'Malam Yang Sangat Buruk' - Kiper Tottenham Guglielmo Vicario Minta Maaf Ke Fans Usai Dibantai Arsenal Di Derbi London Utara, Kecam Taktik 'Pasif'

Kiper Spurs itu mengawalinya dengan meminta maaf kepada ribuan penggemar Tottenham yang hadir setelah malam horor di wilayah musuh. Dia juga mengatakan bahwa rencana permainan yang mereka siapkan sangat berbeda dengan yang mereka eksekusi di Arsenal.

Dia mengatakan kepada Sky Sports: "Malam yang sangat buruk bagi kami. Pertama-tama kami harus meminta maaf kepada orang-orang yang mendukung kami setiap hari. Mereka mengharapkan kami bertarung dan hari ini kami tidak bertarung. Itu hal yang tidak bisa ditawar dalam sepakbola di level ini. Ini malam yang berat, kekalahan yang sangat buruk, tapi kami harus tetap bersatu. Kami punya laga besar di hari Rabu dan kami harus tetap bersatu."

"Malam ini kami tidak menunjukkan hal-hal yang biasanya mampu kami lakukan. Emosi sedang tinggi, tapi kami butuh kepala dingin dan meminta maaf kepada orang-orang yang mendukung kami dan telah bepergian hari ini. Saya pikir kami menunggu terlalu lama untuk masuk ke dalam permainan. Kami terlalu pasif. Rencana permainan yang kami siapkan berbeda. Hari ini kami tidak bertarung. Kami harus meminta maaf pertama-tama untuk ini. Tapi kami harus tetap bersatu dan move on karena pada hari Rabu kami punya laga besar."

Vicario sempat memprotes bahwa gol pertama Eze seharusnya dianulir karena beberapa pemain Arsenal menghalangi pandangannya dan berada dalam posisi offside. Namun dia kemudian mengatakan hal itu tidak akan mengubah skor akhir.

Pemain berusia 29 tahun itu menambahkan: "Saya pikir dengan jalannya pertandingan, itu tidak akan mengubah apa pun. Ada tiga orang di depan saya jadi tentu saja mereka memengaruhi saya. Tapi kami tidak kalah karena hal itu."