VIDEO: Gol Bunuh Diri Terbaik Tahun Ini?! Pemandangan Super Konyol Di League One Sebabkan Malapetaka Saat Stockport Kalahkan Rotherham

Manajer Stockport Dave Challinor mengakui timnya terpengaruh oleh gol bunuh diri "aneh" setelah pertandingan. Dia mengatakan kepada wartawan: "Kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan memimpin. Tapi kemudian, saya mungkin ingin kami melakukan sedikit lebih banyak dalam 30 menit pertama, merasakan peluang dan mencoba mendapatkan gol kedua. Kemudian kami terpengaruh terlalu banyak oleh keputusan gila dan insiden aneh yang tidak banyak, atau jika ada, orang yang pernah melihat sebelumnya. Itu terjadi. Jangan senang dengan itu. Saya lebih tidak senang dengan reaksi kami terhadap itu. Kami sedikit mengasingkan diri."