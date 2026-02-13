Goal.com
Live
FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAMAFP
Peter McVitie

Translated by

VIDEO: Bintang Manchester United Bryan Mbeumo mengungguli Adama Traore dalam lomba lari sprint pada menit ke-91

Para penggemar Manchester United terkesima dengan kerja keras Bryan Mbeumo setelah video menunjukkan sang winger mengalahkan Adama Traore dalam lomba lari kaki selama waktu tambahan dalam pertandingan imbang Premier League melawan West Ham. Pemain asal Kamerun, yang bergabung dengan Red Devils pada musim panas, membuktikan dirinya bukan pemain biasa dengan kembali ke belakang untuk menghentikan pemain cepat West Ham dalam momen yang viral di media sosial.

  • Mesin Mbeumo menyelamatkan hari.

    Insiden tersebut terjadi pada menit-menit akhir injury time dalam laga imbang 1-1 antara United dan West Ham di London Stadium. Saat West Ham berusaha melakukan serangan balik pada menit ke-91, bola jatuh ke kaki Callum Wilson, yang berlari ke depan dengan niat menyerang. Adama Traore, yang dikenal sebagai salah satu pemain tercepat dalam sejarah Premier League, mengaktifkan kecepatan maksimalnya untuk mendukung serangan balik, berusaha lepas dari pertahanan United.

    Namun, Mbeumo memiliki rencana lain. Meskipun telah bermain penuh 90 menit, penyerang United itu menunjukkan stamina luar biasa dan kecepatan mentah untuk berlari 70 meter kembali ke gawangnya sendiri. Seperti yang terlihat dalam video di bawah ini, Mbeumo tidak hanya mampu menjaga kecepatan dengan Traore yang baru masuk sebagai pengganti di menit-menit akhir, tetapi bahkan menyalipnya, memotong jalur umpan, dan secara efektif menghilangkan ancaman. Usaha pertahanan tersebut disambut sorak-sorai dari pendukung yang datang, yang dengan cepat menyukai gaya bermain tanpa pamrih Mbeumo sejak kepindahannya dari Brentford.

    • Iklan

  • Tonton klipnya

  • Titik krusial bagi tim Carrick

    Sprint tersebut terbukti menjadi intervensi krusial dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga peluit akhir. West Ham memimpin melalui Tomas Soucek pada menit ke-50 dan tampaknya akan meraih tiga poin penuh. Namun, ketekunan United membuahkan hasil ketika pemain pengganti Benjamin Sesko mencetak gol penyeimbang dramatis pada menit ke-96 untuk menyelamatkan satu poin bagi tim Michael Carrick.

    Disiplin pertahanan Mbeumo akan disambut baik oleh Carrick, yang telah meminta intensitas yang lebih besar dari barisan penyerangnya. Meskipun assist untuk gol penyeimbang diberikan kepada pemain Kamerun tersebut, kesediaannya untuk melakukan pekerjaan kotor di ujung lapangan lainlah yang menarik perhatian para pakar dan penggemar.

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Apa langkah selanjutnya untuk Manchester United?

    Hasil imbang ini membuat United tetap dalam perburuan tempat di Liga Champions, meskipun mereka merasa seharusnya bisa memberikan lebih banyak di sepertiga akhir lapangan sebelum drama di menit-menit akhir. Mbeumo, yang kini telah mencetak sembilan gol dan dua assist di Premier League musim ini, terus menjadi salah satu dari sedikit sorotan positif dalam musim transisi ini.

    United akan memiliki seminggu tanpa pertandingan kompetitif, karena Piala FA akan digelar pekan ini. The Red Devils tersingkir di babak sebelumnya melawan Brighton, sehingga pertandingan berikutnya akan berlangsung pada 23 Februari saat mereka bertandang ke Merseyside untuk menghadapi Everton, diikuti dengan pertandingan kandang melawan Crystal Palace seminggu kemudian.

    Traore dan West Ham, bagaimanapun, masih berada di kompetisi dan akan menghadapi Burton yang saat ini terpuruk di zona degradasi Liga Satu.

FA Cup
Burton Albion crest
Burton Albion
BUR
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0