VIDEO: Antony berhadapan dengan para pendukung Real Betis yang marah setelah kekalahan telak dalam derby melawan Sevilla
Antony berubah dari pahlawan menjadi orang biasa.
Pertandingan baru berjalan 15 menit ketika momen penentu terjadi. Setelah bola yang membentur pemain lawan mengancam di area penalti, Antony bereaksi dengan ketepatan insting. Dengan posisi yang sempurna, ia melompat ke udara dan melepaskan tendangan overhead yang luar biasa, mengirim bola melesat ke gawang, membuat kiper Sevilla tak berdaya. Momen kejeniusan individu ini menjadi bukti kebangkitan pemain Brasil tersebut sejak pindah secara permanen ke Spanyol dari Manchester United.
Real Betis tampaknya telah mengamankan tiga poin dalam babak pertama yang dominan. Pada menit ke-40, Betis memimpin 2-0 dengan nyaman, dan atmosfer di stadion memanas saat para pendukung menanti kemenangan bersejarah atas rival sekota mereka. Namun, pertandingan yang berubah drastis di babak kedua menjadi kenyataan pahit bagi tuan rumah saat intensitas permainan bergeser. Disiplin taktis yang ditunjukkan di awal mulai goyah, membuka jalan bagi salah satu comeback paling dramatis dalam sejarah derby terbaru.
Tonton Antony berhadapan dengan para pendukung Betis.
Keruntuhan dramatis di babak kedua
Paruh kedua menceritakan kisah yang sama sekali berbeda saat momentum berbalik secara dramatis ke pihak tim tamu. Sevilla melancarkan serangan balik yang ganas dan tak kenal lelah, memanfaatkan kesalahan pertahanan dan kelemahan taktis dari tim tuan rumah yang memungkinkan mereka untuk kembali ke dalam permainan. Ketegangan yang semakin meningkat di lapangan terasa jelas saat keunggulan tim tuan rumah menguap, mencapai titik didih saat tim tamu mencetak gol penyeimbang dramatis pada menit ke-85 yang membuat para pendukung Betis terkejut.
Saat peluit akhir berbunyi menandai hasil imbang 2-2, sorakan di babak pertama berubah menjadi sorakan dan hinaan yang ditujukan kepada para pemain. Alih-alih langsung menuju ruang ganti, Antony terlihat mendekati tribun bawah, jelas terpengaruh oleh hinaan yang datang dari penonton. Kamera menangkap winger tersebut terlibat dalam perdebatan verbal yang sengit dengan beberapa pendukung yang mencemooh tim, tampak jelas terganggu saat hinaan dilontarkan kepadanya dalam tampilan kemarahan yang tak terkendali.
Rekan tim ikut campur untuk menghentikan perkelahian.
Antony tidak sendirian di tengah ketegangan tersebut, seperti yang terlihat dalam rekaman video yang menunjukkan situasi semakin memburuk secara berbahaya saat winger Brasil itu melompati papan iklan untuk mendekati tribun penonton, menatap para pendukung dengan tatapan menantang. Meskipun upaya rekan setimnya dari Kolombia, Cucho Hernández, untuk campur tangan dan menariknya menjauh dari kerumunan yang marah, situasi semakin tidak terkendali. Hernández sendiri kehilangan kesabaran dan terlibat dalam perkelahian, terekam kamera menunjuk dengan marah dan berteriak balik kepada para pendukung.
Konflik ganda ini membutuhkan intervensi mendesak dan tegas untuk mencegah bentrokan fisik yang lebih besar. Petugas keamanan stadion, staf Real Betis, dan pemain lain seperti Chimy Ávila bergegas untuk memblokir area tersebut dan memisahkan para pemain dari para pendukung. Adegan kacau ini menyoroti keruntuhan mental yang melanda tim setelah membuang kemenangan derby, menimbulkan pertanyaan serius tentang disiplin dalam skuad di bawah tekanan besar dari basis pendukung.
Antony menikmati musim yang bagus.
Dengan kontribusi terbarunya ini, Antony telah mencetak 20 gol dan 14 assist dalam 57 penampilan untuk Betis, dan kembali masuk dalam persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia 2026 Carlo Ancelotti. Winger yang sedang naik daun ini akan kembali beraksi saat Real Betis menghadapi Getafe pada 8 Maret. Klub Andalusia ini saat ini berada di peringkat kelima klasemen Liga, tujuh poin di belakang Villarreal yang berada di peringkat keempat.
