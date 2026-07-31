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Usai Kesepakatan Rahasia: Al Hilal Kaji Sanksi untuk Cancelo

LaLiga
Saudi Pro League
Al Hilal
Barcelona
J. Cancelo
Spanyol
Arab Saudi
Portugal

Al Hilal Saudi tengah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan disipliner terhadap pemainnya asal Portugal, Joao Cancelo, karena tidak bergabung dengan pemusatan latihan tim di Austria, meski telah dipanggil secara resmi untuk mengikutinya.

Cancelo masih terikat kontrak dengan Al Hilal hingga musim panas 2027, dan seharusnya bergabung dengan pemusatan latihan pada Rabu lalu setelah masa liburan musim panasnya berakhir menyusul keikutsertaannya di Piala Dunia, namun ia tidak hadir.

Cancelo menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona, yang saat ini tengah bernegosiasi dengan Al Hilal untuk mempertahankan jasa bek asal Portugal tersebut.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan, mengutip situs "365Scores", bahwa Al Hilal mempertimbangkan untuk menjatuhkan denda finansial kepada pemain yang berharap kembali lagi ke Barcelona tersebut.

Menurut sumber yang sama, Cancelo menolak bergabung dengan pemusatan latihan Al Hilal setelah adanya kesepakatan rahasia dengan agennya, Jorge Mendes, serta manajemen Barcelona.

Kesepakatan rahasia tersebut berkisar pada penolakan Cancelo untuk bepergian ke pemusatan latihan Al Hilal yang saat ini digelar di Austria.

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    Al Hilal menekan, dan Cancelo berkorban secara finansial demi Barcelona

    Tampaknya sikap Al Hilal untuk menghukum Cancelo bertujuan meningkatkan tekanan dalam negosiasi, guna mendapatkan kesepakatan terbaik yang mungkin dengan Barcelona.

    Di Barcelona, berkembang keyakinan bahwa kepindahan Cancelo ke klub Catalan itu sudah hampir pasti, dan kesepakatan transfer kini sudah sangat dekat. 

    Negosiasi saat ini berfokus pada mekanisme kepergiannya dari Al Hilal, terutama karena pemain tersebut masih menerima gaji yang sangat besar di Arab Saudi. Selain itu, sejumlah aspek pajak turut dibahas untuk memastikan kerugian finansial yang dialaminya sekecil mungkin. 

    Semua pihak juga menyadari bahwa penandatanganan kontrak final tidak akan dilakukan sebelum bulan Agustus, yang berarti jadwal transfer ini berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Namun, yang tidak terduga adalah ketidakhadiran Cancelo di kamp latihan, sebuah langkah yang mungkin ditafsirkan Al Hilal sebagai bentuk pembangkangan. 

    Sebagai perbandingan, para pemain lain yang menjadi kandidat untuk meninggalkan klub, seperti Darwin Nunez, bergabung dengan kamp latihan tim dalam upaya menjaga hubungan baik dengan manajemen dan memuluskan kepergian mereka secara damai.

    Barcelona dan Cancelo telah mencapai kesepakatan yang berlangsung selama dua musim, dan klub Catalan itu berharap dapat merampungkan transfer tersebut dengan nilai kurang dari 10 juta euro. 

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pemain tersebut setuju untuk melepaskan sebagian besar hak finansialnya guna memuluskan kepergiannya dari Liga Arab Saudi, sementara Barcelona menilai bahwa gaji barunya akan bisa didaftarkan tanpa masalah apa pun terkait aturan Financial Fair Play.

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