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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Video: Bono Curi Perhatian di Arab Saudi ala Piala Dunia

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
Y. Bounou
Arab Saudi
Maroko

Kiper Maroko mencuri perhatian

Kiper Al Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, kembali menyita perhatian di lapangan-lapangan Arab Saudi setelah menampilkan aksi luar biasa dalam laga melawan Al Taawoun, menegaskan sekali lagi bahwa ia memiliki kemampuan khusus dalam menangani bola-bola tersulit.

Kilau penampilan Bounou hadir dalam kemenangan besar Al Hilal atas Al Taawoun dengan skor 6-0, pada pertandingan yang mempertemukan keduanya dalam ajang pekan ketujuh Liga Roshn Saudi Pro League, setelah ia menepis tembakan keras dengan cara yang memukau para penonton.

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  • Penyelamatan luar biasa dari Bono

    Bono berhasil menepis tembakan keras dari salah satu pemain Al-Taawoun dari luar kotak penalti, setelah menghadapinya dalam posisi berdiri, meskipun tembakan itu melaju sangat kencang dan mengarah ke gawang, sehingga menggagalkan tuan rumah mencetak gol ke gawang Al-Hilal.

    Momen itu pun tidak berlalu begitu saja, setelah Bono meraih penghargaan penyelamatan terbaik pekan ini dari Liga Profesional Roshn, sebagai apresiasi atas reaksinya yang istimewa dan caranya menangani tembakan tersebut.

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  • Momen yang membangkitkan kembali kenangan Piala Dunia

    Cara Bono menghalau bola bukanlah kebetulan belaka, sebab kiper asal Maroko itu pernah menampilkan aksi serupa pada Piala Dunia terakhir, ketika ia dengan cemerlang menepis tendangan penalti dari posisi berdiri saat menghadapi Belanda di babak 32 besar.

    Cara itu pun berubah menjadi salah satu momen istimewa dalam perjalanan karier Bono, setelah aksi-aksi penyelamatannya turut membantu timnas Maroko melanjutkan langkah mereka di turnamen tersebut, sebelum akhirnya sang kiper Maroko menampilkannya kembali, kali ini dengan seragam Al Hilal.

    Dengan begitu, Bono terus menegaskan kehadirannya yang kuat bersama Al Hilal, baik melalui penyelamatan-penyelamatan krusial maupun momen-momen luar biasa yang memberikan rasa aman lebih bagi tim dalam setiap laga, sehingga ia tetap menjadi salah satu kiper terbaik di lapangan-lapangan Arab Saudi.

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