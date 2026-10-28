Nama pelatih Jerman, Matthias Jaissle, kembali menjadi bahan perdebatan di Al Ahli Saudi, setelah beredar kabar tentang keinginannya untuk mendatangkan salah satu bintang paling menonjol di tim pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Pembawa acara program Dorina Ghair, Khalid Al-Shenaif, pada hari Selasa berbicara tentang "kabar yang beredar yang menyebutkan bahwa Jaissle ingin merekrut Ivan Toney", namun tanpa menjelaskan apakah hal itu terjadi pada bursa transfer musim dingin mendatang atau pada akhir musim.

Al-Shenaif menggambarkan hal ini sebagai "induk dari segala bencana" jika terjadi, terlebih Toney merupakan tulang punggung kemenangan Al Ahli sejak awal musim ini, setelah kepergian sejumlah bintang pada akhir musim lalu, yang paling utama adalah pemain Aljazair, Riyad Mahrez.

Dari sisinya, mantan bintang Al Shabab dan timnas Saudi berkomentar: "Jika ini terjadi, itu akan menjadi pukulan telak bagi para pendukung Al Ahli".





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