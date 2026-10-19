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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Drama dan 5 gol, Al Ahli lolos dengan susah payah dari jebakan Al Feiha

Match report
Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Al Ahli meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Al Feiha dengan skor 3-2, dalam laga seru pada pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi untuk profesional, yang digelar malam ini, Senin, di Stadion Al Majmaah.

Al Ahli menambah koleksi poinnya menjadi 18 dan menempati peringkat ketiga, sementara perolehan poin Al Feiha terhenti di angka 7, di posisi ke-14.

  • Kejutan dini, akhir dramatis di babak pertama

    Al Ahli membuka laga dengan kejutan awal, ketika terpaksa melakukan pergantian wajib pada menit ke-14 akibat cedera Ziyad Al-Juhani, sehingga Artem Bondarenko masuk menggantikannya.

    Al Feiha memanfaatkan sikap menyerang lawan, dan pada menit ke-45 sebuah serangan balik cepat dilancarkan melalui Hugo Mora yang maju dari tengah lapangan hingga ke batas kotak penalti, sebelum melepaskan tembakan keras yang merobek gawang kiper Abdulrahman Al-Sanbi.

    Namun Al Ahli berhasil menyamakan kedudukan beberapa menit sebelum peluit akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+3, ketika pemain pengganti Artem Bondarenko melompat dan menyambar bola dengan sundulan terukur, setelah umpan silang dari Saad Yaslam.

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  • Pergantian ritme dan keputusan Bondarenko

    Babak kedua menyaksikan drama yang terus berlanjut, dan Al Ahli mulai menunjukkan niatnya dengan kuat, mengurung gawang Al Feiha, yang berbuah tendangan penalti untuk Al Ahli setelah Matias Gonzalves dijatuhkan oleh Al Hussein Boulharch.

    Firas Al Buraikan berhasil mengubahnya menjadi gol pada menit ke-59, mencetak gol pertamanya di Liga Roshn musim ini.

    Al Feiha tidak putus asa, dan pada menit ke-65, Jaison menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas langsung yang indah dengan kaki kanannya yang bersarang di pojok kanan gawang kiper Al Shanabi.


    Namun bintang pertandingan adalah Artem Bondarenko, yang memastikan kemenangan untuk Al Ahli pada menit ke-70, memanfaatkan sepak pojok yang dikirim Valentin Atangana, lalu diselesaikan Bondarenko dengan kaki kanannya dari jarak sangat dekat. Setelah dihentikan untuk peninjauan teknologi video (VAR), gol tersebut disahkan.

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  • Serangan gencar Al Ahly, penyelamatan-penyelamatan yang menentukan

    Dalam dua puluh menit terakhir, Al Ahli menguasai jalannya pertandingan demi mengamankan hasil, tetapi kiper Al Feiha, Orlando Mosquera, selalu siaga, menepis secara menentukan tembakan-tembakan beruntun dari Firas Al Buraikan (menit ke-76), lalu dari Valentin Atangana (78).

    Pada menit ke-84, Orlando Mosquera, kiper Al Feiha, menepis tembakan Mishal Al Mutairi dengan kaki kiri dari tengah kotak penalti.

    Sebelum peluit akhir, Al Ahli nyaris memperlebar keunggulan dengan gol keempat, tetapi Mosquera menggagalkan peluang satu lawan satu Al Mutairi, pada menit ke-90, hingga laga berakhir dengan kemenangan berharga bagi tim tamu.

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