Video: Dengan pukulan dari musuh lama... Pisau Rodri kembali menusuk hati Vinícius

Saat bintang Real Madrid itu masuk pada menit ke-59, sorakan penonton Mallorca pun menggema menentangnya, seperti biasa di banyak stadion di Spanyol.

Konflik antara dirinya dan pemain Real Mallorca, Pablo Mafio, pun kembali memanas, di mana keduanya terlibat pertengkaran verbal dan fisik dalam beberapa kesempatan.

Surat kabar Marca melaporkan: "Mafio, pemain Spanyol keturunan Argentina, selalu mencari Vinícius dan tak pernah kesulitan menemukannya. Pada pertandingan pertama 'Viní' melawan Mafio, ia dipaksa melakukan tendangan sudut, namun wasit mengumumkan gol, sehingga pemain Madrid itu protes."

Surat kabar tersebut menambahkan: "Itu sudah cukup bagi Mafio untuk memulai pertengkaran verbal, dan ia berkata kepada pemain Brasil itu, 'Nah, sekarang giliranmu bicara'."

Marca melanjutkan: "Dia mengatakan hal itu kepadanya, sambil menunjuk gerakan bola dengan tangannya."