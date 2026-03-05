USMNT mengatakan bahwa pembicaraan tentang memenangkan Piala Dunia 'sama sekali tidak adil' saat kepala New York Cosmos mengklaim bahwa satu kemenangan di babak gugur saja sudah merupakan 'kesuksesan besar'

Seorang pria yang tahu betul tentang mewakili timnas AS (USMNT) di Piala Dunia kandang, Tab Ramos - yang berhasil melakukannya pada tahun 1994 - baru-baru ini memberikan penilaiannya kepada GOALtentang skuad yang perlu mulai mewujudkan potensi yang tak diragukan lagi: “Sayangnya, istilah ‘Generasi Emas’ diberikan kepada tim ini terlalu dini - benar-benar terlalu dini. Ini dimulai sekitar tahun 2019/2020 saat mereka berusaha lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar - dan, oleh karena itu, hampir tidak lolos karena mereka berakhir imbang dengan tim peringkat keempat untuk lolos ke Piala Dunia Qatar tersebut.

“Hal itu disertai dengan pemikiran bahwa ini adalah ‘Generasi Emas’ dan kita hanya fokus pada 2026. Mungkin karena saya berpikir sedikit berbeda, tetapi tim nasional selalu tentang memilih 11 pemain terbaik yang tersedia saat ini dan mengalahkan lawan - itulah intinya, bukan tentang merencanakan enam atau tujuh tahun ke depan, yang telah kita lakukan.

“Karena itu, ada rasa tenang di sekitar tim dan tidak ada rasa urgensi dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian, Pochettino mengambil alih tim dan kami berpikir - setidaknya mereka yang benar-benar mengikuti tim nasional ini - bahwa ‘kamu tahu, ketika Pochettino masuk ke ruang ganti, akan ada reaksi langsung dan para pemain akan seperti, saatnya bertindak’. Kami tidak mendapatkan itu.

“Butuh sekitar 14 bulan, pada musim gugur ini - tanggal FIFA Oktober/November - tim benar-benar bangkit dan mulai bermain, tidak hanya sebaik yang mereka bisa, tetapi mulai bermain dengan keinginan dan mentalitas underdog yang biasanya dimiliki tim Amerika.”