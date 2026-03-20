UEFA dan Liverpool membuka penyelidikan terkait cedera Noa Lang setelah bintang Galatasaray itu bertabrakan dengan papan iklan

Pemain berusia 26 tahun itu mengalami luka robek sebagian pada ibu jarinya dan merasakan sakit yang cukup parah saat tim medis merawatnya di lapangan. Tim medis Liverpool termasuk di antara mereka yang merawat sang pemain sayap sebelum ia dibawa keluar lapangan. Galatasaray mengonfirmasi dalam pernyataan yang dirilis pada dini hari Kamis bahwa Lang mengalami "luka serius" pada ibu jari kanannya dan akan menjalani operasi di Liverpool. Ia diperkirakan akan meninggalkan kota tersebut segera setelah operasi, sebelum memulai program rehabilitasi. Lang telah menjadi salah satu pemain terpenting Galatasaray sejak bergabung dengan status pinjaman dari Napoli pada Januari, dan menjadi starter reguler bagi pemimpin klasemen Super Lig.