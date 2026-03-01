VIDEO: Antony berhadapan dengan para pendukung Real Betis yang marah setelah kekalahan telak dalam derby melawan Sevilla

Pertandingan baru berjalan 15 menit ketika momen penentu terjadi. Setelah bola yang membentur pemain lawan mengancam di area penalti, Antony bereaksi dengan ketepatan insting. Dengan posisi yang sempurna, ia melompat ke udara dan melepaskan tendangan overhead yang luar biasa, mengirim bola melesat ke gawang, membuat kiper Sevilla tak berdaya. Momen kejeniusan individu ini menjadi bukti kebangkitan pemain Brasil tersebut sejak pindah secara permanen ke Spanyol dari Manchester United.

Real Betis tampaknya telah mengamankan tiga poin dalam babak pertama yang dominan. Pada menit ke-40, Betis memimpin 2-0 dengan nyaman, dan atmosfer di stadion memanas saat para pendukung menanti kemenangan bersejarah atas rival sekota mereka. Namun, pertandingan yang berubah drastis di babak kedua menjadi kenyataan pahit bagi tuan rumah saat intensitas permainan bergeser. Disiplin taktis yang ditunjukkan di awal mulai goyah, membuka jalan bagi salah satu comeback paling dramatis dalam sejarah derby terbaru.