VIDEO: 'Berlari seperti kuda liar' - Riccardo Calafiori diejek oleh Mansfield Town setelah Arsenal mengeliminasi tim League One dari Piala FA

Arteta memutuskan untuk melakukan rotasi besar-besaran, dengan memberi istirahat kepada pemain bintang seperti Declan Rice dan Viktor Gyokeres, meskipun Calafiori dan Leandro Trossard tetap masuk dalam starting XI. Keputusan tersebut mungkin berbalik menjadi bumerang, karena kedua pemain tersebut tidak dapat menyelesaikan pertandingan - pemain internasional Belgia menjadi yang pertama diganti, membutuhkan perawatan di lapangan sebelum digantikan oleh Piero Hincapie pada menit ke-38.

Kemudian, pada menit ke-76, Calafiori terjatuh sambil memegang kakinya dan akhirnya digantikan oleh pemain muda Jaden Dixon. Berbicara kepada wartawan setelah peluit akhir, Arteta yang tampak cemas menegaskan bahwa pergantian ganda tersebut bukan karena taktik, mengakui bahwa kedua pemain mengalami masalah fisik yang memaksanya untuk melakukan pergantian pada tahap akhir pertandingan.

Manajer Arsenal itu blak-blakan tentang kondisi para bintangnya, seperti yang dilaporkan Football London: "Keduanya mengalami cedera ringan. Mereka tidak nyaman untuk melanjutkan. Dan saya tahu ini bisa menjadi kemungkinan, terutama dalam kondisi pertandingan hari ini. Jadi kami harus mengganti mereka." Berita ini sangat mengecewakan bagi para pendukung Arsenal, karena Calafiori baru saja kembali dari cedera otot yang membuatnya absen dalam 10 pertandingan.