AFP
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'Ukur diri melawan yang terbaik' - Gian Piero Gasperini menantikan duel Roma dengan Inter
Giallorossi mempertahankan start sempurna
Gol-gol babak kedua dari Donyell Malen dan Niccolo Pisilli mengantar Roma meraih kemenangan 2-0 atas Torino pada Senin malam. Penampilan disiplin itu memastikan tim asuhan Gasperini mempertahankan posisi mereka di puncak Serie A berkat selisih gol yang lebih unggul. Momentum tersebut menyiapkan laga puncak klasemen yang krusial melawan Inter, yang sama-sama sedang dalam performa apik, akhir pekan depan.
- IPA Sport
Gasperini menyambut ujian berat
Menjelang bentrokan sengit itu, juru taktik asal Italia tersebut menyambut antusias kesempatan untuk mengukur perkembangan timnya melawan rival perebutan gelar mereka. Berbicara kepada DAZN Italia, Gasperini berkata: "Kami punya beberapa hari untuk bersiap. Ada jarak yang besar di antara tim-tim musim lalu, terutama ketika kami dihajar dalam pertemuan kedua, tetapi dari situlah Roma yang sesungguhnya lahir, dengan peningkatan setelah itu dalam hal hasil, sikap, dan mentalitas."
Pelatih berpengalaman itu menambahkan: "Jelas, Inter adalah tolok ukur untuk liga ini, tim kuat yang disebut semua orang sebagai yang terbaik di Italia, meski saya pikir Como semakin mendekat. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk mengukur diri melawan yang terbaik dan menunjukkan bahwa kami bisa tampil lebih baik daripada dalam performa-performa terbaru."
Malen masuk buku sejarah
Performa produktif Malen terus membenarkan pengeluaran €25 juta dari klub untukmemboyongnya secara permanen dari Aston Villa pada Mei 2026, setelah masa peminjaman yang gemilang dengan catatan 15 gol dalam 20 penampilan.
Setelah menambah totalnya menjadi enam gol musim ini, penyerang Belanda itu menjadi pemain ketiga dalam sejarah Roma yang mencetak lebih dari lima gol dalam empat laga pembuka Serie A, menyamai Pedro Manfredini pada 1960-61 dan Francesco Totti pada 2001-02. Ketajamannya menjadi titik fokus dari pengaturan taktik Gasperini di sepertiga akhir lapangan.
- Jonathan Moscrop
Olimpico jadi tuan rumah duel papan atas
Roma kini bersiap menyambut Inter di Stadio Olimpico untuk pekan kelima musim Serie A. Didukung performa solid di kompetisi domestik dan Eropa, Roma berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengirimkan sinyal kuat dalam perburuan Scudetto. Sementara itu, tim tamu datang ke ibu kota dengan tekad menghentikan laju apik tuan rumah dan merebut posisi puncak untuk diri mereka sendiri.
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