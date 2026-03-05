GOAL
USMNT mengatakan bahwa pembicaraan tentang memenangkan Piala Dunia 'sama sekali tidak adil' saat kepala New York Cosmos mengklaim bahwa satu kemenangan di babak gugur saja sudah merupakan 'kesuksesan besar'
Pulisic dan McKennie menonjolkan perkembangan tim nasional sepak bola Amerika Serikat (USMNT).
Mauricio Pochettino akan dihadapkan pada dilema pemilihan pemain yang menyenangkan musim panas ini saat merangkai skuad 26 pemain yang menurutnya mampu memenuhi ekspektasi tinggi. Dengan pemain seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, Ricardo Pepi, Tyler Adams, dan Folarin Balogun yang tampil gemilang di Eropa, Timnas AS memiliki banyak pemain berpengalaman yang siap diturunkan.
Mereka telah dijuluki sebagai 'Generasi Emas' selama beberapa waktu, dengan Amerika Serikat jarang berada dalam posisi untuk memilih dari bakat yang begitu melimpah. Berperforma di bawah tekanan tidak selalu mudah, dengan beberapa kegagalan yang dialami dalam kompetisi CONCACAF, tetapi tujuan akhir selalu adalah final Piala Dunia di Amerika Utara.
Pemenang Piala Dunia? Peringatan terhadap target yang tidak realistis
Rossi, yang lahir di New Jersey dan menolak kesempatan untuk bergabung dengan kamp latihan pra-Piala Dunia bersama timnas AS pada 2006, termasuk di antara mereka yang telah mengikuti perkembangan sepak bola di Amerika Serikat dari jauh.
Ketika ditanya tentang generasi 2026, Rossi - yang berbicara bekerja sama dengan ToonieBet - mengatakan kepada GOAL: “Mereka memiliki inti yang bagus, inti muda yang bagus. Anda tahu, pemain-pemain yang telah tampil baik di Serie A bersama Pulisic dan McKennie.
“Mereka memiliki peluang bagus untuk lolos dari fase grup di Piala Dunia. Saya pikir itu sudah merupakan kesuksesan tersendiri. Jika mereka mampu melewati babak knockout pertama, itu akan menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola AS. Jadi, saya berharap itu terjadi.
“Memenangkan Piala Dunia, saya tidak berpikir itu seharusnya bahkan disebut dalam kalimat yang sama, karena Anda tidak ingin memberikan tekanan ekstra atau ekspektasi yang berlebihan pada tim ini, karena itu tidak adil. Itu sama sekali tidak adil. Jadi, ya, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sangat istimewa di Piala Dunia ini karena diadakan di kandang sendiri dan oleh karena itu membawa banyak semangat ke olahraga sepak bola di Amerika.”
Bisakah 'Generasi Emas' memenuhi harapan?
Seorang pria yang tahu betul tentang mewakili timnas AS (USMNT) di Piala Dunia kandang, Tab Ramos - yang berhasil melakukannya pada tahun 1994 - baru-baru ini memberikan penilaiannya kepada GOALtentang skuad yang perlu mulai mewujudkan potensi yang tak diragukan lagi: “Sayangnya, istilah ‘Generasi Emas’ diberikan kepada tim ini terlalu dini - benar-benar terlalu dini. Ini dimulai sekitar tahun 2019/2020 saat mereka berusaha lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar - dan, oleh karena itu, hampir tidak lolos karena mereka berakhir imbang dengan tim peringkat keempat untuk lolos ke Piala Dunia Qatar tersebut.
“Hal itu disertai dengan pemikiran bahwa ini adalah ‘Generasi Emas’ dan kita hanya fokus pada 2026. Mungkin karena saya berpikir sedikit berbeda, tetapi tim nasional selalu tentang memilih 11 pemain terbaik yang tersedia saat ini dan mengalahkan lawan - itulah intinya, bukan tentang merencanakan enam atau tujuh tahun ke depan, yang telah kita lakukan.
“Karena itu, ada rasa tenang di sekitar tim dan tidak ada rasa urgensi dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian, Pochettino mengambil alih tim dan kami berpikir - setidaknya mereka yang benar-benar mengikuti tim nasional ini - bahwa ‘kamu tahu, ketika Pochettino masuk ke ruang ganti, akan ada reaksi langsung dan para pemain akan seperti, saatnya bertindak’. Kami tidak mendapatkan itu.
“Butuh sekitar 14 bulan, pada musim gugur ini - tanggal FIFA Oktober/November - tim benar-benar bangkit dan mulai bermain, tidak hanya sebaik yang mereka bisa, tetapi mulai bermain dengan keinginan dan mentalitas underdog yang biasanya dimiliki tim Amerika.”
Bagaimana bentuk kesuksesan Piala Dunia bagi tim nasional sepak bola pria Amerika Serikat (USMNT)?
Mantan bintang timnas AS lainnya, kiper legendaris Brad Friedel, mengatakan kepada GOAL bahwa "melampaui ekspektasi sudah melewati babak perempat final" bagi tim Pochettino. Upaya untuk mencapai target tersebut akan dimulai di SoFi Stadium, California, saat menghadapi Paraguay pada 12 Juni.
