Verona, perpanjangan kontrak Sogliano resmi: pertemuan dengan Baroni terkait posisi pelatih

Verona - Hellas Verona FC dengan bangga mengumumkan perpanjangan kontrak Direktur Olahraga Sean Sogliano hingga 30 Juni 2029.

“Kami sangat senang dapat memperpanjang hubungan profesional kami dengan Sean Sogliano, yang selama bertahun-tahun ini telah menunjukkan kompetensi, dedikasi, dan kecintaannya pada tim Gialloblù – kata Presiden Eksekutif Italo Zanzi –. Kami memiliki ambisi dan visi yang sama untuk masa depan Hellas Verona. Perpanjangan ini merupakan wujud alami dari keinginan pemilik klub untuk memberikan kesinambungan pada proyek olahraga dan membangun fondasi yang semakin kokoh bagi Klub.”

"Saya selalu menunjukkan dan membuktikan ikatan mendalam saya dengan Hellas Verona dan saya senang dapat terus bekerja untuk Klub ini dan para pendukungnya – kata Direktur Olahraga Sean Sogliano –. Musim lalu memang sulit, kini saatnya membalik halaman dan memulai kembali dengan kekuatan dan tekad yang lebih besar. Tantangan rumit lainnya menanti kami, namun dengan persatuan semua pihak dan kekompakan lingkungan kami, kami dapat terus berdiri tegak melawan semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemilik klub atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, selalu semangat Hellas Verona”.

Hellas Verona FC mengucapkan selamat kepada Sean Sogliano atas kelanjutan pekerjaannya memimpin bidang olahraga.