Timnas Italia menjalani laga ini dengan sejumlah perubahan besar pada susunan pemain setelah kalah 2-0 di kandang sendiri pada Jumat lalu dari Belgia, di mana pelatih Roberto Mancini menurunkan 8 pemain yang tidak tampil pada laga pertama.

Italia membuka keunggulan pada menit kesembilan, ketika sepak pojok mendatar dieksekusi dari sisi kiri menuju tiang dekat, namun pemain Turki Zeki Celik gagal menghalau bola, sehingga bola sampai ke Alessandro Bastoni di depan gawang, yang lantas menembaknya dari jarak 10 meter sambil terjatuh, hingga bola bersarang di gawang meski kiper Altay Bayindir berusaha menghadangnya.









Pada menit ke-22, setelah rangkaian umpan cepat di lini tengah, bola sampai ke Michael Kayode di dalam kotak penalti, yang kemudian melepaskan tembakan langsung ke arah tiang jauh, tetapi Bayindir menghadangnya dengan susah payah, sebelum Davide Frattesi menyambut bola muntah di tiang kedua dan menceploskannya ke gawang dari jarak dekat.









Italia melanjutkan pergerakan cepat di dalam kotak penalti, di mana Pio Esposito menerima bola dan menarik lebih dari satu pemain bertahan sebelum mengoperkannya ke Michael Kayode di sisi kanan. Pemain Italia itu memanfaatkan peluang tersebut dan melepaskan tembakan mendatar dari dalam kotak penalti yang bersarang di sudut dekat gawang Turki.









Turki membalas pada awal babak kedua, ketika Baris Alper Yilmaz mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-47.









Namun Italia dengan cepat mengembalikan selisih tiga gol saat Pio Esposito mencetak gol keempat pada menit ke-50, hingga kembali menguasai jalannya pertandingan.







