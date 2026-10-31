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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Video: Derby della Madonnina dengan warna Rossoneri, Milan hantam Inter dengan tiga gol

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Inter
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Italia

Moreira mengobarkan San Siro

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Milan menegaskan dominasinya dalam derby penuh amarah, setelah mengalahkan rival sekotanya, Inter, dengan skor 3-1, dalam laga yang dimulai dengan serangan kilat, lalu bertahan menghadapi upaya kebangkitan lawan, demi mempertahankan keunggulannya dalam pertemuan-pertemuan terakhir melawan Nerazzurri.

Milan unggul lebih dulu melalui Christian Pulisic pada menit keempat, kemudian Adrien Rabiot menambah gol kedua pada menit ke-10, sebelum Alessandro Bastoni memperkecil selisih pada menit ke-22.

Namun, dua menit sebelum babak pertama berakhir, bintang malam itu, pemain Belgia Diego Moreira, kembali mencetak sendiri gol ketiga (menit ke-44), setelah sebelumnya menciptakan dua gol.

  • Kejutan dini: Dua gol dalam 10 menit pertama

    Milan tak perlu menunggu lama untuk membuka keunggulan. Pada menit keempat, Moreira melaju dari sisi kanan dan melewati Carlos Augusto dengan cekatan sebelum melepaskan umpan silang yang matang, yang disambut Christian Pulisic dengan sundulan untuk membobol gawang, menandai keunggulan tuan rumah.

    Hanya enam menit berselang, Moreira kembali menciptakan gol kedua, setelah mengeksekusi tendangan sudut pendek yang ia kembalikan ke tepi kotak penalti, lalu disambut Adrien Rabiot dengan sentuhan satu kali yang indah menggunakan kaki kirinya, mengirim bola ke pojok jauh gawang, di tengah kebingungan para pemain Inter.

    Inter berusaha memperkecil ketertinggalan dengan cepat, namun sundulan Yann Bisseck dari tendangan sudut pada menit ke-12 menemui kiper Mike Maignan yang menghadangnya, sebelum Milan terus melancarkan ancaman melalui pergerakan Moreira, yang merepotkan lini pertahanan Inter dalam lebih dari satu kesempatan.

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  • Bastoni Bawa Inter Unggul, Mainan Gagalkan Peluang Imbang Spezia

    Inter mulai menemukan kembali keseimbangannya secara bertahap, dan pada menit ke-22, Inter berhasil memperkecil ketertinggalan, setelah Hakan Calhanoglu mengirimkan sepak pojok ke tiang dekat, lalu Manuel Akanji meneruskannya dengan kepala kepada Alessandro Bastoni, yang menyambar bola dengan sundulan ke dalam gawang, membuat skor menjadi 2-1.

    Nerazzurri nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-35, ketika Augusto mengirimkan umpan silang rendah yang sampai ke Deyan Spins, yang melepaskan tembakan dari jarak dekat, tetapi Maignan menyelamatkan gawangnya dengan refleks luar biasa, menjaga keunggulan Milan.

    Dua menit sebelum babak pertama berakhir, Moreira kembali mencuri sorotan, setelah mengeksekusi tendangan bebas dari jarak jauh, dan dengan cerdik menempatkan bola melewati pagar pertahanan ke dalam gawang, mencetak gol ketiga bagi Milan, dan melengkapi malam yang istimewa dengan dua assist serta satu gol.

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  • Upaya Inter Terhalang Pertahanan Milan

    Babak kedua dimulai tanpa perubahan, dan Inter terus mencari jalan untuk kembali bangkit, namun upaya-upayanya kurang akurat. Pada menit ke-56, Calhanoglu mengirimkan umpan silang berbahaya ke tiang jauh, tetapi Carlos Augusto gagal mengarahkan sundulannya ke gawang.

    Dua menit kemudian, Moreira nyaris menambah gol lagi, setelah mengirimkan umpan silang ke tiang jauh, namun bola melewati Musa dan sampai ke Rafael Ramos, yang tidak mampu memanfaatkannya dengan baik.

    Pada menit ke-65, Rabiot melompat menyambut sepak pojok Luka Modric, tetapi sundulannya melewati atas mistar gawang, sementara pertahanan Milan menghalau upaya jarak dekat dari Nicolo Barella pada menit ke-67. Inter melakukan pergantian pertamanya pada menit ke-72, dengan masuknya Piotr Zielinski dan Henrikh Mkhitaryan menggantikan Calhanoglu dan Andy Diouf, dalam upaya menghidupkan lini tengah dan serangan.

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  • Penalti dianulir, Milan pertahankan kemenangannya

    Menit ke-74 diwarnai kontroversi di dalam kotak penalti Milan, setelah wasit menunjuk titik putih untuk Inter karena dianggap ada sentuhan tangan pada Matteo Gabbia, menyusul umpan silang dari Mkhitaryan. Namun, teknologi video memanggil wasit untuk meninjau ulang momen tersebut, hingga ia menganulir keputusannya pada menit ke-75 setelah terlihat bahwa bola membentur dada bek Milan, bukan lengannya.

    Setelah itu, Inter menurunkan sejumlah kartu ofensif, dengan memasukkan Ange-Yoan Bonny dan Francesco Pio Esposito pada menit ke-82, sementara Milan melakukan pergantian defensif dengan memasukkan Davide Bartesaghi dan Sékhou Diarra pada menit ke-83, serta Ardon Jashari masuk menggantikan Yunus Musah.

    Pada menit-menit akhir, Inter berusaha memperkecil ketertinggalan, tetapi lini pertahanan Milan tetap solid, hingga laga berakhir dengan kemenangan Rossoneri 3-1. Hasil ini menjadi kemenangan ketiga mereka dalam empat pertandingan liga terakhir melawan sang rival, sekaligus memperpanjang rangkaian tak terkalahkan atas mereka menjadi 9 pertemuan beruntun.

Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT

MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC