Video: Italia Kembali Merusak Malam Zidane bersama Prancis Setelah 20 Tahun!

Hasil imbang itu memberi laga tersebut nuansa historis tersendiri bagi Zinedine Zidane, yang pertemuan ini merupakan yang pertama baginya melawan Italia sejak final Piala Dunia 2006, ketika kedua tim bertemu di Berlin dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 sebelum "Azzurri" merebut gelar lewat adu penalti.
Pertandingan itu menjadi salah satu malam paling keras dalam perjalanan Zidane sebagai pemain, setelah ia menerima kartu merah pada babak tambahan menyusul insiden penyeruduk terhadap bek Italia Marco Materazzi, hingga meninggalkan lapangan dalam pertandingan terakhirnya mengenakan kostum timnas Prancis.
Dan setelah hampir 20 tahun, Italia kembali menunjukkan kehadirannya di hadapan Zidane, tetapi dengan wujud yang berbeda kali ini, setelah membuat Prancis gagal merayakan kemenangan dan harus puas dengan hasil imbang, hingga merusak sebagian malam istimewa yang dinantikan Zidane menghadapi timnas yang terkait dengan momen-momen paling kontroversial dalam perjalanan kariernya sebagai pemain.
Dengan demikian, pertemuan itu berakhir tanpa pemenang, tetapi Italia keluar dengan satu poin berharga, sementara malam Zidane kembali terkait dengan timnas "Azzurri", dalam sebuah pemandangan yang mengembalikan ingatan tentang final Berlin, meski detailnya berbeda kali ini antara satu stadion dan stadion lainnya, serta antara Zidane sang pemain dan Zidane yang menjalani pengalaman dari posisi yang berbeda.