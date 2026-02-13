VIDEO: Bintang Manchester United Bryan Mbeumo mengungguli Adama Traore dalam lomba lari sprint pada menit ke-91

Insiden tersebut terjadi pada menit-menit akhir injury time dalam laga imbang 1-1 antara United dan West Ham di London Stadium. Saat West Ham berusaha melakukan serangan balik pada menit ke-91, bola jatuh ke kaki Callum Wilson, yang berlari ke depan dengan niat menyerang. Adama Traore, yang dikenal sebagai salah satu pemain tercepat dalam sejarah Premier League, mengaktifkan kecepatan maksimalnya untuk mendukung serangan balik, berusaha lepas dari pertahanan United.

Namun, Mbeumo memiliki rencana lain. Meskipun telah bermain penuh 90 menit, penyerang United itu menunjukkan stamina luar biasa dan kecepatan mentah untuk berlari 70 meter kembali ke gawangnya sendiri. Seperti yang terlihat dalam video di bawah ini, Mbeumo tidak hanya mampu menjaga kecepatan dengan Traore yang baru masuk sebagai pengganti di menit-menit akhir, tetapi bahkan menyalipnya, memotong jalur umpan, dan secara efektif menghilangkan ancaman. Usaha pertahanan tersebut disambut sorak-sorai dari pendukung yang datang, yang dengan cepat menyukai gaya bermain tanpa pamrih Mbeumo sejak kepindahannya dari Brentford.