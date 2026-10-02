Video: Italia Kembali Merusak Malam Zidane bersama Prancis Setelah 20 Tahun!

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Michael Olise berhasil membawa timnas Prancis unggul pada menit ke-55, setelah menempatkan tuan rumah dalam posisi yang lebih baik, di tengah upaya terus-menerus dari Prancis untuk memanfaatkan dominasi mereka dan menciptakan lebih banyak peluang.

Namun keunggulan Prancis tidak bertahan lama, karena Alessandro Bastoni mampu membawa Italia kembali ke dalam pertandingan pada menit ke-68, setelah merebut bola dengan cara yang luar biasa sebelum maju dan melepaskan tembakan ke dalam gawang, mengembalikan laga ke titik awal.

Gol Bastoni kembali menyalakan pertandingan, setelah kedua tim saling bertukar serangan, dan masing-masing pihak mulai mencari gol kedua yang akan memberi mereka tiga poin, di tengah penampilan gemilang yang jelas dari kedua penjaga gawang pada momen-momen krusial.



