Mansfield mengunggah klip yang sangat diedit ke TikTok, menampilkan narasi suara dari tokoh Arsenal yang vokal, Lee Gunner. Saat rekaman menunjukkan bek Bologna mantan, Mansfield, berlari kencang di lapangan, audio tersebut mengejeknya karena berlari "seperti kuda liar". Kompilasi tersebut kemudian beralih ke Calafiori yang tampak bingung, berulang kali bertanya "Mengapa?" sebagai respons terhadap seorang pendukung muda Mansfield yang diduga melemparkan gestur kasar ke arahnya, menurut Tribuna. Calafiori mengalami sore yang campur aduk melawan lawan dari divisi bawah dan akhirnya terpaksa keluar karena cedera, meskipun ia tetap menjadi favorit penggemar Arsenal yang datang jauh-jauh karena kerja kerasnya yang tak kenal lelah.
VIDEO: 'Berlari seperti kuda liar' - Riccardo Calafiori diejek oleh Mansfield Town setelah Arsenal mengeliminasi tim League One dari Piala FA
Arteta memberikan pembaruan mengenai cedera.
Arteta memutuskan untuk melakukan rotasi besar-besaran, dengan memberi istirahat kepada pemain bintang seperti Declan Rice dan Viktor Gyokeres, meskipun Calafiori dan Leandro Trossard tetap masuk dalam starting XI. Keputusan tersebut mungkin berbalik menjadi bumerang, karena kedua pemain tersebut tidak dapat menyelesaikan pertandingan - pemain internasional Belgia menjadi yang pertama diganti, membutuhkan perawatan di lapangan sebelum digantikan oleh Piero Hincapie pada menit ke-38.
Kemudian, pada menit ke-76, Calafiori terjatuh sambil memegang kakinya dan akhirnya digantikan oleh pemain muda Jaden Dixon. Berbicara kepada wartawan setelah peluit akhir, Arteta yang tampak cemas menegaskan bahwa pergantian ganda tersebut bukan karena taktik, mengakui bahwa kedua pemain mengalami masalah fisik yang memaksanya untuk melakukan pergantian pada tahap akhir pertandingan.
Manajer Arsenal itu blak-blakan tentang kondisi para bintangnya, seperti yang dilaporkan Football London: "Keduanya mengalami cedera ringan. Mereka tidak nyaman untuk melanjutkan. Dan saya tahu ini bisa menjadi kemungkinan, terutama dalam kondisi pertandingan hari ini. Jadi kami harus mengganti mereka." Berita ini sangat mengecewakan bagi para pendukung Arsenal, karena Calafiori baru saja kembali dari cedera otot yang membuatnya absen dalam 10 pertandingan.
Ujian besar menanti The Gunners
Arsenal kini harus menanti dengan cemas untuk melihat apakah pemain Italia tersebut akan tersedia untuk serangkaian pertandingan krusial yang akan menentukan musim ini. Dengan jeda internasional Maret yang semakin dekat, tim London Utara ini harus menghadapi laga dua leg Liga Champions melawan Bayer Leverkusen dan pertandingan Liga Premier melawan Everton. Waktu cedera ini tidak bisa lebih buruk bagi Arteta, yang sedang berusaha keras mengelola kebugaran skuadnya sambil bersaing di empat front berbeda untuk meraih trofi musim ini.
Tujuan akhir tetaplah perjalanan klub ke Wembley pada 22 Maret, di mana mereka dijadwalkan menghadapi Manchester City dalam final Carabao Cup. Kehadiran Calafiori yang bugar akan memberikan Arteta lebih banyak opsi saat tim London Utara berusaha meraih trofi di berbagai front. Untuk saat ini, sang bek harus fokus pada pemulihan dan menghadapi 'canda' yang dilontarkan oleh klub Liga Satu.