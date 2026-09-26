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UFC atau MMA: Apa bedanya?

Olahraga tarung juga semakin besar dari sebelumnya di luar ring tinju, dari bulan ke bulan pertarungan sengit terjadi di oktagon. Namun, sebenarnya apa itu UFC? Dan apa perbedaannya dengan MMA, yang juga kembali bisa kita saksikan di Oktagon 94 bersama Christian Eckerlin dan kawan-kawan?

Hampir tidak ada olahraga tarung yang saat ini sepopuler MMA, terutama UFC yang sedang mendapat perhatian sangat besar. Dari bulan ke bulan, event baru terus digelar. 

Namun pada Sabtu, 26 September, perhatian tidak tertuju pada UFC, melainkan Oktagon 94. Di sana, antara lain Christian Eckerlin dan Frederic Vosgröne akan bertarung di stadion Frankfurt yang tiketnya sudah habis terjual. Semua informasi soal siaran bisa kalian dapatkan di sini. 

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Tetapi apa sebenarnya arti singkatan-singkatan ini? SPOX menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah "UFC" dan "MMA".

  • UFC atau MMA: Apa bedanya?

    Pada dasarnya, kedua istilah ini bisa dibedakan dengan sangat mudah: MMA adalah cabang olahraganya, UFC adalah promotor terbesar di dunia dalam olahraga ini.

    MMA adalah singkatan dari Mixed Martial Arts, sebuah olahraga kontak penuh yang meneladani kompetisi Olimpiade Yunani kuno dengan mempertemukan petarung dari berbagai disiplin seperti gulat atau tinju. Pukulan, tendangan, lemparan, dan gulat diperbolehkan - jadi yang dicari adalah petarung yang mampu menggabungkan semua teknik tersebut dengan paling baik.

    UFC merupakan singkatan dari Ultimate Fighting Championship. Didirikan pada tahun 1993, UFC adalah promotor terbesar di dunia untuk pertarungan MMA. Sepanjang tahun, organisasi ini menggelar event dengan pertarungan di berbagai kelas berat, yang berlangsung di sebuah oktagon dan biasanya berjalan selama tiga atau lima ronde masing-masing lima menit. Kemenangan bisa diraih lewat KO, KO teknis, lawan menyerah, atau penilaian angka setelah waktu penuh berakhir.

    Berbeda dengan MMA yang sepenuhnya bebas, di UFC beberapa teknik dilarang. Misalnya, petarung tidak boleh menusukkan jari ke hidung atau mata, memukul atau menendang bagian belakang kepala, atau menendang lawan yang sedang tergeletak.

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  • imago-sport-1073852554.jpgTorsten Helmke

    UFC: Siaran pertarungan MMA di TV dan live streaming

    Jika Anda ingin menyaksikan pertarungan UFC secara live, Anda bisa melakukannya di Jerman! DAZN di negara ini menjadi rumah bagi ajang pertarungan, penyedia tersebut menayangkan duel-duelnya secara live dan menyediakannya untuk ditonton setelahnya.

    Namun, semua itu tidak gratis. Untuk mendapatkan akses ke ajang UFC, Anda memerlukan langganan paket DAZNDAZN Unlimited atau DAZN Super Sports.

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    Di sisi lain, ajang Oktagon berada di tangan tetap RTL. Sejumlah pertarungan pilihan bahkan ditayangkan stasiun televisi swasta asal Cologne itu di TV gratis, tetapi untuk pengalaman penuh Anda tetap memerlukan langganan berbayar di RTL+.

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  • UFC atau MMA: Informasi terpenting tentang siaran pertarungan di TV dan live streaming

    • Cabang olahraga: MMA
    • Penyelenggara: UFC dan Oktagon
    • Frekuensi: mingguan / dua mingguan
    • TV & siaran langsung: DAZN (UFC), RTL+ (Oktagon)

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