Milan menegaskan dominasinya dalam derby penuh amarah, setelah mengalahkan rival sekotanya, Inter, dengan skor 3-1, dalam laga yang dimulai dengan serangan kilat, lalu bertahan menghadapi upaya kebangkitan lawan, demi mempertahankan keunggulannya dalam pertemuan-pertemuan terakhir melawan Nerazzurri.

Milan unggul lebih dulu melalui Christian Pulisic pada menit keempat, kemudian Adrien Rabiot menambah gol kedua pada menit ke-10, sebelum Alessandro Bastoni memperkecil selisih pada menit ke-22.

Namun, dua menit sebelum babak pertama berakhir, bintang malam itu, pemain Belgia Diego Moreira, kembali mencetak sendiri gol ketiga (menit ke-44), setelah sebelumnya menciptakan dua gol.