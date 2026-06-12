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Sean SoglianoGetty Images

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Verona, perpanjangan kontrak Sogliano resmi: pertemuan dengan Baroni terkait posisi pelatih

Hellas Verona
Transfers
Serie B

Perpanjangan kontrak direktur olahraga telah resmi. Calon yang semakin kuat untuk posisi pelatih adalah mantan pelatih Lazio dan Torino.

Sean Sogliano akan melanjutkan perjalanannya bersama Verona. Direktur olahraga Gialloblù tersebut, meskipun baru-baru ini dikaitkan dengan Lecce untuk menggantikan Pantaleo Corvino, telah memperpanjang kontraknya dengan klub asal Veneto itu selama tiga tahun lagi. Dengan demikian, bahkan di Serie B, sang direktur akan melanjutkan pekerjaan yang telah ia mulai pada tahun 2022.

Dengan keputusan mengenai direktur olahraga, kini Verona dapat merencanakan musim depan, dimulai dari keputusan mengenai pelatih, dengan Marco Baroni yang tampaknya menjadi kandidat terdepan.

  • MAJU BERSAMA SOGLIANO

    Sogliano telah menandatangani kontrak baru berdurasi tiga tahun, sehingga ia akan tetap melatih di Serie B. Ia akan mempersiapkan musim depan dengan target mengembalikan Verona ke Serie A secepatnya.

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  • SIARAN PERS

    Verona - Hellas Verona FC dengan bangga mengumumkan perpanjangan kontrak Direktur Olahraga Sean Sogliano hingga 30 Juni 2029.

    “Kami sangat senang dapat memperpanjang hubungan profesional kami dengan Sean Sogliano, yang selama bertahun-tahun ini telah menunjukkan kompetensi, dedikasi, dan kecintaannya pada tim Gialloblù – kata Presiden Eksekutif Italo Zanzi –. Kami memiliki ambisi dan visi yang sama untuk masa depan Hellas Verona. Perpanjangan ini merupakan wujud alami dari keinginan pemilik klub untuk memberikan kesinambungan pada proyek olahraga dan membangun fondasi yang semakin kokoh bagi Klub.”

    "Saya selalu menunjukkan dan membuktikan ikatan mendalam saya dengan Hellas Verona dan saya senang dapat terus bekerja untuk Klub ini dan para pendukungnya – kata Direktur Olahraga Sean Sogliano –. Musim lalu memang sulit, kini saatnya membalik halaman dan memulai kembali dengan kekuatan dan tekad yang lebih besar. Tantangan rumit lainnya menanti kami, namun dengan persatuan semua pihak dan kekompakan lingkungan kami, kami dapat terus berdiri tegak melawan semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemilik klub atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, selalu semangat Hellas Verona”.

    Hellas Verona FC mengucapkan selamat kepada Sean Sogliano atas kelanjutan pekerjaannya memimpin bidang olahraga.

  • PERTEMUAN DENGAN PARA BARON

    Pada hari Kamis, 11 Juni, telah berlangsung pertemuan dengan Marco Baroni. Mantan pelatih Torino dan Lazio tersebut bersedia mencapai kesepakatan dengan Verona: dalam beberapa hari ke depan, kedua belah pihak akan berupaya mencapai kesepakatan akhir.