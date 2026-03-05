Pardew, yang berbicara setelah kemenangan Arsenal 1-0 yang sengit di Brighton, menyatakan bahwa ketergantungan mereka pada pragmatisme daripada gaya bermain yang menghibur layak mendapat catatan khusus dalam buku sejarah. "Ketika saya melihat mereka sebagai manajer sepak bola, mereka sangat profesional. Mereka melakukan segala cara untuk memenangkan pertandingan... Akan ada tanda asterisk di samping nama mereka karena Anda hanya perlu melihat mereka dalam performa seperti ini dan mengatakan, ini hanyalah penampilan fungsional. Ini adalah penampilan profesional dan fungsional. Mereka bagus, kuat, dan bertenaga. Tapi tidak ada yang indah dari mereka. Itulah kenyataannya," kata Pardew dalam wawancara di talkSPORT.
VIDEO: 'Hal paling tidak sopan yang pernah saya dengar' - Presenter TV Laura Woods menelepon selama siaran langsung dan meluapkan kemarahannya atas komentar kontroversial Alan Pardew
Pardew mengklaim 'tidak ada yang indah dari Arsenal'
Woods membantah klaim 'asterisk'
Komentar-komentar tersebut tidak disukai oleh Woods, yang menelepon ke talkSPORT untuk meluapkan kekesalannya. "Tahukah kamu, Alan, aku mencintaimu, tapi itu adalah hal paling tidak menghormati yang pernah aku dengar. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Apa, karena kita suka mengambil tendangan bebas, tendangan sudut, dan tendangan pojok? Aku tidak mengerti cara berpikirmu," balas Woods dengan tegas.
Dia melanjutkan pembelaan yang penuh gairah terhadap tim London Utara dengan menyoroti ironi dalam kritik yang mereka hadapi terkait evolusi mereka. "Ini gila... jika Arsenal memenangkan liga, tidak peduli bagaimana mereka melakukannya, tidak peduli jika kalian tidak menikmati menonton kami, mengapa kami harus peduli apakah kami menghibur atau tidak? Ketika kami bermain sepak bola yang indah, semua orang berkata: 'Mereka bermain sepak bola yang indah tapi tidak bisa menang'. Dan sekarang kami menang dengan cara yang berbeda, cara yang berbeda, permainan berkembang, dan kalian bosan," tambahnya.
Arsenal terus melaju dalam persaingan gelar Premier League.
Kemenangan yang susah payah mereka raih terbaru ini tetap mempertahankan Arsenal di puncak klasemen. Saat ini mereka mengumpulkan 67 poin dari 30 pertandingan, dengan selisih tujuh poin dari Manchester City yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit. Tim asuhan Arteta kini bersiap menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi, dimulai dengan laga putaran kelima Piala FA melawan Mansfield Town, disusul laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Bayer Leverkusen pekan depan.