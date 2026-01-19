"Saya Tak Bisa Akhiri Karier Saya Kayak Gini" - Cristiano Ronaldo Tak Akan Berhenti Kejar Juara Piala Dunia, Mau Main Sampai Usia 50?

Kleberson menyaksikan kebangkitan awal Ronaldo menuju status superstardom dari dekat saat bergabung dengan raksasa Liga Premier United pada musim panas yang sama tahun 2003. Ditanya apakah jelas saat itu apa yang akan menjadi CR7, mantan pemain internasional Brasil itu mengatakan: “Semua itu karena dirinya. Kami tahu bahwa dia adalah pemain yang bagus. Anda bisa melihat bahwa anak itu sangat baik - hebat dengan bola, kepribadian yang baik.

“Tapi untuk melihatnya dan seperti ‘lima Ballon d'Or, bermain di final, memenangkan segalanya’... dia telah membuktikan dirinya dalam jangka waktu yang panjang. Bukan hanya satu atau dua musim. Jika Anda melihat karier saya, saya memiliki momen terbaik antara tahun 2000 dan 2003, lalu saya mengalami cedera di Man United. Saya memiliki momen yang hebat, bermain di level yang baik dengan pemain-pemain bagus. Lalu saya tidak beruntung dengan cedera dan tidak mendapatkan waktu untuk kembali ke level itu hingga sekitar 2008 hingga 2010. Kemudian turun lagi.

“Cristiano masih sama. Dia masih mendapatkan gelar dan trofi. Saya sangat senang bisa bekerja dengannya di awal karena saya senang melihat bagaimana dia tumbuh sebagai pria, dengan keluarganya - dia merawat ibunya, saudarinya. Dia memiliki cerita yang hebat dalam sepak bola.”