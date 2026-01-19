Getty/GOAL
"Saya Tak Bisa Akhiri Karier Saya Kayak Gini" - Cristiano Ronaldo Tak Akan Berhenti Kejar Juara Piala Dunia, Mau Main Sampai Usia 50?
Ronaldo yang selalu hijau mengejar lebih banyak penghargaan besar
Ronaldo telah melewati usia 40 tahun dan menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub Liga Pro Saudi Al-Nassr yang akan memaksanya bertahan hingga musim panas 2027. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan diharapkan akan tampil di turnamen internasional besar lainnya musim panas ini.
Pemenang lima kali Ballon d’Or ini tetap menjadi kapten negaranya, dengan catatan rekor 143 gol atas namanya, dan tetap lapar untuk meraih kesuksesan nyata. Dia melihat Messi menaklukkan dunia bersama Argentina pada 2022 dan akan bertekad untuk memastikan bahwa dia tidak mundur tanpa catatan serupa yang tercatat dalam CV gemilangnya.
Akankah Ronaldo meniru Messi dengan kemenangan Piala Dunia?
Ketika ditanya tentang seberapa putus asa Ronaldo untuk meraih mahkota global, pemenang Piala Dunia 2002 Kleberson - berbicara dalam asosiasi dengan BetVictor Online Casino - mengatakan kepada GOAL: “Dalam dirinya mungkin dia merasa 'wah, saya harus memenangkan Piala Dunia, saya tidak bisa menyelesaikan karir saya seperti ini’.
“Dia harus bekerja keras. Bukan hanya dia, ada pemain lain. Neymar mungkin juga berpikir 'Messi punya Piala Dunia, saya tidak'. [Erling] Haaland juga, dia mungkin tidak mendapatkan Piala Dunia. Ini ada di dalam pemain, di dalam pemain papan atas ini.
“Lihatlah Adriano - dia adalah nama besar di Brasil, di Italia dia bermain di level yang hebat, tetapi dia belum memenangkan Piala Dunia. Piala Dunia terkadang adil, terkadang tidak adil. Saya percaya orang-orang itu melihat saya dan berpikir 'oh astaga, saya tidak percaya Kleberson memiliki Piala Dunia dan saya belum!' Saya tidak punya lima Ballon d’Or, tetapi saya telah memenangkan Piala Dunia!”
Menanjak ke ketenaran: Kemampuan sudah terlihat sejak hari pertama di Man Utd
Kleberson menyaksikan kebangkitan awal Ronaldo menuju status superstardom dari dekat saat bergabung dengan raksasa Liga Premier United pada musim panas yang sama tahun 2003. Ditanya apakah jelas saat itu apa yang akan menjadi CR7, mantan pemain internasional Brasil itu mengatakan: “Semua itu karena dirinya. Kami tahu bahwa dia adalah pemain yang bagus. Anda bisa melihat bahwa anak itu sangat baik - hebat dengan bola, kepribadian yang baik.
“Tapi untuk melihatnya dan seperti ‘lima Ballon d'Or, bermain di final, memenangkan segalanya’... dia telah membuktikan dirinya dalam jangka waktu yang panjang. Bukan hanya satu atau dua musim. Jika Anda melihat karier saya, saya memiliki momen terbaik antara tahun 2000 dan 2003, lalu saya mengalami cedera di Man United. Saya memiliki momen yang hebat, bermain di level yang baik dengan pemain-pemain bagus. Lalu saya tidak beruntung dengan cedera dan tidak mendapatkan waktu untuk kembali ke level itu hingga sekitar 2008 hingga 2010. Kemudian turun lagi.
“Cristiano masih sama. Dia masih mendapatkan gelar dan trofi. Saya sangat senang bisa bekerja dengannya di awal karena saya senang melihat bagaimana dia tumbuh sebagai pria, dengan keluarganya - dia merawat ibunya, saudarinya. Dia memiliki cerita yang hebat dalam sepak bola.”
Masih Berlanjut di Usia 50: Berapa Lama Ronaldo Akan Bermain?
Dongeng itu mungkin masih memiliki beberapa bab lagi untuk ditulis, dengan Ronaldo tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa pensiun dalam waktu dekat ada dalam pikirannya. Beberapa orang memprediksi bahwa dia akan bermain hingga Euro 2028 dan seterusnya.
Ditanya apakah Ronaldo bisa terus bermain hingga usia 50, Kleberson berkata: "Dengan anak ini, saya tidak bisa mengesampingkan apapun! Saya bertemu dengannya ketika dia berusia 17/18 tahun, pada tahun 2003. Kami berbicara banyak karena kami ingin berbicara bahasa Portugis. Kami bisa melihat hal-hal yang dia inginkan dalam hidupnya, dan dia belum mengubahnya. Dia masih sama.
"Jika ada sesuatu yang dimiliki Cristiano Ronaldo, itu adalah kekuatan mental. Mentalitasnya sangat kuat. Kemudian dia merawat dirinya sendiri dengan baik - tubuhnya, cara dia bermain.
"Ketika Anda melihatnya sekarang, dia tidak seperti Cristiano Ronaldo beberapa tahun lalu, tetapi dia masih memiliki dampak. Kita bisa mengatakan 'ini liga Saudi, bukan liga hebat', tetapi Anda bisa melihat bahwa dia bermain pada level yang baik. Dia adalah salah satu yang bisa pindah ke MLS di masa depan. Jika dia ingin bermain hingga usia 50, dia bisa melakukannya! Dia dalam kondisi yang sangat baik."
Target baru: Bagaimana Ronaldo menjaga api persaingan tetap menyala
Ronaldo saat ini mengejar 1,000 gol karier, dengan tonggak sejarah yang luar biasa itu sangat mungkin dicapai. Dia juga telah menyatakan keinginan untuk bermain bersama putranya Cristiano Jr pada suatu saat, dengan penting bagi pemain sekaliber dia untuk terus menetapkan target yang menjaga semangat kompetitifnya tetap menyala setelah mencapai begitu banyak hal.
