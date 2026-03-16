Ulasan Video Pertandingan Inter vs Atalanta dan Gol Krstovic, Chivu: "Itu jelas pelanggaran." Manganiello: "Dumfries terpeleset"

Dan kini kita sampai pada cuplikan episode berikutnya dari BordoCam yang dilaporkan oleh DAZN.

Analisis Davide Bernardi dimulai dari Dumfries yang, setelah merebut bola dari Sulemana, melangkah ke depan, dengan pemain sayap Atalanta itu menyentuh kakinya. Pelatih Inter, Cristian Chivu, langsung menghampiri wasit keempat dan berkata, "Itu pelanggaran, itu pelanggaran, itu pelanggaran."

Ederson, gelandang Atalanta, justru menyatakan bahwa Dumfries "terpeleset", dan hal yang sama juga diungkapkan Manganiello saat berbicara kepada Mkhitaryan. Pemain asal Armenia itu tidak percaya dan berkata, “Terpeleset apa?”

Setelah itu, Palladino mencoba menjelaskan kepada Chivu: “Menurut saya dia menyentuh dengan tangan, tapi dia pura-pura jatuh.”

Selanjutnya, perhatian beralih ke pengusiran pelatih Inter. Dumfries berjalan ke bangku cadangan, menunjuk sepatunya, sementara Chivu melihat ujung kaki pemain Belanda itu dan memperlihatkannya kepada wasit keempat.

Dia melakukannya lagi, lalu menunjuk dorongan tersebut dan diberi kartu kuning oleh Manganiello karena berada di luar area teknis. Wasit menegaskan: “Jika dia keluar lagi dari area teknis, saya akan mengusirnya. Hati-hati, saya akan mengusirnya.” Dumfries protes, lalu gol tersebut disahkan dan pemain sayap Belanda itu bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Chivu masuk ke lapangan setelah gol disahkan dan menerima kartu merah. Saat keluar dari lapangan, ia hanya berkata: “Ini pelanggaran seumur hidup,” tanpa menghina Manganiello.

Sebelum tendangan awal, akhirnya terdengar ucapan Frattesi kepada Dumfries: "Denzi, ayo kita buat satu lagi".