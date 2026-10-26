Kekalahan kandang dari AC Milan tadi malam tidak mengubah sikap Udinese terhadap Kosta Runjaic. Seperti dilaporkan ANSA, klub terus menunjukkan kepercayaan kepada pelatih asal Jerman itu. Kepercayaan tersebut "tidak dibatasi waktu", menurut informasi dari petinggi klub. Udinese yakin Runjaic bisa menemukan solusi untuk keluar dari krisis hasil: mereka kini menelan enam kekalahan beruntun di Serie A.





Meski demikian, dua pertandingan berikutnya akan menentukan: laga tandang melawan Parma pada Rabu dan laga kandang melawan Roma pada Sabtu. Dalam dua laga itu, sang pelatih akan mempertaruhkan kelanjutan posisinya di Udinese. Sebagai langkah antisipasi, klub telah melakukan beberapa penjajakan awal dengan calon pengganti, tetapi belum memulai negosiasi yang sesungguhnya.