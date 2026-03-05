VIDEO: 'Hal paling tidak sopan yang pernah saya dengar' - Presenter TV Laura Woods menelepon selama siaran langsung dan meluapkan kemarahannya atas komentar kontroversial Alan Pardew

Komentar-komentar tersebut tidak disukai oleh Woods, yang menelepon ke talkSPORT untuk meluapkan kekesalannya. "Tahukah kamu, Alan, aku mencintaimu, tapi itu adalah hal paling tidak menghormati yang pernah aku dengar. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Apa, karena kita suka mengambil tendangan bebas, tendangan sudut, dan tendangan pojok? Aku tidak mengerti cara berpikirmu," balas Woods dengan tegas.

Dia melanjutkan pembelaan yang penuh gairah terhadap tim London Utara dengan menyoroti ironi dalam kritik yang mereka hadapi terkait evolusi mereka. "Ini gila... jika Arsenal memenangkan liga, tidak peduli bagaimana mereka melakukannya, tidak peduli jika kalian tidak menikmati menonton kami, mengapa kami harus peduli apakah kami menghibur atau tidak? Ketika kami bermain sepak bola yang indah, semua orang berkata: 'Mereka bermain sepak bola yang indah tapi tidak bisa menang'. Dan sekarang kami menang dengan cara yang berbeda, cara yang berbeda, permainan berkembang, dan kalian bosan," tambahnya.