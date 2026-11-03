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Paris Saint-Germain menciptakan kejutan besar di Stadion Villarreal, setelah hanya membutuhkan 17 menit untuk mencetak empat gol dalam pertandingan kedua tim pada pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa, dan mencatatkan rekor yang belum pernah terjadi dalam sejarah kompetisi.

Bintang asal Portugal Joao Neves membuka pesta gol pada menit kesembilan, kemudian Desire Doue menambah gol kedua pada menit ke-12.

Satu menit berselang, tim tamu kembali menggetarkan gawang, kali ini melalui Senny Mayulu, sementara Fabian Ruiz menutup empat gol tersebut pada menit ke-17.

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