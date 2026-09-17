Video: Bono Curi Perhatian di Arab Saudi ala Piala Dunia

Cara Bono menghalau bola bukanlah kebetulan belaka, sebab kiper asal Maroko itu pernah menampilkan aksi serupa pada Piala Dunia terakhir, ketika ia dengan cemerlang menepis tendangan penalti dari posisi berdiri saat menghadapi Belanda di babak 32 besar.

Cara itu pun berubah menjadi salah satu momen istimewa dalam perjalanan karier Bono, setelah aksi-aksi penyelamatannya turut membantu timnas Maroko melanjutkan langkah mereka di turnamen tersebut, sebelum akhirnya sang kiper Maroko menampilkannya kembali, kali ini dengan seragam Al Hilal.

Dengan begitu, Bono terus menegaskan kehadirannya yang kuat bersama Al Hilal, baik melalui penyelamatan-penyelamatan krusial maupun momen-momen luar biasa yang memberikan rasa aman lebih bagi tim dalam setiap laga, sehingga ia tetap menjadi salah satu kiper terbaik di lapangan-lapangan Arab Saudi.