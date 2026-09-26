UFC atau MMA: Apa bedanya?

Pada dasarnya, kedua istilah ini bisa dibedakan dengan sangat mudah: MMA adalah cabang olahraganya, UFC adalah promotor terbesar di dunia dalam olahraga ini.
MMA adalah singkatan dari Mixed Martial Arts, sebuah olahraga kontak penuh yang meneladani kompetisi Olimpiade Yunani kuno dengan mempertemukan petarung dari berbagai disiplin seperti gulat atau tinju. Pukulan, tendangan, lemparan, dan gulat diperbolehkan - jadi yang dicari adalah petarung yang mampu menggabungkan semua teknik tersebut dengan paling baik.
UFC merupakan singkatan dari Ultimate Fighting Championship. Didirikan pada tahun 1993, UFC adalah promotor terbesar di dunia untuk pertarungan MMA. Sepanjang tahun, organisasi ini menggelar event dengan pertarungan di berbagai kelas berat, yang berlangsung di sebuah oktagon dan biasanya berjalan selama tiga atau lima ronde masing-masing lima menit. Kemenangan bisa diraih lewat KO, KO teknis, lawan menyerah, atau penilaian angka setelah waktu penuh berakhir.
Berbeda dengan MMA yang sepenuhnya bebas, di UFC beberapa teknik dilarang. Misalnya, petarung tidak boleh menusukkan jari ke hidung atau mata, memukul atau menendang bagian belakang kepala, atau menendang lawan yang sedang tergeletak.