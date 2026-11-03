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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Empat gol dalam waktu rekor, PSG hancurkan rekor historis Real Madrid

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04 Nov 2026

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Paris Saint-Germain menciptakan kejutan besar di Stadion Villarreal, setelah hanya membutuhkan 17 menit untuk mencetak empat gol dalam pertandingan kedua tim pada pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa, dan mencatatkan rekor yang belum pernah terjadi dalam sejarah kompetisi.

Bintang asal Portugal Joao Neves membuka pesta gol pada menit kesembilan, kemudian Desire Doue menambah gol kedua pada menit ke-12.

Satu menit berselang, tim tamu kembali menggetarkan gawang, kali ini melalui Senny Mayulu, sementara Fabian Ruiz menutup empat gol tersebut pada menit ke-17.

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  • 16 menit 2 detik saja!

    Menurut statistik "Mister Chip", Paris Saint-Germain menjadi tim tercepat dalam sejarah Liga Champions Eropa yang mencetak empat gol dalam satu pertandingan, setelah hanya membutuhkan waktu 16 menit 2 detik.

    Tim asal Prancis itu memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Real Madrid, yang mencetak empat gol dalam waktu 20 menit saat menghadapi Dinamo Zagreb pada November 2011, dengan catatan bahwa Paris meraih pencapaian tersebut di kandang lawan.

    Saint-Germain juga menjadi tim pertama yang mencetak tiga gol di kandang lawan dalam 13 menit pertama sebuah pertandingan di Liga Champions, melampaui rekor sebelumnya milik Borussia Dortmund, yang mencetak tiga gol dalam 17 menit saat menghadapi Legia Warsawa pada 2016.

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  • Awal musim mencetak gol terbaik

    Rekor-rekor itu tidak berhenti sampai di situ, karena Paris Saint-Germain menjadi klub Prancis kedua yang mencetak empat gol dalam 20 menit pertama sebuah pertandingan di Liga Champions, setelah Stade Reims yang meraih pencapaian serupa menghadapi Ards (Irlandia Utara) pada 8 Oktober 1958, menurut statistik Stats du Foot.

    Dari sisi raihan gol pada musim ini, klub asal Paris tersebut menaikkan koleksinya menjadi 18 gol setelah empat jornada, meraih awal produktivitas gol terbaiknya pada fase ini di turnamen tersebut, melampaui rekor sebelumnya yang berjumlah 17 gol pada fase grup musim 2017-2018.

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AEK

Champions League

04 Nov 2026

RMA

RMA