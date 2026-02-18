Victor Osimhen: ‘Luciano Spalletti Seperti Ayah Bagi Saya, Saya Pilih Galatasaray Karena Punya Gairah Seperti Napoli’

Dalam artikelnya yang sangat menyentuh, Osimhen tidak hanya berbicara tentang gol dan trofi. Ia memulai kisahnya dari akar rumput, mengenang masa kecilnya yang keras di Nigeria di mana ia harus bermain sepakbola tanpa alas kaki di jalanan dan bekerja sejak usia dini demi membantu menafkahi keluarganya. Namun, sorotan paling emosional tertuju pada periode transisinya dari Lille ke Napoli, sebuah fase yang ia gambarkan sebagai salah satu momen terberat dalam hidupnya.

Osimhen mengungkapkan fakta memilukan tentang bagaimana negosiasi transfer yang berlarut-larut di Lille bertepatan dengan masa kritis ayahnya yang sedang sekarat di awal pandemi Covid-19. Situasi tersebut mencegahnya untuk pulang kampung dan mendampingi sang ayah di saat-saat terakhir. Rasa frustrasi terhadap sisi bisnis sepakbola yang dinilainya tidak manusiawi saat itu begitu mendalam hingga ia sempat berpikir untuk pensiun dini.

"Saya bahkan mempertimbangkan untuk tidak pernah bermain sepakbola lagi setelah kejadian itu," ungkap Osimhen, merujuk pada rasa "jijik" yang ia rasakan terhadap cara klub beroperasi sebagai entitas bisnis yang seolah mengabaikan sisi kemanusiaan pemainnya. Luka batin ini ia bawa saat mendarat di Italia, sebuah beban mental yang nyaris menghancurkan kariernya sebelum benar-benar dimulai di Serie A.