Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final
Video.. Benzema kembali mengungkit luka lama Ronaldo dengan pernyataan barunya

Penyerang Prancis memilih pemain terbaik

Penyerang Al-Hilal asal Prancis, Karim Benzema, kembali membuka luka lama sang legenda Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten tim, melalui pernyataan barunya mengenai penyerang terbaik dalam sejarah.

Cristiano sendiri menganggap dirinya sebagai pemain terbaik dalam sejarah, baik secara individu maupun kolektif, melalui pengakuan resmi dalam beberapa wawancara.

Pernyataan Ronaldo sebelumnya menuai banyak kritik, karena sebagian besar prediksi para pakar sepak bola lebih condong ke arah rival abadinya, bintang Argentina Lionel Messi.

Namun di saat yang sama, ada pula yang berpendapat bahwa Ronaldo adalah pemain yang paling menentukan, mengingat ia adalah pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola dan mampu mencetak gol dari peluang-peluang kecil.

  TOPSHOT-FBL-WC2006-MATCH55-BRA-GHA-GOAL

    Yang Terbaik dalam Sejarah

    Benzema melakukan wawancara dengan saluran televisi Brasil "Canal Goat" setelah pertandingan melawan Al-Khulud dan Al-Hilal, Sabtu lalu di Liga Roshen, di mana pewawancara memutuskan untuk menampilkan foto lama sang bintang Prancis yang mengenakan jersey legenda Ronaldo Nazário.

    Reporter tersebut bertanya, "Apa komentar Anda?", dan Benzema menjawab: "Ronaldo adalah inspirasi besar saya dalam sepak bola, dia selalu yang terbaik. Saya pikir tidak ada penyerang lain seperti dia bagi saya."

    Dia melanjutkan: "Saya juga seorang penyerang, dan seperti yang saya katakan, tidak ada yang seperti dia. Saya rasa orang-orang sudah tahu bahwa dia adalah pemain favorit saya, dan bagi saya, dia tetap yang terbaik."


  • Luka Ronaldo terbuka

    Meskipun pernyataan Benzema tampak biasa saja, hal itu seolah-olah membuka luka lama Ronaldo, mengingat perselisihan antara keduanya sudah memanas sejak musim lalu.

    Ronaldo pernah mengatakan musim lalu bahwa dia adalah yang terbaik dalam sejarah, namun Benzema menanggapi pernyataan tersebut setelah kemenangan atas Al-Hilal bersama Al-Ittihad (4-1).

    Benzema saat itu berkata: "Saya pikir setiap orang berhak mengatakan apa yang diinginkannya.. Jika dia merasa dirinya adalah pemain terbaik dalam sejarah, itu pendapatnya."

    Dia menambahkan: "Tapi menurut saya, ada banyak pemain... Misalnya, saya lebih suka Ronaldo Nazário (legenda timnas Brasil)... Tapi di saat yang sama, Cristiano tetaplah Cristiano."

    Dia menyimpulkan: "Saya tidak suka membandingkan pemain, saya pikir setiap pemain punya ceritanya sendiri, dan Cristiano juga punya kariernya sendiri."

    Benzema kembali mengunggah fotonya dengan jersey Ronaldo sang Fenomena melalui akun resminya di platform berbagi foto "Instagram", yang dianggap oleh sebagian orang sebagai pesan provokatif untuk Cristiano.


    Hat-trick yang luar biasa

    Selain itu, Benzema berhasil membawa Al-Hilal meraih kemenangan telak atas Al-Khulud dengan skor 6-0 pada Kamis kemarin, dalam laga pekan ke-29 liga.

    Benzema mencetak hat-trick yang luar biasa, yang merupakan yang kedua baginya bersama Al-Hilal, sehingga menambah koleksi golnya menjadi 8 gol dalam 7 pertandingan bersama "Raja Asia".

    Ini juga merupakan hat-trick ke-20 dalam kariernya dan yang ketujuh di liga Saudi, dengan 5 gol bersama Al-Ittihad dan dua gol bersama Al-Hilal.