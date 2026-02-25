Getty Images Sport
Victor Font mengungkap pembicaraan dengan Lionel Messi saat ia berjanji akan 'menyelesaikan' transfer kepulangan Messi jika terpilih sebagai presiden baru Barcelona
Musim pemilihan di Barcelona
Musim pemilihan sedang berlangsung di Barcelona, dengan para calon berjuang keras menjelang pemungutan suara besar bulan depan. Font dianggap sebagai pesaing utama Joan Laporta dalam perebutan jabatan presiden Barcelona dan sering kali mengungkapkan keinginannya untuk membawa maestro Argentina Messi kembali ke klub untuk "pertunjukan terakhir." Font kini mengaku telah berbicara dengan Messi tentang kembalinya ke Barcelona dan mengungkapkan bahwa mereka telah bekerja pada proyek untuk menarik legenda klub itu kembali selama empat tahun terakhir.
Font mengungkap percakapan Messi
Font mengatakan kepada Mundo Deportivo: "Ya, kami telah berbicara langsung dengan Messi dan orang-orang terdekatnya. Ini adalah percakapan pribadi, dan kami selalu menekankan bahwa tidak ada yang boleh menggunakan Messi untuk tujuan politik. Tugas kami adalah menjelaskan apa yang telah kami siapkan dan, jika kami menang, menuntaskan kesepakatan yang terbaik bagi dia dan klub.
"Sejak 2022, kami telah bekerja pada proyek untuk membawa Messi kembali ke Barça setelah Piala Dunia, didorong oleh antusiasme dia dan Xavi. Proposal ini memiliki tiga pilar: institusional, agar dia menerima posisi presiden kehormatan; komersial, terinspirasi oleh kemitraan seperti Jordan-Nike atau Federer-On, yang dapat menghasilkan pendapatan signifikan dan memanfaatkan saham minoritasnya di Inter Miami untuk memperkuat kehadirannya di pasar Amerika; dan olahraga, agar dia dapat mengucapkan selamat tinggal kepada Barça dan Camp Nou dengan cara apa pun yang dia pilih, baik dengan bermain atau melalui penghormatan."
Font juga berbicara tentang tujuan utamanya untuk klub dan keinginannya untuk memperbaiki situasi keuangan yang buruk, menambahkan: "Pencalonan kami bertujuan untuk profesionalisasi dan modernisasi klub, mengintegrasikan kelompok-kelompok yang beragam, dan melindungi institusi dari risiko, terutama risiko keuangan, guna memperkuat proyek olahraga, melunasi utang, dan mengembangkan program sosial yang ambisius."
Mengapa Messi meninggalkan Barcelona?
Laporta tetap menjadi favorit untuk memenangkan pemilihan, namun ia secara terbuka mengakui bahwa hubungannya dengan Messi telah rusak setelah kepergian mengejutkan sang penyerang dari klub pada 2021. Messi kemudian menolak untuk menyapa Laporta di gala Ballon d'Or 2023, dan pria berusia 63 tahun itu kini mengungkap detail kepergian mengejutkan Messi dalam bukunya yang baru, 'This Is How We Saved Barça.'
"Saat negosiasi perpanjangan kontrak, dia memiliki tim yang sangat menuntut, dan meskipun ayahnya lebih pengertian, lingkaran dalamnya memberi kesan bahwa dia tidak. Kami mengusulkan solusi gila: kontrak jangka panjang dengan masa awal sebagai pemain Barça dan masa kedua dipinjamkan ke tim MLS, sesuatu yang tampaknya melanggar aturan LaLiga. Namun, LaLiga mengatakan kepada kami untuk melupakan ide itu, bahwa kami harus menandatangani perjanjian untuk menjual persentase hak siar televisi selama 50 tahun melalui dana bernama CVC," tulisnya, menurut Marca.
Laporta juga mengatakan ada kesempatan untuk membawa Messi kembali sebelum dia menandatangani kontrak dengan Inter Miami, menambahkan: "Jorge Messi datang ke rumah saya, saya menyiapkan kontrak, saya mengirimkan drafnya, dan dia tidak merespons. Seminggu berlalu, dua minggu... sebulan kemudian, dia akhirnya kembali ke rumah saya dan mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk pergi ke Inter Miami, di mana dia tidak akan berada di bawah tekanan yang begitu besar."
Messi tetap di Miami dan baru-baru ini menandatangani kontrak dengan klub yang berlaku hingga akhir musim MLS 2028.
Laporta menjadi favorit untuk memenangkan pemilihan.
Pemilihan presiden Barcelona dijadwalkan pada 15 Maret, pada hari yang sama ketika tim Hansi Flick akan bertanding melawan Sevilla di La Liga. Menurut Mundo Deportivo, Laporta adalah favorit utama untuk menang di atas Font, Marc Ciria, dan Xavi Vilajoana.
