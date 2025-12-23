Update Ranking FIFA: Malaysia PALING ANJLOK Sedunia, Tapi Masih Di Atas Timnas Indonesia Sementara Vietnam Paling Melesat - Spanyol Tetap Di Puncak Pada Akhir 2025

Belum kembali berlaga sejak kekalahan menyakitkan Oktober lalu di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ranking FIFA Timnas Indonesia sama sekali tak berubah. Dengan peroleh poin 1144,73, skuad Garuda yang kini masih tanpa pelatih duduk di peringkat 122.

ASEAN menjadi wilayah yang menyumbang perubahan paling signifikan pada ranking FIFA kali ini, dengan Vietnam menjadi negara yang mendaki paling tinggi, sementara Malaysia yang paling anjlok sedunia.

Kemenangan Vietnam atas Laos dengan skor 2-0 di Kualifikasi Piala Asia 2027 November lalu terhitung masuk periode ini. Meski hanya menang satu kali, Golden Star Warriors berhak mendaki tiga tempat ke peringkat 107. Hasil itu tak lepas dari Lebanon yang kalah satu kali serta Comoros yang panen tiga kekalahan, sehingga keduanya masing-masing turun ke peringkat 108 dan 109.

Malaysia terjun bebas lima tempat dari 116 ke peringkat 121. Penurunan ini tak lepas dari pengaruh hukuman FIFA terhadap Malaysia akibat kasus naturalisasi ilegal. Pemain-pemain tidak sah itu dimainkan dalam tiga pertandingan uji coba internasional, sehingga Malaysia dinyatakan kalah 3-0 dalam tiga pertandingan. Laga-laga yang dimaksud adalah menghadapi Tanjung Verde yang sebelumnya berakhir 1-1 pada 29 Mei, melawan Singapura yang sebelumnya mereka menangkan 2-1 pada 4 September, serta melawan Palestina yang sebelumnya mereka menangkan 1-0 pada 8 September.

Thailand masih menjadi tim terkuat di Asia Tenggara meski harus turun satu peringkat ke posisi 96. Filipina melengkapi lima besar ASEAN dengan menduduki peringkat 136.