Video: Dengan pukulan dari musuh lama... Pisau Rodri kembali menusuk hati Vinícius

Pertarungan sang bintang Brasil kembali menjadi sorotan

Pemain Brasil Vinícius Júnior tak lama absen dari sorotan, dan hari ini, Sabtu, ia kembali menjadi bahan perbincangan setelah kekalahan mengejutkan dari Real Mallorca pada pekan ke-30 La Liga.

Setelah tampil dalam pertandingan terakhir timnas Brasil pada jeda Maret, pelatih Alvaro Arbeloa memilih untuk memberi Vinícius istirahat hari ini, menjelang laga penting melawan Bayern Munich, Selasa mendatang, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

    Saat bintang Real Madrid itu masuk pada menit ke-59, sorakan penonton Mallorca pun menggema menentangnya, seperti biasa di banyak stadion di Spanyol.

    Konflik antara dirinya dan pemain Real Mallorca, Pablo Mafio, pun kembali memanas, di mana keduanya terlibat pertengkaran verbal dan fisik dalam beberapa kesempatan.

    Surat kabar Marca melaporkan: "Mafio, pemain Spanyol keturunan Argentina, selalu mencari Vinícius dan tak pernah kesulitan menemukannya. Pada pertandingan pertama 'Viní' melawan Mafio, ia dipaksa melakukan tendangan sudut, namun wasit mengumumkan gol, sehingga pemain Madrid itu protes."

    Surat kabar tersebut menambahkan: "Itu sudah cukup bagi Mafio untuk memulai pertengkaran verbal, dan ia berkata kepada pemain Brasil itu, 'Nah, sekarang giliranmu bicara'."

    Marca melanjutkan: "Dia mengatakan hal itu kepadanya, sambil menunjuk gerakan bola dengan tangannya."

    Marca mengutip laporan dari saluran Movistar bahwa pemain Mallorca tersebut berkata "playa" kepada Vinícius sambil menunjuk bola—kedua kata tersebut berarti "sepak bola pantai"—dengan tujuan untuk terus memprovokasi pemain Brasil itu semaksimal mungkin.

    Laporan tersebut menambahkan: "Ketegangan antara kedua pemain terus berlanjut setelah insiden tersebut, meskipun tidak seintens pada momen-momen lain selama pertandingan, namun keduanya tetap saling bertabrakan secara fisik setiap kali bertemu."

    Hal ini bukanlah kebetulan, karena sudah dimulai sekitar satu setengah tahun yang lalu di banyak stadion di Spanyol, di mana para penonton menyanyikan yel-yel ejekan kepada Vinícius, "Bola pantai... bodoh, bodoh", untuk mengingatkannya bahwa ia kalah dalam perebutan Ballon d'Or dari Rodri, bintang Manchester City.

    Teriakan tersebut bermaksud bahwa Rodri mendapatkan Ballon d'Or yang pantas ia dapatkan, sementara Vinícius pantas mendapatkan "bola pantai".

    Apa yang terjadi hari ini antara Vinícius dan Mafio bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan kelanjutan dari perselisihan yang berkepanjangan dan pertikaian-pertikaian kecil yang terus terjadi di antara mereka sejak musim 2022-2023.

    Bentrokan antara kedua pemain ini sudah sering terjadi sebelumnya, dan yang paling menonjol adalah ketika Mafio menghadapi Vinícius dan menuduhnya "sering menangis" melalui isyarat sinis seolah-olah sedang menyeka air matanya, karena ia bermaksud mengatakan bahwa bintang Brasil itu sering mengeluh dan menekan wasit.

    Bek Mallorca itu meningkatkan intensitas pertarungan dengan Vinícius pada Januari 2025 di sela-sela pertandingan semifinal Copa del Rey mereka.

    @espnfc

    #realmadrid #vinicius #supercopa #mallorca #futbol

    ♬ original sound - ESPN FC

    Saat itu, Mafio berkomentar tentang perseteruannya dengan Vinícius saat ditanya tentang kemungkinan pertandingan tinju di antara mereka. Ia mengatakan kepada surat kabar Sport: "Itu akan menjadi pertandingan dengan penonton terbanyak dalam sejarah, tapi tentu saja saya yang akan menang. Saya akan mengalahkannya dalam 10 detik."

