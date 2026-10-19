Video: Drama dan 5 gol, Al Ahli lolos dengan susah payah dari jebakan Al Feiha

Al Ahli membuka laga dengan kejutan awal, ketika terpaksa melakukan pergantian wajib pada menit ke-14 akibat cedera Ziyad Al-Juhani, sehingga Artem Bondarenko masuk menggantikannya.

Al Feiha memanfaatkan sikap menyerang lawan, dan pada menit ke-45 sebuah serangan balik cepat dilancarkan melalui Hugo Mora yang maju dari tengah lapangan hingga ke batas kotak penalti, sebelum melepaskan tembakan keras yang merobek gawang kiper Abdulrahman Al-Sanbi.

Namun Al Ahli berhasil menyamakan kedudukan beberapa menit sebelum peluit akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+3, ketika pemain pengganti Artem Bondarenko melompat dan menyambar bola dengan sundulan terukur, setelah umpan silang dari Saad Yaslam.