Video: Drama dan 5 gol, Al Ahli lolos dengan susah payah dari jebakan Al Feiha

Babak kedua menyaksikan drama yang terus berlanjut, dan Al Ahli mulai menunjukkan niatnya dengan kuat, mengurung gawang Al Feiha, yang berbuah tendangan penalti untuk Al Ahli setelah Matias Gonzalves dijatuhkan oleh Al Hussein Boulharch.
Firas Al Buraikan berhasil mengubahnya menjadi gol pada menit ke-59, mencetak gol pertamanya di Liga Roshn musim ini.
Al Feiha tidak putus asa, dan pada menit ke-65, Jaison menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas langsung yang indah dengan kaki kanannya yang bersarang di pojok kanan gawang kiper Al Shanabi.
Namun bintang pertandingan adalah Artem Bondarenko, yang memastikan kemenangan untuk Al Ahli pada menit ke-70, memanfaatkan sepak pojok yang dikirim Valentin Atangana, lalu diselesaikan Bondarenko dengan kaki kanannya dari jarak sangat dekat. Setelah dihentikan untuk peninjauan teknologi video (VAR), gol tersebut disahkan.
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