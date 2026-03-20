AFP
Diterjemahkan oleh
UEFA dan Liverpool membuka penyelidikan terkait cedera Noa Lang setelah bintang Galatasaray itu bertabrakan dengan papan iklan
Lang akan menjalani operasi akibat cedera ibu jari
Pemain berusia 26 tahun itu mengalami luka robek sebagian pada ibu jarinya dan merasakan sakit yang cukup parah saat tim medis merawatnya di lapangan. Tim medis Liverpool termasuk di antara mereka yang merawat sang pemain sayap sebelum ia dibawa keluar lapangan. Galatasaray mengonfirmasi dalam pernyataan yang dirilis pada dini hari Kamis bahwa Lang mengalami "luka serius" pada ibu jari kanannya dan akan menjalani operasi di Liverpool. Ia diperkirakan akan meninggalkan kota tersebut segera setelah operasi, sebelum memulai program rehabilitasi. Lang telah menjadi salah satu pemain terpenting Galatasaray sejak bergabung dengan status pinjaman dari Napoli pada Januari, dan menjadi starter reguler bagi pemimpin klasemen Super Lig.
- AFP
Penyelidikan UEFA sedang berlangsung
UEFA mengonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki insiden tersebut bersama klub Liga Premier tersebut, dengan fokus pada papan iklan itu sendiri dan apakah papan tersebut memenuhi peraturan yang mengatur pemasangan fasilitas di tepi lapangan pada pertandingan Liga Champions. Hasil penyelidikan ini dapat memiliki implikasi yang lebih luas terhadap peraturan stadion di seluruh kompetisi, terutama terkait penempatan dan konstruksi papan iklan di area-area di mana para pemain sering mengejar bola hingga melewati garis gawang.
Osimhen menambah derita akibat cederaCedera Lang bukanlah satu-satunya masalah besar bagi Galatasaray di Anfield. Victor Osimhen ditarik keluar pada babak pertama setelah mengalami patah tulang lengan kanan akibat benturan dengan Ibrahima Konate. Penyerang asal Nigeria itu, yang telah mencetak 19 gol dalam 29 penampilan musim ini setelah pindah secara permanen dari Napoli musim panas lalu, digantikan oleh Leroy Sane saat jeda pertandingan, sementara klub mengonfirmasi bahwa mereka menariknya keluar "karena risiko patah lengan."
- Getty Images Sport
Van Dijk membahas cedera rekan setimnya dari Belanda
Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, yang juga merupakan pemain timnas Belanda dan rekan dekat Lang, berbicara tentang sang pemain sayap setelah peluit akhir dibunyikan, namun ia menepis segala tuduhan yang menyalahkan infrastruktur stadion. "Ini adalah kecelakaan yang sangat parah, tapi tidak ada hubungannya dengan stadion, ini hanya kecelakaan," kata Van Dijk. "Saya sudah berbicara dengannya, semoga dia bisa kembali ke lapangan secepatnya karena kami membutuhkannya jika dia akan bergabung dengan tim nasional minggu depan."
Iklan