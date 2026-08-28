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grafica udinese solet 2026Getty Images
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Udinese, waspadai Solet di akhir bursa transfer: bek itu bisa pergi ke Crystal Palace setelah kasus Ordonez

Udinese
Transfers
Serie A
O. Solet
Crystal Palace
Premier League

Godaan dari Premier League kembali datang untuk salah satu pemain terbaik di Serie A. Oumar Solet, infatti, kini masuk radar Crystal Palace yang dikabarkan sudah menyiapkan tawaran untuknya, setelah masalah yang ditemukan dalam tes medis Ordonez.


  • Udinese dikabarkan akan segera menerima tawaran 25 juta euro untuk Oumar Solet. Hal itu dilaporkan media Prancis FootMercato yang menyebut Crystal Palace beralih ke mantan bek tengah Salzburg itu setelah Joel Ordonez mengalami masalah saat tes medis. Bek Club Brugge itu sebelumnya nyaris bergabung dengan Aston Villa, tetapi masuknya klub London itu membuat situasi berubah total. Namun di Selhurst Park, sang pemain tidak lolos tes fisik dan transfer tersebut kini tampak mandek.


    Karena itu, tim asuhan Sage disebut telah mengubah target dan membidik bek Prancis berusia 26 tahun tersebut. The Eagles ingin menuntaskan kesepakatan dalam beberapa jam ke depan agar secepat mungkin menutup lubang di skuad setelah kepergian Lacroix, yang pindah ke Chelsea. Tawaran awal berupa pinjaman dengan opsi beli disebut sudah ditolak, dengan Palace kini mulai yakin untuk merekrutnya secara permanen. Solet masih terikat kontrak dengan Udinese yang akan habis dalam satu tahun dan datang dari musim di mana ia mencatatkan 35 penampilan, 3 gol, dan 1 assist.

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