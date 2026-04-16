VIDEO: 'Diam!' - Jude Bellingham dan Vinicius Junior berselisih saat Real Madrid kalah dari Bayern Munich

Juara Jerman itu akhirnya memastikan tempat mereka di semifinal setelah menang dalam pertandingan seru yang menghasilkan tujuh gol pada malam itu. Meskipun Madrid tiga kali memimpin lewat Arda Guler dan Kylian Mbappe, Bayern selalu membalas setiap kali, sebelum gol-gol di menit-menit akhir dari Luis Diaz dan Michael Olise memastikan kemenangan agregat 6-4. Kemenangan ini membuat tim asuhan Vincent Kompany tetap berada di jalur untuk meraih treble bersejarah, sementara Harry Kane mencapai tonggak sejarah yang luar biasa dengan mencetak 50 gol klub musim ini.