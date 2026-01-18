Stockport County v Wolverhampton Wanderers U21 - Vertu TrophyGetty Images Sport
Anugerah Pamuji

VIDEO: Gol Bunuh Diri Terbaik Tahun Ini?! Pemandangan Super Konyol Di League One Sebabkan Malapetaka Saat Stockport Kalahkan Rotherham

Pertandingan League One antara Stockport dan Rotherham menghadirkan pemandangan luar biasa ketika kiper Ben Hinchliffe melakukan gol bunuh diri yang sangat buruk di babak pertama. Penjaga gawang tersebut berusaha memberikan dorongan untuk timnya dengan mencoba tendangan cepat ke depan, tetapi justru menendang bola langsung ke arah rekan setimnya Joe Olowu dan hanya bisa menyaksikan dengan mengerikan ketika bola tersebut memantul dan berakhir di gawangnya sendiri.

  • Stockport menang tapi mencetak gol bunuh diri yang tak terlupakan

    Stockport menang 3-2 pada Sabtu sore dalam pertandingan yang mungkin paling diingat karena gol bunuh diri luar biasa dari Hinchliffe. Tuan rumah memimpin melalui gol bunuh diri dari bek Rotherham, Sean Raggett, tetapi kehilangan keunggulan mereka tepat sebelum babak pertama ketika Hinchliffe memukul bola ke bagian belakang Joe Olowu dan kemudian melihatnya melambung melewatinya dan masuk ke gawang. Cameron Dawson kemudian mencetak gol bunuh diri ketiga dalam pertandingan tersebut untuk membuat Stockport unggul 2-1 sebelum Sam Nombe dan Benony Breik Andresson menyelesaikan skor dalam pertandingan yang mendebarkan dengan lima gol.

    Manajer Stockport Dave Challinor mengakui timnya terpengaruh oleh gol bunuh diri "aneh" setelah pertandingan. Dia mengatakan kepada wartawan: "Kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan memimpin. Tapi kemudian, saya mungkin ingin kami melakukan sedikit lebih banyak dalam 30 menit pertama, merasakan peluang dan mencoba mendapatkan gol kedua. Kemudian kami terpengaruh terlalu banyak oleh keputusan gila dan insiden aneh yang tidak banyak, atau jika ada, orang yang pernah melihat sebelumnya. Itu terjadi. Jangan senang dengan itu. Saya lebih tidak senang dengan reaksi kami terhadap itu. Kami sedikit mengasingkan diri."

    Apa yang akan datang selanjutnya?

    Hinchliffe mungkin adalah orang yang paling lega di lapangan saat Stockport berhasil meraih tiga poin untuk tetap bersaing dalam promosi ke Championship. Tim Challinor mengakhiri akhir pekan di posisi keempat dalam klasemen, sementara Rotherham tetap dalam masalah di dasar klasemen. 

