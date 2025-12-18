Robin van Persie FeyenoordGetty
VIDEO: Eks Bintang Arsenal & Manchester United Robin Van Persie Gentle Hadapi Fans Feyenoord Yang Mengamuk Usai Kekalahan Dramatis Yang Akhiri Impian Juara Piala Domestik & Kans Juara Eredivisie Juga Mulai Menguap

Mantan penyerang Manchester United dan Arsenal Robin van Persie merasa perlu untuk menghadapi fans Feyenoord yang marah setelah melihat tim yang sekarang dia latih mengalami kekalahan mengecewakan lainnya di kampanye 2025/26. Tim yang berbasis di Rotterdam tersebut kini mengalami kekalahan dalam tiga pertandingan berturut-turut di semua kompetisi, dengan upaya meraih kejayaan piala domestik yang harus berakhir.

  • Keluar dari Piala: Feyenoord tersingkir dalam laga mendebarkan lima gol

    Feyenoord berharap untuk tetap dalam perburuan perak domestik ketika menjamu Heerenveen. Namun, mereka harus menerima kekalahan dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung sengit dengan lima gol tercipta.

    Tim Van Persie tertinggal pada menit ke-25 dan ke-77, setelah sebelumnya Luciano Valente menyamakan kedudukan tepat setelah satu jam berlalu. Kedudukan kembali imbang hanya dalam tujuh menit tersisa, ketika Maas Willemsen dengan tidak beruntung mencetak gol bunuh diri.

    Masih ada waktu bagi Heerenveen untuk merebut kemenangan, dengan penyerang Denmark Jacob Trensko mencetak gol di menit ke-90. Dapat dipahami bahwa suasana di De Kuip cepat memburuk saat gol tersebut masuk ke gawang.

  • Tonton Van Persie menghadapi fans Feyenoord yang marah

  • Hasil Feyenoord: Gemetar di tiga kompetisi

    Tim asuhan Van Persie kalah 2-0 dari Ajax dalam pertandingan Eredivisie terakhir mereka, sementara kekalahan dramatis 4-3 dialami di kompetisi Liga Europa melawan FCSB - dengan keunggulan yang hilang di menit-menit akhir dalam pertandingan tersebut ketika gol penentu dicetak pada menit ke-95.

    Feyenoord sedang berjuang untuk melanjutkan progres mereka di kompetisi kontinental, karena mereka berada di luar posisi 24 besar, sementara juara bertahan PSV telah membuka keunggulan sembilan poin di puncak klasemen liga tertinggi Belanda - yang berarti gelar domestik semakin menjauh.

  • Tetap tenang: Van Persie menghadapi para pendukung yang frustrasi

    Pendukung dengan cepat mengungkapkan kemarahan mereka terhadap hasil terbaru, dengan Van Persie - yang kembali ke klub yang ia wakili dua kali sebagai pemain ketika mengambil alih sebagai manajer pada bulan Februari - terpaksa menghadapi mereka yang berada di tribun.

    Dia melewati papan iklan dan terlibat dalam pertukaran yang intens dengan penggemar setelah kekalahan dari Heerenveen. Kemarahan meluap dari mereka yang duduk paling dekat dengan Van Persie, namun mantan pemain internasional Belanda itu mampu tetap tenang. Beberapa pemain juga mendekat untuk bergabung dalam diskusi tersebut.

    Van Persie - yang memenangkan gelar Liga Premier bersama Manchester United setelah menyelesaikan transfer kontroversial dari Arsenal pada tahun 2012 - telah memenangkan 21 dari 38 pertandingan yang dia pimpin di Feyenoord, tetapi juga mengalami 15 kekalahan. Mereka akan kembali beraksi pada hari Minggu ketika menjamu Twente - pertandingan tersebut akan membawa mereka ke jeda musim dingin.

