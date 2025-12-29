FBL-AFR-2025-MATCH 11-CIV-MOZAFP
Anugerah Pamuji

VIDEO: Gol Keren Bintang Man United Amad Diallo Saat Pantai Gading Tahan Imbang Kamerun-nya Bryan Mbuemo Di Piala Afrika

Bintang Manchester United Amad Diallo mencetak gol menakjubkan tetapi Pantai Gading ditahan imbang 1-1 Kamerun di Piala Afrika. Pemain sayap United, yang berhadapan dengan rekan satu timnya di klub, Bryan Mbeumo, mencetak gol kedua dalam kompetisi untuk juara bertahan turnamen ini, tetapi keunggulan mereka tidak bertahan lama ketika upaya defleksi Junior Tchamadeu datang hanya enam menit kemudian.

  • Amad melanjutkan awal Piala Afrika yang garang

    Juara bertahan memulai kampanye mereka dengan kemenangan berkat gol satu-satunya dari Amad dalam kemenangan 1-0 atas Mozambik minggu lalu, sesuatu yang sangat dibanggakan oleh pemain berusia 23 tahun itu. 

    Dia mengatakan setelah kemenangan itu, "Saya sangat bangga dengan diri saya sendiri. Saya telah menunggu momen ini sejak lama. Mengenakan jersey negara saya merupakan kebanggaan yang luar biasa; ini adalah impian yang menjadi kenyataan. Kami menang 1-0. Sejujurnya, saya pikir kami pantas menang dengan margin yang lebih besar, tapi kami menerima kesuksesan ini. Kami sekarang akan fokus pada pertandingan berikutnya, karena itu akan menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi kami."

    Kemudian pada hari Minggu, dia mencetak gol yang mengesankan dalam pertandingan sengit dengan salah satu favorit turnamen lainnya, Kamerun. Amad dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut, dan setelahnya dia menambahkan, "Saya akan mencoba memberikan yang terbaik dalam kompetisi ini. Saya tidak akan pernah menyerah."

  • Tonton klipnya

  • Bintang Man Utd berseteru

    Ketika undian untuk turnamen ini dilakukan, banyak yang akan menandai pertandingan antara dua negara yang telah memenangkan Piala Afrika delapan kali di antara mereka. Dalam pertandingan yang menghibur, di mana debutan Kamerun Christian Kofane juga mengenai mistar gawang, kedua tim keluar dari pertemuan ini tanpa cedera dan dalam posisi kuat untuk keluar dari Grup F. Kebetulan, satu bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, berada di Grand Stade de Marrakech dengan sesama pemain internasional Prancis Jules Kounde dan Aurelien Tchouameni yang menonton dari tribun. 

  • FBL-AFR-2025-MATCH 11-CIV-CMRAFP

    Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Kamerun dan Pantai Gading?

    Setelah hasil ini, ditambah kemenangan Mozambik atas Gabon, maka Gabon kini tersingkir dari kompetisi. Mereka tetap ingin mengakhiri turnamen mereka dengan baik ketika menghadapi Pantai Gading pada hari Rabu, sementara Kamerun akan berhadapan dengan Mozambik pada hari yang sama.

