Al Nassr terjebak dalam hasil imbang melawan Al Khaleej dengan skor 1-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada malam hari ini, Sabtu, dalam rangkaian pekan ketujuh ajang Liga Roshn Pro, dalam duel yang menyaksikan perlawanan sengit dari tuan rumah menghadapi upaya-upaya berulang Al Nassr.
Video: Al-Khaleej Mengejutkan Al-Nassr pada Malam Pencapaian Bersejarah
Mascarell mengejutkan Al-Nassr sebelum akhir babak pertama
Al-Khaleej memulai pertandingan dengan sangat kuat, dan berhasil memberikan pukulan mengejutkan kepada Al-Nassr sebelum berakhirnya babak pertama, setelah Omar Mascarell mencetak gol pertama pada menit pertama waktu tambahan.
Gol Al-Khaleej datang melalui sundulan kepala Mascarell, memberikan keunggulan berharga bagi tuan rumah sebelum masuk ke ruang ganti, dan menempatkan Al-Nassr pada tugas berat di babak kedua demi kembali ke dalam pertandingan.
Al-Nassr berupaya menyamakan kedudukan sejak awal babak kedua, dan meningkatkan tekanan serangannya untuk mencari gol penyeimbang, namun lini pertahanan Al-Khaleej dan penjaga gawangnya mempertahankan keunggulan, serta menggagalkan lebih dari satu peluang Al-Nassr di dalam kotak penalti.
Alhamdan selamatkan Al Nassr lewat tendangan geledek
Al Nassr melanjutkan upaya ofensifnya seiring berjalannya menit-menit babak kedua, dan ancaman muncul melalui tembakan-tembakan Cristiano Ronaldo, Joao Felix, serta pemain-pemain "Al Alami" lainnya. Namun, perlawanan sengit lini pertahanan Al Khaleej dan penampilan gemilang sang penjaga gawang menghalangi bola untuk sampai ke gawang.
Al Nassr harus menunggu hingga menit ke-72 untuk menyamakan kedudukan, setelah pemain pengganti Abdullah Al Hamdan berhasil melepaskan tembakan keras yang menggetarkan gawang Al Khaleej, mengembalikan pertandingan ke titik awal dan memberi timnya peluang untuk mencari gol kemenangan.
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Setelah gol Al Hamdan, Al Nassr menyerang ke depan dengan sekuat tenaga, dan upaya serta tembakan terus berdatangan dari Ronaldo, Felix, dan pemain-pemain lainnya. Akan tetapi, Al Khaleej menjaga soliditasnya hingga akhir, sehingga menggagalkan "Al Alami" untuk merebut tiga poin.
Hasil imbang bercita rasa sejarah, dan Al Nassr di posisi ketiga
Meski tertahan hasil imbang, Al Nassr tetap keluar dari laga dengan sebuah pencapaian bersejarah setelah mempertahankan rentetan ketajamannya di Liga Roshn, dan mencapai pertandingan ke-94 secara beruntun dengan sukses mencetak gol, sehingga memecahkan rekor bersejarah milik klub Argentina, River Plate, yang memiliki rentetan 93 pertandingan beruntun.
Al Nassr menambah koleksi poinnya menjadi 16 untuk menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Profesional Roshn, di belakang Al Ittihad yang berada di peringkat kedua dengan selisih satu poin, sementara Al Hilal memuncaki klasemen dengan 18 poin.
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Di sisi lain, Al Khaleej sukses membawa pulang satu poin berharga saat menjamu Al Nassr, setelah bertahan menghadapi tekanan Al Nassr sepanjang babak kedua, dan mempertahankan hasil imbang hingga peluit akhir, sehingga menghentikan rentetan kemenangan "Al Alami" dan membuat mereka harus puas dengan satu poin pada pekan ketujuh.
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