Video: Bono Curi Perhatian di Arab Saudi ala Piala Dunia

Kiper Al Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, kembali menyita perhatian di lapangan-lapangan Arab Saudi setelah menampilkan aksi luar biasa dalam laga melawan Al Taawoun, menegaskan sekali lagi bahwa ia memiliki kemampuan khusus dalam menangani bola-bola tersulit.
Kilau penampilan Bounou hadir dalam kemenangan besar Al Hilal atas Al Taawoun dengan skor 6-0, pada pertandingan yang mempertemukan keduanya dalam ajang pekan ketujuh Liga Roshn Saudi Pro League, setelah ia menepis tembakan keras dengan cara yang memukau para penonton.