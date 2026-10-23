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Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Varela saja tak cukup, Torino asuhan Abate melesat: menang 3-2 atas Monza dan menyalip Juventus

Torino vs Monza
Torino
Monza
Serie A

Saksikan kembali bersama kami secara LIVE pekan ketujuh Serie A.

Serie A, pekan ketujuh

Torino-Monza 3-2

Pencetak gol: 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90'+4' gol bunuh diri Patterson (M).


Torino dan Monza berhadapan pada pukul 20.45 di Stadio Olimpico Grande Torino dalam laga pembuka pekan ketujuh Serie A, saat kedua tim tengah diliputi antusiasme tinggi.

Torino asuhan Ignazio Abate meraih kemenangan ketiga secara beruntun: setelah menang 2-1 atas Udinese dan 3-0 di Parma, malam ini laga berakhir 3-2, dengan gol dari Fitz-Jim (gol pertamanya di Serie A), Varela, Belghali, Vlasic, serta gol bunuh diri Patterson. Torino melesat ke 13 poin dan menyalip Juventus.

Di kubu lain, Monza asuhan mantan pelatih Torino, Ivan Juric, kembali mendapat gol dari Gustavo Varela. Penyerang Monza itu telah mencetak sembilan gol dalam delapan pertandingan di Serie A dan Coppa Italia. Saat ini, ia menjadi pencetak gol terbanyak di liga bersama Raimondo dari Frosinone. Ia merupakan pemain termuda keempat yang mencetak sedikitnya 7 gol dalam tujuh pertandingan pertama, dengan Umberto Guarnieri sebagai pemain terakhir yang melakukannya pada 1939.


  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    90'+4' - GOL BUNUH DIRI TORINO, MONZA MEMPERKECIL SKOR JADI 3-2! Patterson memasukkan bola ke gawang sendiri saat berusaha menghalau umpan silang.


    73' - GOL KETIGA TORINO, VLASIC!Pemain asal Kroasia itumenyambut umpan silang Belghali yang berbelok arah, mengecoh Carboni dengan sebuah tipuan, lalu menaklukkan Tornqvist untuk mengubah skor menjadi 3-1.


    61' - TORINO KEMBALI UNGGUL, BELGHALI! Tendangan melengkung luar biasa dari pemain sayap Torino itu. Bola meluncur dari luar kotak penalti dan mengejutkan Tornqvist untuk mengubah skor menjadi 2-1.


    47' - VARELA CETAK GOL LAGI, MONZA MENYAMAKAN SKOR! Monza mencetak gol penyama kedudukan. Umpan balik Comuzzo terlalu pendek, Varela langsung menyambar bola dan, dari dalam kotak penalti, mencungkilnya melewati Perri dengan sentuhan lembut. Itu menjadi gol ketujuh sang penyerang asal Portugal musim ini.


    39' - TORINO UNGGUL, FITZ-JIM MEMBUKA SKOR! Simeone mengirim umpan terobosan kepada pemain asal Belanda itu yang merangsek maju, lalu ia menaklukkan Tornqvist dengan tembakan kaki kiri yang terarah. Ini gol pertama mantan pemain Ajax tersebut di Serie A.

  • RINCIAN PERTANDINGAN

    Torino-Monza 3-2

    Pencetak gol: 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90'+4' gol bunuh diri Patterson (M)


    TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (Aboukhlal sejak menit ke-84), Fitz-Jim (Patterson sejak menit ke-71), Vlasic, Mandragora (Gineitis sejak menit ke-49), Cacciamani (Braganca sejak menit ke-71); Adams, Simeone (Kulenovic sejak menit ke-71). Pelatih: Abate.


    MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Lucchesi (Kouadio sejak menit ke-63), Goglichidze, Carboni A. (Mout sejak menit ke-85); Birindelli, Ondoa (Folorunsho sejak menit ke-63), Akinsanmiro, Mangas; Robinson (Ngonge sejak menit ke-79), Mota (Cutrone sejak menit ke-79); Varela. Pelatih: Juric.

    Kartu kuning: Ismajli (T)

    Kartu merah: -

    Asis: Simeone (T), Gineitis (T)

    Wasit: Marchetti

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