Selama jeda internasional, perhatian selalu tertuju pada para pemain Serie A yang turun ke lapangan, sementara klub-klub berharap para pemainnya tidak mengalami cedera. Namun, di Udinese, kekhawatiran muncul saat pertandingan persahabatan: dalam laga melawan Pordenone, Thomas Kristensen mengalami masalah otot yang membuat statusnya diragukan untuk kembali berlaga saat liga dilanjutkan. Bek asal Denmark itu memulai pertandingan sebagai starter dengan ban kapten di lengannya, namun pada babak pertama ia terpaksa tetap berada di ruang ganti dan digantikan oleh Kamara.
Udinese, Kristensen cedera dalam laga persahabatan: kabar terbaru soal Como dan siapa yang bisa menggantikannya
CEDERA KRISTENSEN
Pertandingan berakhir dengan skor 1-0 berkat gol Piotrowski beberapa menit sebelum peluit akhir dibunyikan, namun perhatian Runjaic tertuju pada kondisi Kristensen: dalam beberapa jam ke depan, sang pemain akan menjalani pemeriksaan khusus untuk mengetahui tingkat keparahan cedera otot fleksor paha kanannya dan, yang terpenting, estimasi waktu pemulihannya; sementara itu, pelatih sedang mempertimbangkan pengganti potensial untuk pertandingan liga melawan Como yang dijadwalkan pada hari Senin, 6 April, mengingat Zemura juga absen karena masalah pada paha.
SIAPA YANG BISA MENGGANTIKAN KRISTENSEN DI UDINESE
Beberapa minggu lalu, Bertola mengalami cedera dan terpaksa ditarik keluar dalam pertandingan melawan Fiorentina akibat masalah pada pergelangan kaki kanannya. Dalam situasi tersebut, Runjaic memasukkan Mlacic, yang sebelumnya melakukan debutnya di liga dalam pertandingan melawan Fiorentina dan kemudian menjadi starter untuk pertama kalinya dalam laga berikutnya melawan Atalanta; dengan situasi darurat di lini belakang di mana Solet juga absen, dalam kekalahan melawan Juventus, barisan belakang diisi oleh Ehizibue, Kabasele, dan Kristensen. Bertola dan Solet telah kembali dan, kecuali ada kejutan, mereka akan menjadi starter. Jika Kristensen tidak bisa bermain melawan Como, salah satu dari Ehizibue, Kabasele, atau Mlacic akan diturunkan.