, Italia menambah pundi-pundi poinnya menjadi 3 poin, sementara Turki masih tanpa poin, di mana Italia akan menghadapi Prancis pada jornada mendatang, sementara Turki akan bertandang ke Belgia.

  • Pesta gol dalam satu babak

    Timnas Italia menjalani laga ini dengan sejumlah perubahan besar pada susunan pemain setelah kalah 2-0 di kandang sendiri pada Jumat lalu dari Belgia, di mana pelatih Roberto Mancini menurunkan 8 pemain yang tidak tampil pada laga pertama.

    Italia membuka keunggulan pada menit kesembilan, ketika sepak pojok mendatar dieksekusi dari sisi kiri menuju tiang dekat, namun pemain Turki Zeki Celik gagal menghalau bola, sehingga bola sampai ke Alessandro Bastoni di depan gawang, yang lantas menembaknya dari jarak 10 meter sambil terjatuh, hingga bola bersarang di gawang meski kiper Altay Bayindir berusaha menghadangnya.



    Pada menit ke-22, setelah rangkaian umpan cepat di lini tengah, bola sampai ke Michael Kayode di dalam kotak penalti, yang kemudian melepaskan tembakan langsung ke arah tiang jauh, tetapi Bayindir menghadangnya dengan susah payah, sebelum Davide Frattesi menyambut bola muntah di tiang kedua dan menceploskannya ke gawang dari jarak dekat.



    Italia melanjutkan pergerakan cepat di dalam kotak penalti, di mana Pio Esposito menerima bola dan menarik lebih dari satu pemain bertahan sebelum mengoperkannya ke Michael Kayode di sisi kanan. Pemain Italia itu memanfaatkan peluang tersebut dan melepaskan tembakan mendatar dari dalam kotak penalti yang bersarang di sudut dekat gawang Turki.



    Turki membalas pada awal babak kedua, ketika Baris Alper Yilmaz mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-47.



    Namun Italia dengan cepat mengembalikan selisih tiga gol saat Pio Esposito mencetak gol keempat pada menit ke-50, hingga kembali menguasai jalannya pertandingan.



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  • Turki menekan, Italia bertahan

    Turki mencoba kembali ke dalam pertandingan setelah gol Yilmaz, dan mengancam gawang Gianluigi Donnarumma dalam beberapa kesempatan. Pada menit ke-59, kekacauan lini belakang Italia memberikan ruang tambahan kepada tuan rumah, sebelum Oguz Aydin melepaskan umpan silang berbahaya pada menit ke-61 yang tidak menemukan penyelesai akhir.

    Tekanan Turki terus berlanjut, Kerem Akturkoglu melepaskan tembakan pada menit ke-77, tetapi upayanya membentur pertahanan, kemudian pemain yang sama menyia-nyiakan peluang besar pada menit ke-80 setelah pergerakan dari Arda Guler yang membuat Aydin mengembalikan bola di depan gawang, tetapi ia menembakkannya melewati mistar.

    Pada menit ke-84, tembakan Aydin membentur Alessandro Bastoni sehingga Turki memperoleh tendangan sudut, sebelum Donnarumma menggagalkan upaya dari Guler, hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Italia 4-1.

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