Anugerah Pamuji

VIDEO: Menakuti Fans, Bintang Manchester City Erling Haaland Berubah Menjadi Joker!

Dia biasa menakuti pertahanan, tetapi pada hari Jumat penyerang Manchester City Erling Haaland menyelesaikan transformasinya menjadi Joker untuk Halloween guna menakuti penggemar yang tidak curiga. Mesin gol dari Norwegia itu mengenakan setelan ungu terkenal, cat wajah, dan rambut hijau untuk mengganggu penduduk di Manchester, memberi lini pertahanan lawan istirahat sejenak sebelum kembali beraksi akhir pekan ini.

    Haaland telah menyiksa lini belakang musim ini

    Haaland adalah pencetak gol terbanyak di Premier League musim ini dengan mencetak 11 gol dalam sembilan penampilan pertamanya. Mesin gol City ini diperkirakan akan meraih Sepatu Emas musim ini setelah gagal meraih penghargaan tersebut dari bintang Liverpool Mohamed Salah musim lalu.

    Pemain berusia 25 tahun itu masih mencetak 22 gol liga untuk tim Pep Guardiola tetapi hanya tampil dalam 31 pertandingan di liga utama Inggris karena cedera. Sementara itu, Salah menikmati musim yang tak terlupakan dengan mencetak 29 gol dan memberikan tambahan 18 assist saat The Reds merebut gelar Premier League di musim debut Arne Slot di Anfield.

    Haaland, yang gagal mencetak gol hanya untuk kedua kalinya di pertandingan Premier League musim ini melawan Aston Villa akhir pekan lalu, absen dalam kemenangan EFL Cup tengah pekan atas Swansea karena cedera yang didapat dalam kekalahan 1-0 dari Villa tetapi diharapkan kembali saat City menyambut Bournemouth pada hari Minggu. Dan setelah ditahan oleh satu pemain Villa terakhir kali, Haaland turun ke jalan sebagai musuh Batman minggu ini untuk menakuti para pendukung.

  • Tonton video lengkapnya di bawah ini

  • Dari penyerang ke YouTuber

    Haaland baru-baru ini memulai saluran YouTube resmi dan video pertamanya - 'Day in the Life of a pro footballer: Erling Haaland' - telah mengumpulkan sedikit di bawah 6 juta penayangan. Saat artikel ini ditulis, video kedua - 'I Went Undercover as the Joker in the Streets of Manchester' - telah ditonton 50 ribu kali meskipun baru ditayangkan tadi malam.

    Termasuk YouTube shorts, saluran tersebut memiliki 11 juta penayangan, sementara 43% dari audiens mereka menonton episode pertama di TV.

    Meski hanya beberapa video, saluran resmi Haaland telah mendapatkan 640 ribu pelanggan baru dan hampir 900.000 jam waktu tonton.

    Kembalinya Marmoush dan Cherki menjadi dorongan

    City merespons dengan baik terhadap kekalahan 1-0 yang mengecewakan dari Aston Villa pekan lalu dengan kemenangan 3-1 atas Swansea di EFL Cup saat Omar Marmoush dan Rayan Cherki sama-sama mencetak gol saat kembali ke starting XI.

    Kedua pemain tiba pada bulan Januari dan Juni, masing-masing, tetapi telah mengalami masa-masa absen baru-baru ini karena cedera. Guardiola akan berharap kembalinya kedua pemain tersebut akan mengurangi beban pada Haaland, yang telah mencetak 64,7% dari 17 gol liga City musim ini.

