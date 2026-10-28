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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Video: "Biang Petaka", Yaisle Mengancam Al Ahly dengan Pukulan Baru

Transfers
Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
Newcastle United
Arab Saudi
Inggris

Berita menakutkan bagi pendukung Al-Raqi

Nama pelatih Jerman, Matthias Jaissle, kembali menjadi bahan perdebatan di Al Ahli Saudi, setelah beredar kabar tentang keinginannya untuk mendatangkan salah satu bintang paling menonjol di tim pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Pembawa acara program Dorina Ghair, Khalid Al-Shenaif, pada hari Selasa berbicara tentang "kabar yang beredar yang menyebutkan bahwa Jaissle ingin merekrut Ivan Toney", namun tanpa menjelaskan apakah hal itu terjadi pada bursa transfer musim dingin mendatang atau pada akhir musim.

Al-Shenaif menggambarkan hal ini sebagai "induk dari segala bencana" jika terjadi, terlebih Toney merupakan tulang punggung kemenangan Al Ahli sejak awal musim ini, setelah kepergian sejumlah bintang pada akhir musim lalu, yang paling utama adalah pemain Aljazair, Riyad Mahrez.

Dari sisinya, mantan bintang Al Shabab dan timnas Saudi berkomentar: "Jika ini terjadi, itu akan menjadi pukulan telak bagi para pendukung Al Ahli".


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  • Kemarahan berlipat ganda

    Ini terjadi di saat Toney tampil dengan produktivitas gol yang mencolok; ia mencetak 14 gol dan memberikan dua assist dalam 14 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini.

    Kabar ini juga melipatgandakan kemarahan para pendukung Al Ahli terhadap pelatih asal Jerman yang sebelumnya memimpin tim selama pemusatan latihan persiapan musim ini, sebelum mengundurkan diri untuk melatih Newcastle, sehingga memicu berbagai pertanyaan akibat momen keputusan tersebut, terutama karena Al Ahli tengah bersiap menghadapi musim baru setelah meraih gelar Liga Champions Asia Elite untuk kedua kalinya secara beruntun.

    Para pendukung Al Ahli menilai bahwa momen kepergian Jaissle mengacaukan proyek tim, terutama karena ia mengambil sejumlah keputusan mengejutkan sebelum kepergiannya yang turut menyebabkan hengkangnya duet Riyad Mahrez dan Franck Kessie.

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