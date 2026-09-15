'Ukur diri melawan yang terbaik' - Gian Piero Gasperini menantikan duel Roma dengan Inter

Menjelang bentrokan sengit itu, juru taktik asal Italia tersebut menyambut antusias kesempatan untuk mengukur perkembangan timnya melawan rival perebutan gelar mereka. Berbicara kepada DAZN Italia, Gasperini berkata: "Kami punya beberapa hari untuk bersiap. Ada jarak yang besar di antara tim-tim musim lalu, terutama ketika kami dihajar dalam pertemuan kedua, tetapi dari situlah Roma yang sesungguhnya lahir, dengan peningkatan setelah itu dalam hal hasil, sikap, dan mentalitas."

Pelatih berpengalaman itu menambahkan: "Jelas, Inter adalah tolok ukur untuk liga ini, tim kuat yang disebut semua orang sebagai yang terbaik di Italia, meski saya pikir Como semakin mendekat. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk mengukur diri melawan yang terbaik dan menunjukkan bahwa kami bisa tampil lebih baik daripada dalam performa-performa terbaru."