Update Ranking FIFA: Malaysia PALING ANJLOK Sedunia, Tapi Masih Di Atas Timnas Indonesia Sementara Vietnam Paling Melesat - Spanyol Tetap Di Puncak Pada Akhir 2025
Timnas Indonesia dan ASEAN di ranking FIFA
Belum kembali berlaga sejak kekalahan menyakitkan Oktober lalu di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ranking FIFA Timnas Indonesia sama sekali tak berubah. Dengan peroleh poin 1144,73, skuad Garuda yang kini masih tanpa pelatih duduk di peringkat 122.
ASEAN menjadi wilayah yang menyumbang perubahan paling signifikan pada ranking FIFA kali ini, dengan Vietnam menjadi negara yang mendaki paling tinggi, sementara Malaysia yang paling anjlok sedunia.
Kemenangan Vietnam atas Laos dengan skor 2-0 di Kualifikasi Piala Asia 2027 November lalu terhitung masuk periode ini. Meski hanya menang satu kali, Golden Star Warriors berhak mendaki tiga tempat ke peringkat 107. Hasil itu tak lepas dari Lebanon yang kalah satu kali serta Comoros yang panen tiga kekalahan, sehingga keduanya masing-masing turun ke peringkat 108 dan 109.
Malaysia terjun bebas lima tempat dari 116 ke peringkat 121. Penurunan ini tak lepas dari pengaruh hukuman FIFA terhadap Malaysia akibat kasus naturalisasi ilegal. Pemain-pemain tidak sah itu dimainkan dalam tiga pertandingan uji coba internasional, sehingga Malaysia dinyatakan kalah 3-0 dalam tiga pertandingan. Laga-laga yang dimaksud adalah menghadapi Tanjung Verde yang sebelumnya berakhir 1-1 pada 29 Mei, melawan Singapura yang sebelumnya mereka menangkan 2-1 pada 4 September, serta melawan Palestina yang sebelumnya mereka menangkan 1-0 pada 8 September.
Thailand masih menjadi tim terkuat di Asia Tenggara meski harus turun satu peringkat ke posisi 96. Filipina melengkapi lima besar ASEAN dengan menduduki peringkat 136.
Ranking FIFA negara ASEAN Desember 2025
- Thailand (96)
- Vietnam (107)
- Malaysia (121)
- Indonesia (122)
- Filipina (136)
- Singapura (148)
- Myanmar (163)
- Kamboja (179)
- Brunei Darussalam (188)
- Laos (190)
Pergerakan ranking FIFA dunia
Dengan minimnya kalender FIFA Matchday pada Desember 2025, situasi tabel papan atas ranking FIFA 2025 tak mengalami banyak perubahan. Bahkan, 33 tim teratas bergeming dari edisi lalu. Spanyol masih menghuni puncak klasemen, disusul sang kampiun Piala Dunia dan Copa America Argentina, dengan Prancis berada di tempat ketiga.
Pergerakan poin maupun peringkat paling jamak ditemui di negara-negara Arab serta Afrika, setelah penyelenggaraan Piala Arab 2025 serta pemanasan menjelang Piala Afrika 2025. Maroko, yang merupakan tuan rumah Piala Afrika 2025, keluar sebagai juara Piala Arab 2025. Tim Singa Atlas menuai tambahan 3,22 poin, tapi tak bergerak dari peringkat 11 dunia.
15 ranking FIFA teratas Desember 2025
- Spanyol
- Argentina
- Prancis
- Inggris
- Brasil
- Portugal
- Belanda
- Belgia
- Jerman
- Kroasia
- Maroko
- Italia
- Kolombia
- Amerika Serikat
- Meksiko
Kapan ranking FIFA selanjutnya?
Ranking FIFA selanjutnya akan di-update pada 19 Januari 2026. Kemungkinan besar, negara-negara Afrika yang akan menunjukkan paling banyak perubahan mengingat penyelenggaraan Piala Afrika 2025.
Turnamen yang digelar di Maroko itu sudah dibuka pada Senin (22/12) dini hari WIB kemarin, dengan tuan rumah mengalahkan Comoros 2-0 di fase grup. Mesir juga memetik kemenangan dramatis 2-1 atas Zimbabwe berkat gol menit akhir bintang Liverpool Mohamed Salah. Final Piala Afrika 2025 dihelat di Stadion Pangeran Moulay Abdellah pada 19 Januari.
Tak ada kalender jeda internasional pada bulan Februari, namun sepakbola internasional akan kembali memanas pada Maret 2026 dengan lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Kualifikasi Piala Asia 2027.
Piala Dunia 2026 akan dihelat dari 11 Juni hingga 19 Juli, dengan Lionel Messi cs bakal berusaha mempertahankan takhta mereka.
Jadwal Timnas Indonesia sendiri belum dipastikan untuk tahun depan.
