Martinez mengalami salah satu malam paling tidak nyaman sejak bergabung dengan Villa. Pemain berusia 33 tahun itu kebobolan empat kali saat Arsenal menampilkan permainan menyerang yang kejam untuk mengukuhkan kredensial gelar mereka. Gol pembuka sangat menyakitkan bagi mantan penjaga gawang The Gunners itu. Pada sebuah tendangan sudut, dia dikalahkan oleh bek Gabriel Magalhaes yang kembali, gagal menguasai dirinya sendiri saat bola menguntungkan Arsenal. Itu menjadi nada untuk malam di mana Villa berulang kali menjadi yang terbaik kedua. Martinez tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah serangan lebih lanjut dari Martín Zubimendi, Leandro Trossard, dan Gabriel Jesus, sebelum Ollie Watkins meraih gol hiburan untuk tim tamu. Ketegangan benar-benar memuncak setelah waktu penuh. Saat Martínez menuju ke terowongan, fans Arsenal mengarahkan nyanyian dan hinaan kepadanya, mempertanyakan keberaniannya yang khas. Seorang pendukung terdengar berteriak: "Kamu tidak menari sekarang, kan?" sementara yang lain mengejeknya, mengatakan, "Kamu panik! Pergi, pergi, pergi! Dia sangat panik. Bangunlah," mendesaknya untuk meninggalkan lapangan. Martínez berbalik untuk merespons, rasa frustrasinya jelas terlihat, sebelum ditarik pergi oleh staf yang ingin menghindari konfrontasi besar-besaran. Itu adalah titik nyala lain dalam hubungan yang semakin memburuk sejak kepergiannya dari London utara pada tahun 2020.
VIDEO: TEGANG! Emi Martinez Mengamuk Di Emirates Stadium Setelah Diejek Fans Arsenal - Staf Pelatih Aston Villa Sampai Harus Turun Tangan
- Getty Images Sport
Ketegangan di terowongan setelah kemenangan beruntun Villa terhenti
Tonton klipnya
Hubungan Martinez yang tidak harmonis dengan penggemar Arsenal
Martinez menghabiskan satu dekade bersama Arsenal antara tahun 2010 dan 2020, akhirnya mendapatkan kesempatan bersinar selama musim pertama Mikel Arteta bertugas. Dia berperan penting dalam kemenangan terakhir klub di Piala FA dan melanjutkannya dengan kemenangan di Community Shield. Namun kariernya di Arsenal berakhir tiba-tiba tak lama setelah itu, dengan penjaga gawang tersebut dijual ke Aston Villa dengan kesepakatan senilai £20 juta ($27 juta). Kembalinya Bernd Leno membuat Martínez menghadapi peluang bermain yang berkurang, mendorong keputusannya untuk mencari kesempatan bermain reguler di tempat lain. Sejak itu, pendukung Arsenal tak menunjukkan simpati. Saat pertama kali kembali bersama Villa pada tahun 2021, ia disambut dengan nyanyian yang menyatakan Aaron Ramsdale lebih unggul. Dengan kepergian Ramsdale, nama David Raya menggema di sekitar Emirates pada hari Selasa.
Banyak dari permusuhan ini berasal dari refleksi jujur Martinez tentang kepergiannya dari Arsenal. Walaupun dia sering berbicara hangat tentang klub tersebut, sarannya bahwa dia tidak cukup dipercaya menggugah emosi dari sebagian basis pendukung. Berbicara sebelumnya kepada Sky Sports, Martínez mengatakan: "Saya merasa mereka tidak mempercayai saya seperti seharusnya. Ketika saya berada di puncak, saya masih merasa mereka tidak pantas mendapatkan saya karena cara mereka memperlakukan saya. Mereka tidak bisa menjamin saya permainan yang saya butuhkan, jadi saya berpikir bahwa jika mereka tidak bisa menjamin permainan yang saya butuhkan, maka saya pindah.
"Mereka tidak mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan bermain, mereka hanya tidak menjamin saya permainan yang ingin saya mainkan. Jadi, setelah 10 tahun, saya memutuskan pergi, dan itu sangat sulit. Keluarga saya tidak mengerti mengapa saya pergi ketika saya berada di level yang bagus di Arsenal, tetapi itu adalah keputusan saya untuk pergi dan saya sangat bangga melakukannya. Itu adalah pertaruhan, tetapi saya selalu percaya bahwa jika Anda berada di zona nyaman, Anda tidak akan mencapai apa pun dalam hidup. Saya memutuskan untuk mengambil langkah maju."
- Getty Images Sport
Emery meminimalkan drama jabat tangan
Manajer Villa Unai Emery juga terlibat dalam kontroversi kecil di terowongan setelah tampaknya melewatkan jabat tangan post-match dengan Arteta. Emery kemudian mengecilkan insiden tersebut, menjelaskan bahwa dia hanya mengikuti rutinitas biasanya dan melihat Arteta sibuk dengan stafnya.
Bos Villa menjelaskan: "Ya, tapi itu sederhana. Anda bisa melihat. Setelah [selesai] pertandingan, selalu rutinitas saya adalah cepat, berjabat tangan dan pergi dengan pelatih saya, dengan pemain saya, atau pergi ke ruang ganti. Dan saya menunggu, saya menunggu. Tentu saja, dia senang dan dia bersama pelatihnya dan saya memutuskan untuk masuk. Tapi bagi saya, tidak masalah."
Villa akan berkeinginan untuk merespons dengan cepat ketika mereka menjamu Nottingham Forest pada hari Sabtu. Sementara itu, Arsenal telah membuka selisih lima poin di puncak Liga Premier atas Manchester City, yang masih memiliki satu pertandingan di tangan. Dengan kepercayaan diri yang meningkat dan Emirates sekali lagi menjadi tempat yang tidak ramah bagi mantan pahlawan yang berkunjung, tim Arteta telah mengirim pesan yang jelas bahwa mereka tidak akan melambat dalam waktu dekat.