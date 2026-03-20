Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAY

Diterjemahkan oleh

UEFA dan Liverpool membuka penyelidikan terkait cedera Noa Lang setelah bintang Galatasaray itu bertabrakan dengan papan iklan

UEFA dan Liverpool telah membuka penyelidikan terkait papan iklan yang menyebabkan Noa Lang harus menjalani operasi setelah pemain sayap asal Belanda itu mengalami cedera serius pada ibu jari kanannya saat Galatasaray tersingkir dari Liga Champions di Anfield pada Rabu malam. Lang terlibat dalam tabrakan dengan papan iklan di pinggir lapangan pada menit-menit akhir pertandingan yang berakhir dengan kekalahan tersebut dan harus dibawa keluar lapangan dengan tandu.

  • Lang akan menjalani operasi akibat cedera ibu jari

    Pemain berusia 26 tahun itu mengalami luka robek sebagian pada ibu jarinya dan merasakan sakit yang cukup parah saat tim medis merawatnya di lapangan. Tim medis Liverpool termasuk di antara mereka yang merawat sang pemain sayap sebelum ia dibawa keluar lapangan. Galatasaray mengonfirmasi dalam pernyataan yang dirilis pada dini hari Kamis bahwa Lang mengalami "luka serius" pada ibu jari kanannya dan akan menjalani operasi di Liverpool. Ia diperkirakan akan meninggalkan kota tersebut segera setelah operasi, sebelum memulai program rehabilitasi. Lang telah menjadi salah satu pemain terpenting Galatasaray sejak bergabung dengan status pinjaman dari Napoli pada Januari, dan menjadi starter reguler bagi pemimpin klasemen Super Lig.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    Penyelidikan UEFA sedang berlangsung

    UEFA mengonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki insiden tersebut bersama klub Liga Premier tersebut, dengan fokus pada papan iklan itu sendiri dan apakah papan tersebut memenuhi peraturan yang mengatur pemasangan fasilitas di tepi lapangan pada pertandingan Liga Champions. Hasil penyelidikan ini dapat memiliki implikasi yang lebih luas terhadap peraturan stadion di seluruh kompetisi, terutama terkait penempatan dan konstruksi papan iklan di area-area di mana para pemain sering mengejar bola hingga melewati garis gawang.

  • Osimhen menambah derita akibat cedera

    Cedera Lang bukanlah satu-satunya masalah besar bagi Galatasaray di Anfield. Victor Osimhen ditarik keluar pada babak pertama setelah mengalami patah tulang lengan kanan akibat benturan dengan Ibrahima Konate. Penyerang asal Nigeria itu, yang telah mencetak 19 gol dalam 29 penampilan musim ini setelah pindah secara permanen dari Napoli musim panas lalu, digantikan oleh Leroy Sane saat jeda pertandingan, sementara klub mengonfirmasi bahwa mereka menariknya keluar "karena risiko patah lengan." 
  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Van Dijk membahas cedera rekan setimnya dari Belanda

    Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, yang juga merupakan pemain timnas Belanda dan rekan dekat Lang, berbicara tentang sang pemain sayap setelah peluit akhir dibunyikan, namun ia menepis segala tuduhan yang menyalahkan infrastruktur stadion. "Ini adalah kecelakaan yang sangat parah, tapi tidak ada hubungannya dengan stadion, ini hanya kecelakaan," kata Van Dijk. "Saya sudah berbicara dengannya, semoga dia bisa kembali ke lapangan secepatnya karena kami membutuhkannya jika dia akan bergabung dengan tim nasional minggu depan." 

Premier League
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Super Lig
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL