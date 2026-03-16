FC Internazionale v Atalanta BC - Serie A
Ulasan Video Pertandingan Inter vs Atalanta dan Gol Krstovic, Chivu: "Itu jelas pelanggaran." Manganiello: "Dumfries terpeleset"

Cuplikan lain dari apa yang akan ditayangkan BordoCam: sorotan khusus pada gol penyama kedudukan Atalanta melawan Inter.

Ulasan BordoCam di DAZN tidak hanya membahas insiden kontak antara Davide Frattesi dan Giorgio Scalvini (BACA DI SINI PERCAKAPANNYA), tetapi juga mengulas lebih dalam apa yang terjadi saat gol penyama kedudukan yang disahkan atas nama Nikola Krstovic, yang dengan cerdik menyambar bola pantulan pendek dari Sommer setelah tendangan Sulemana.

Pemain sayap serang dari Bergamo ini menjadi protagonis dalam sebuah kontak yang memicu perdebatan selama aksi tersebut, setelah tangannya menyentuh punggung Denzel Dumfries. Selama siaran langsung Fuoriclasse, beberapa gambar muncul yang menggambarkan dengan lebih jelas apa yang terjadi.

    Mari kita ulas kembali pertandingan di Meazza.

    Semua terjadi pada menit ke-82 pertandingan di San Siro: Zappacosta melepaskan umpan panjang ke arah Krstovic yang meneruskannya ke Sulemana, yang tampak terlambat dibandingkan Dumfries. Keduanya bertabrakan, pemain Ghana itu meletakkan tangannya di punggung pemain Belandaitu dan terjadi sedikit kontak: Dumfries tergelincir dan kehilangan penguasaan bola kepada lawannya, yang kemudian menendang, bola ditepis oleh Sommer dan menjadi gol bagi penyerang Montenegro itu, sementara Manganiello tidak memberikan sanksi atas insiden tersebut.

    • Iklan

    Dan kini kita sampai pada cuplikan episode berikutnya dari BordoCam yang dilaporkan oleh DAZN.

    Analisis Davide Bernardi dimulai dari Dumfries yang, setelah merebut bola dari Sulemana, melangkah ke depan, dengan pemain sayap Atalanta itu menyentuh kakinya. Pelatih Inter, Cristian Chivu, langsung menghampiri wasit keempat dan berkata, "Itu pelanggaran, itu pelanggaran, itu pelanggaran."

    Ederson, gelandang Atalanta, justru menyatakan bahwa Dumfries "terpeleset", dan hal yang sama juga diungkapkan Manganiello saat berbicara kepada Mkhitaryan. Pemain asal Armenia itu tidak percaya dan berkata, “Terpeleset apa?”

    Setelah itu, Palladino mencoba menjelaskan kepada Chivu: “Menurut saya dia menyentuh dengan tangan, tapi dia pura-pura jatuh.”

    Selanjutnya, perhatian beralih ke pengusiran pelatih Inter. Dumfries berjalan ke bangku cadangan, menunjuk sepatunya, sementara Chivu melihat ujung kaki pemain Belanda itu dan memperlihatkannya kepada wasit keempat.

    Dia melakukannya lagi, lalu menunjuk dorongan tersebut dan diberi kartu kuning oleh Manganiello karena berada di luar area teknis. Wasit menegaskan: “Jika dia keluar lagi dari area teknis, saya akan mengusirnya. Hati-hati, saya akan mengusirnya.” Dumfries protes, lalu gol tersebut disahkan dan pemain sayap Belanda itu bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Chivu masuk ke lapangan setelah gol disahkan dan menerima kartu merah. Saat keluar dari lapangan, ia hanya berkata: “Ini pelanggaran seumur hidup,” tanpa menghina Manganiello.

    Sebelum tendangan awal, akhirnya terdengar ucapan Frattesi kepada Dumfries: "Denzi, ayo kita buat satu lagi".

