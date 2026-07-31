Al Hilal Saudi tengah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan disipliner terhadap pemainnya asal Portugal, Joao Cancelo, karena tidak bergabung dengan pemusatan latihan tim di Austria, meski telah dipanggil secara resmi untuk mengikutinya.

Cancelo masih terikat kontrak dengan Al Hilal hingga musim panas 2027, dan seharusnya bergabung dengan pemusatan latihan pada Rabu lalu setelah masa liburan musim panasnya berakhir menyusul keikutsertaannya di Piala Dunia, namun ia tidak hadir.

Cancelo menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona, yang saat ini tengah bernegosiasi dengan Al Hilal untuk mempertahankan jasa bek asal Portugal tersebut.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan, mengutip situs "365Scores", bahwa Al Hilal mempertimbangkan untuk menjatuhkan denda finansial kepada pemain yang berharap kembali lagi ke Barcelona tersebut.

Menurut sumber yang sama, Cancelo menolak bergabung dengan pemusatan latihan Al Hilal setelah adanya kesepakatan rahasia dengan agennya, Jorge Mendes, serta manajemen Barcelona.

Kesepakatan rahasia tersebut berkisar pada penolakan Cancelo untuk bepergian ke pemusatan latihan Al Hilal yang saat ini digelar di Austria.