Serie A, pekan ketujuh

Torino-Monza 3-2

Pencetak gol: 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90'+4' gol bunuh diri Patterson (M).





Torino dan Monza berhadapan pada pukul 20.45 di Stadio Olimpico Grande Torino dalam laga pembuka pekan ketujuh Serie A, saat kedua tim tengah diliputi antusiasme tinggi.

Torino asuhan Ignazio Abate meraih kemenangan ketiga secara beruntun: setelah menang 2-1 atas Udinese dan 3-0 di Parma, malam ini laga berakhir 3-2, dengan gol dari Fitz-Jim (gol pertamanya di Serie A), Varela, Belghali, Vlasic, serta gol bunuh diri Patterson. Torino melesat ke 13 poin dan menyalip Juventus.

Di kubu lain, Monza asuhan mantan pelatih Torino, Ivan Juric, kembali mendapat gol dari Gustavo Varela. Penyerang Monza itu telah mencetak sembilan gol dalam delapan pertandingan di Serie A dan Coppa Italia. Saat ini, ia menjadi pencetak gol terbanyak di liga bersama Raimondo dari Frosinone. Ia merupakan pemain termuda keempat yang mencetak sedikitnya 7 gol dalam tujuh pertandingan pertama, dengan Umberto Guarnieri sebagai pemain terakhir yang melakukannya pada 1939.



