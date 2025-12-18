VIDEO: Eks Bintang Arsenal & Manchester United Robin Van Persie Gentle Hadapi Fans Feyenoord Yang Mengamuk Usai Kekalahan Dramatis Yang Akhiri Impian Juara Piala Domestik & Kans Juara Eredivisie Juga Mulai Menguap

Feyenoord berharap untuk tetap dalam perburuan perak domestik ketika menjamu Heerenveen. Namun, mereka harus menerima kekalahan dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung sengit dengan lima gol tercipta.

Tim Van Persie tertinggal pada menit ke-25 dan ke-77, setelah sebelumnya Luciano Valente menyamakan kedudukan tepat setelah satu jam berlalu. Kedudukan kembali imbang hanya dalam tujuh menit tersisa, ketika Maas Willemsen dengan tidak beruntung mencetak gol bunuh diri.

Masih ada waktu bagi Heerenveen untuk merebut kemenangan, dengan penyerang Denmark Jacob Trensko mencetak gol di menit ke-90. Dapat dipahami bahwa suasana di De Kuip cepat memburuk saat gol tersebut masuk ke gawang.