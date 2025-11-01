VIDEO: Menakuti Fans, Bintang Manchester City Erling Haaland Berubah Menjadi Joker!

Haaland adalah pencetak gol terbanyak di Premier League musim ini dengan mencetak 11 gol dalam sembilan penampilan pertamanya. Mesin gol City ini diperkirakan akan meraih Sepatu Emas musim ini setelah gagal meraih penghargaan tersebut dari bintang Liverpool Mohamed Salah musim lalu.

Pemain berusia 25 tahun itu masih mencetak 22 gol liga untuk tim Pep Guardiola tetapi hanya tampil dalam 31 pertandingan di liga utama Inggris karena cedera. Sementara itu, Salah menikmati musim yang tak terlupakan dengan mencetak 29 gol dan memberikan tambahan 18 assist saat The Reds merebut gelar Premier League di musim debut Arne Slot di Anfield.

Haaland, yang gagal mencetak gol hanya untuk kedua kalinya di pertandingan Premier League musim ini melawan Aston Villa akhir pekan lalu, absen dalam kemenangan EFL Cup tengah pekan atas Swansea karena cedera yang didapat dalam kekalahan 1-0 dari Villa tetapi diharapkan kembali saat City menyambut Bournemouth pada hari Minggu. Dan setelah ditahan oleh satu pemain Villa terakhir kali, Haaland turun ke jalan sebagai musuh Batman minggu ini untuk menakuti para pendukung.