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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Derby della Madonnina penuh amarah berbalut warna Rossoneri, Milan hantam Inter dengan tiga gol

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Moreira Membakar San Siro

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Milan menancapkan kuasanya dalam derby yang panas, setelah mengalahkan rival sekotanya, Inter, dengan skor 3-1, dalam laga yang dimulai dengan serangan kilat, lalu bertahan menghadapi upaya kebangkitan lawan, demi menjaga keunggulannya dalam pertemuan-pertemuan terakhir melawan Nerazzurri.

Milan unggul lebih dulu melalui Christian Pulisic pada menit keempat, kemudian Adrien Rabiot menambah gol kedua pada menit ke-10, sebelum Alessandro Bastoni memperkecil ketertinggalan pada menit ke-22.

Namun dua menit sebelum babak pertama berakhir, bintang malam itu, pemain Belgia Diego Moreira, kembali mencetak sendiri gol ketiga (menit ke-44), setelah sebelumnya menciptakan dua gol.

  • Kejutan dini: Dua gol dalam 10 menit pertama

    Milan tidak perlu menunggu lama untuk membuka keunggulan. Pada menit keempat, Moreira melaju dari sisi kanan dan melewati Carlos Augusto dengan kepiawaiannya sebelum mengirim umpan silang terukur, yang disambut Christian Pulisic dengan sundulan ke dalam gawang, menandai keunggulan tuan rumah.

    Hanya enam menit berselang, Moreira kembali menciptakan gol kedua, setelah mengeksekusi tendangan sudut pendek yang ia kembalikan ke tepi kotak penalti, lalu disambut Adrien Rabiot dengan satu sentuhan ciamik memakai kaki kirinya, mengirim bola ke pojok jauh gawang di tengah kebingungan para pemain Inter.

    Inter berusaha memperkecil ketertinggalan dengan cepat, namun sundulan Yann Bisseck dari tendangan sudut pada menit ke-12 menemui kiper Mike Maignan yang menghadangnya, sebelum Milan melanjutkan ancaman melalui pergerakan Moreira, yang merepotkan lini pertahanan Inter di beberapa kesempatan.

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  • Bastoni Bawa Inter Unggul, Mignan Gagalkan Peluang Spurs Menyamakan Kedudukan

    Inter mulai menemukan keseimbangannya secara bertahap, dan pada menit ke-22, Inter berhasil memperkecil ketertinggalan, setelah Hakan Calhanoglu mengirim tendangan sudut ke tiang dekat, lalu Manuel Akanji menyundulnya ke arah Alessandro Bastoni, yang menyambut bola dengan kepalanya ke dalam gawang, sehingga skor menjadi 2-1.

    Nerazzurri nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-35, ketika Augusto mengirim umpan silang mendatar yang sampai ke Deyan Spins, yang melepaskan tembakan dari jarak dekat, tetapi Maignan menyelamatkan gawangnya dengan reaksi gemilang, mempertahankan keunggulan Milan.

    Dua menit sebelum berakhirnya babak pertama, Moreira kembali mencuri perhatian, setelah mengeksekusi tendangan bebas dari jarak jauh, dan dengan cerdik menempatkan bola melewati pagar betis pertahanan ke dalam gawang, mencetak gol ketiga untuk Milan, serta melengkapi malam istimewa dengan dua assist dan satu gol.

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  • Upaya Inter Terbentur Pertahanan Milan

    Babak kedua dimulai tanpa perubahan, dan Inter terus mencari jalan untuk kembali ke pertandingan, tetapi upaya-upaya mereka tidak akurat. Pada menit ke-56, Calhanoglu mengirimkan umpan silang berbahaya ke tiang jauh, tetapi Carlos Augusto gagal mengarahkan sundulannya ke gawang.

    Dua menit kemudian, Moreira nyaris menambah gol lain, setelah mengirimkan umpan silang ke tiang jauh, tetapi bola melewati Musah dan sampai ke Rafael Ramos, yang tidak mampu memanfaatkannya sebagaimana mestinya.

    Pada menit ke-65, Rabiot melompat untuk menyambut tendangan sudut Luka Modric, tetapi sundulannya melewati atas mistar gawang, sementara pertahanan Milan menggagalkan upaya jarak dekat dari Nicolo Barella pada menit ke-67. Inter melakukan pergantian pertamanya pada menit ke-72, dengan masuknya Piotr Zielinski dan Henrikh Mkhitaryan menggantikan Calhanoglu dan Andy Diouf, dalam upaya menghidupkan lini tengah dan serangan.

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  • Penalti dibatalkan, Milan pertahankan kemenangan

    Menit ke-74 diwarnai kontroversi di dalam kotak penalti Milan, setelah wasit memberikan penalti untuk Inter karena dinilai ada sentuhan tangan pada Matteo Gabbia, menyusul umpan silang dari Mkhitaryan. Namun teknologi video memanggilnya untuk meninjau ulang momen tersebut, hingga ia menarik kembali keputusannya pada menit ke-75 setelah terlihat bahwa bola membentur dada bek Milan dan bukan lengannya.

    Setelah itu, Inter menurunkan sejumlah opsi menyerang, dengan masuknya Ange-Yoan Bonny dan Francesco Pio Esposito pada menit ke-82, sementara Milan melakukan pergantian bertahan dengan memasukkan Davide Bartesaghi dan Sékou Diarra pada menit ke-83, serta Ardon Jashari yang masuk menggantikan Yunus Musah.

    Pada menit-menit akhir, Inter mencoba memperkecil ketertinggalan, tetapi lini belakang Milan tetap kokoh, hingga laga berakhir dengan kemenangan Rossoneri 3-1, meraih kemenangan ketiga mereka dalam empat pertandingan liga terakhir melawan rival abadi, dan memperpanjang rentetan tak terkalahkan atas Inter menjadi 9 pertemuan beruntun.

Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT

MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC