VIDEO: TEGANG! Emi Martinez Mengamuk Di Emirates Stadium Setelah Diejek Fans Arsenal - Staf Pelatih Aston Villa Sampai Harus Turun Tangan

Martinez menghabiskan satu dekade bersama Arsenal antara tahun 2010 dan 2020, akhirnya mendapatkan kesempatan bersinar selama musim pertama Mikel Arteta bertugas. Dia berperan penting dalam kemenangan terakhir klub di Piala FA dan melanjutkannya dengan kemenangan di Community Shield. Namun kariernya di Arsenal berakhir tiba-tiba tak lama setelah itu, dengan penjaga gawang tersebut dijual ke Aston Villa dengan kesepakatan senilai £20 juta ($27 juta). Kembalinya Bernd Leno membuat Martínez menghadapi peluang bermain yang berkurang, mendorong keputusannya untuk mencari kesempatan bermain reguler di tempat lain. Sejak itu, pendukung Arsenal tak menunjukkan simpati. Saat pertama kali kembali bersama Villa pada tahun 2021, ia disambut dengan nyanyian yang menyatakan Aaron Ramsdale lebih unggul. Dengan kepergian Ramsdale, nama David Raya menggema di sekitar Emirates pada hari Selasa.

Banyak dari permusuhan ini berasal dari refleksi jujur Martinez tentang kepergiannya dari Arsenal. Walaupun dia sering berbicara hangat tentang klub tersebut, sarannya bahwa dia tidak cukup dipercaya menggugah emosi dari sebagian basis pendukung. Berbicara sebelumnya kepada Sky Sports, Martínez mengatakan: "Saya merasa mereka tidak mempercayai saya seperti seharusnya. Ketika saya berada di puncak, saya masih merasa mereka tidak pantas mendapatkan saya karena cara mereka memperlakukan saya. Mereka tidak bisa menjamin saya permainan yang saya butuhkan, jadi saya berpikir bahwa jika mereka tidak bisa menjamin permainan yang saya butuhkan, maka saya pindah.

"Mereka tidak mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan bermain, mereka hanya tidak menjamin saya permainan yang ingin saya mainkan. Jadi, setelah 10 tahun, saya memutuskan pergi, dan itu sangat sulit. Keluarga saya tidak mengerti mengapa saya pergi ketika saya berada di level yang bagus di Arsenal, tetapi itu adalah keputusan saya untuk pergi dan saya sangat bangga melakukannya. Itu adalah pertaruhan, tetapi saya selalu percaya bahwa jika Anda berada di zona nyaman, Anda tidak akan mencapai apa pun dalam hidup. Saya memutuskan untuk mengambil langkah maju."