UFC atau MMA: Apa bedanya?

Hampir tidak ada olahraga tarung yang saat ini sepopuler MMA, terutama UFC yang sedang mendapat perhatian sangat besar. Dari bulan ke bulan, event baru terus digelar.

Namun pada Sabtu, 26 September, perhatian tidak tertuju pada UFC, melainkan Oktagon 94. Di sana, antara lain Christian Eckerlin dan Frederic Vosgröne akan bertarung di stadion Frankfurt yang tiketnya sudah habis terjual. Semua informasi soal siaran bisa kalian dapatkan di sini.

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Tetapi apa sebenarnya arti singkatan-singkatan ini? SPOX menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah "UFC" dan "MMA".