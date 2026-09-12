Al-Khaleej memulai pertandingan dengan sangat kuat, dan berhasil memberikan pukulan mengejutkan kepada Al-Nassr sebelum berakhirnya babak pertama, setelah Omar Mascarell mencetak gol pertama pada menit pertama waktu tambahan.

Gol Al-Khaleej datang melalui sundulan kepala Mascarell, memberikan keunggulan berharga bagi tuan rumah sebelum masuk ke ruang ganti, dan menempatkan Al-Nassr pada tugas berat di babak kedua demi kembali ke dalam pertandingan.

Al-Nassr berupaya menyamakan kedudukan sejak awal babak kedua, dan meningkatkan tekanan serangannya untuk mencari gol penyeimbang, namun lini pertahanan Al-Khaleej dan penjaga gawangnya mempertahankan keunggulan, serta menggagalkan lebih dari satu peluang Al-Nassr di dalam kotak penalti.