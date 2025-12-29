VIDEO: Gol Keren Bintang Man United Amad Diallo Saat Pantai Gading Tahan Imbang Kamerun-nya Bryan Mbuemo Di Piala Afrika

Juara bertahan memulai kampanye mereka dengan kemenangan berkat gol satu-satunya dari Amad dalam kemenangan 1-0 atas Mozambik minggu lalu, sesuatu yang sangat dibanggakan oleh pemain berusia 23 tahun itu.

Dia mengatakan setelah kemenangan itu, "Saya sangat bangga dengan diri saya sendiri. Saya telah menunggu momen ini sejak lama. Mengenakan jersey negara saya merupakan kebanggaan yang luar biasa; ini adalah impian yang menjadi kenyataan. Kami menang 1-0. Sejujurnya, saya pikir kami pantas menang dengan margin yang lebih besar, tapi kami menerima kesuksesan ini. Kami sekarang akan fokus pada pertandingan berikutnya, karena itu akan menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi kami."

Kemudian pada hari Minggu, dia mencetak gol yang mengesankan dalam pertandingan sengit dengan salah satu favorit turnamen lainnya, Kamerun. Amad dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut, dan setelahnya dia menambahkan, "Saya akan mencoba memberikan yang terbaik dalam kompetisi ini. Saya tidak akan pernah menyerah."