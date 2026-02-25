Victor Font mengungkap pembicaraan dengan Lionel Messi saat ia berjanji akan 'menyelesaikan' transfer kepulangan Messi jika terpilih sebagai presiden baru Barcelona

Font mengatakan kepada Mundo Deportivo: "Ya, kami telah berbicara langsung dengan Messi dan orang-orang terdekatnya. Ini adalah percakapan pribadi, dan kami selalu menekankan bahwa tidak ada yang boleh menggunakan Messi untuk tujuan politik. Tugas kami adalah menjelaskan apa yang telah kami siapkan dan, jika kami menang, menuntaskan kesepakatan yang terbaik bagi dia dan klub.

"Sejak 2022, kami telah bekerja pada proyek untuk membawa Messi kembali ke Barça setelah Piala Dunia, didorong oleh antusiasme dia dan Xavi. Proposal ini memiliki tiga pilar: institusional, agar dia menerima posisi presiden kehormatan; komersial, terinspirasi oleh kemitraan seperti Jordan-Nike atau Federer-On, yang dapat menghasilkan pendapatan signifikan dan memanfaatkan saham minoritasnya di Inter Miami untuk memperkuat kehadirannya di pasar Amerika; dan olahraga, agar dia dapat mengucapkan selamat tinggal kepada Barça dan Camp Nou dengan cara apa pun yang dia pilih, baik dengan bermain atau melalui penghormatan."

Font juga berbicara tentang tujuan utamanya untuk klub dan keinginannya untuk memperbaiki situasi keuangan yang buruk, menambahkan: "Pencalonan kami bertujuan untuk profesionalisasi dan modernisasi klub, mengintegrasikan kelompok-kelompok yang beragam, dan melindungi institusi dari risiko, terutama risiko keuangan, guna memperkuat proyek olahraga, melunasi utang, dan mengembangkan program sosial yang ambisius."