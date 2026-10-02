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Video: Italia Kembali Merusak Malam Zidane bersama Prancis Setelah 20 Tahun!

France vs Italy
France
Italy
UEFA Nations League A
Z. Zidane
Prancis
Italia

Kejutan besar untuk Zizou

Laga antara Prancis dan Italia yang berlangsung pada Jumat malam ini berakhir dengan hasil imbang 1-1, dalam rangkaian pertandingan matchday ketiga turnamen UEFA Nations League, pada partai yang mempunyai nuansa istimewa karena kembalinya Zinedine Zidane untuk menghadapi timnas Italia sekali lagi, tetapi kali ini dari luar lapangan.

Timnas Prancis menambah pundi-pundi poinnya menjadi 7, untuk terus memuncaki klasemen Grup 1, sementara timnas Italia menyentuh angka 4 poin di peringkat ketiga, setelah Gli Azzurri berhasil bangkit kembali ke dalam pertandingan dan merebut hasil imbang usai sempat tertinggal satu gol.

  • Oleksii membuka keunggulan, dan Italia membalas dengan cepat

    Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Michael Olise berhasil membawa timnas Prancis unggul pada menit ke-55, setelah menempatkan tuan rumah dalam posisi yang lebih baik, di tengah upaya terus-menerus dari Prancis untuk memanfaatkan dominasi mereka dan menciptakan lebih banyak peluang.

    Namun keunggulan Prancis tidak bertahan lama, karena Alessandro Bastoni mampu membawa Italia kembali ke dalam pertandingan pada menit ke-68, setelah merebut bola dengan cara yang luar biasa sebelum maju dan melepaskan tembakan ke dalam gawang, mengembalikan laga ke titik awal.

    Gol Bastoni kembali menyalakan pertandingan, setelah kedua tim saling bertukar serangan, dan masing-masing pihak mulai mencari gol kedua yang akan memberi mereka tiga poin, di tengah penampilan gemilang yang jelas dari kedua penjaga gawang pada momen-momen krusial.


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    Donnarumma dan Mainoo bersinar, peluang terus berdatangan

    Timnas Prancis nyaris kembali unggul dalam beberapa kesempatan, dan upaya paling berbahaya datang melalui Ousmane Dembele, yang nyaris menggetarkan gawang Donnarumma, namun kiper Italia itu tampil cemerlang dan menggagalkan tuan rumah mencetak gol kedua.

    Ancaman Prancis tidak berhenti pada Dembele, karena Doue melepaskan tembakan keras yang hampir memberikan keunggulan bagi timnas Prancis, tetapi Donnarumma kembali tampil gemilang dan menepis upaya tersebut, sehingga menjaga harapan Italia untuk meraih hasil positif.

    Di sisi lain, Moise Kean nyaris mencuri gol kedua bagi Italia, tetapi Maignan turun tangan pada waktu yang tepat dan melakukan penyelamatan luar biasa, sehingga mencegah Azzurri membalikkan keadaan, sebelum pertandingan berakhir imbang.

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  • Italia merusak malam Zidane, kenangan 2006 kembali hadir

    Hasil imbang itu memberi laga tersebut nuansa historis tersendiri bagi Zinedine Zidane, yang pertemuan ini merupakan yang pertama baginya melawan Italia sejak final Piala Dunia 2006, ketika kedua tim bertemu di Berlin dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 sebelum "Azzurri" merebut gelar lewat adu penalti.

    Pertandingan itu menjadi salah satu malam paling keras dalam perjalanan Zidane sebagai pemain, setelah ia menerima kartu merah pada babak tambahan menyusul insiden penyeruduk terhadap bek Italia Marco Materazzi, hingga meninggalkan lapangan dalam pertandingan terakhirnya mengenakan kostum timnas Prancis.

    Dan setelah hampir 20 tahun, Italia kembali menunjukkan kehadirannya di hadapan Zidane, tetapi dengan wujud yang berbeda kali ini, setelah membuat Prancis gagal merayakan kemenangan dan harus puas dengan hasil imbang, hingga merusak sebagian malam istimewa yang dinantikan Zidane menghadapi timnas yang terkait dengan momen-momen paling kontroversial dalam perjalanan kariernya sebagai pemain.

    Dengan demikian, pertemuan itu berakhir tanpa pemenang, tetapi Italia keluar dengan satu poin berharga, sementara malam Zidane kembali terkait dengan timnas "Azzurri", dalam sebuah pemandangan yang mengembalikan ingatan tentang final Berlin, meski detailnya berbeda kali ini antara satu stadion dan stadion lainnya, serta antara Zidane sang pemain dan Zidane yang menjalani pengalaman dari posisi yang berbeda.

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