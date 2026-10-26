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Runjaic UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Udinese, kepercayaan terhadap Runjaic tidak dibatasi waktu

Udinese
Transfers
K. Runjaic
Serie A

Tim asal Friuli menelan enam kekalahan beruntun di Serie A.

Kekalahan kandang dari AC Milan tadi malam tidak mengubah sikap Udinese terhadap Kosta Runjaic. Seperti dilaporkan ANSA, klub terus menunjukkan kepercayaan kepada pelatih asal Jerman itu. Kepercayaan tersebut "tidak dibatasi waktu", menurut informasi dari petinggi klub. Udinese yakin Runjaic bisa menemukan solusi untuk keluar dari krisis hasil: mereka kini menelan enam kekalahan beruntun di Serie A.


Meski demikian, dua pertandingan berikutnya akan menentukan: laga tandang melawan Parma pada Rabu dan laga kandang melawan Roma pada Sabtu. Dalam dua laga itu, sang pelatih akan mempertaruhkan kelanjutan posisinya di Udinese. Sebagai langkah antisipasi, klub telah melakukan beberapa penjajakan awal dengan calon pengganti, tetapi belum memulai negosiasi yang sesungguhnya.

  • Gino Pozzo tampaknya memang cenderung mempertahankan Runjaic hingga Juni, ketika kontraknya berakhir, dan menghindari pergantian pelatih di tengah musim. Namun, hasil positif harus segera diraih untuk mencegah perubahan besar: tetap mengoleksi 4 poin pada pekan ke-10 akan terlalu berisiko, bahkan bagi pemilik klub saat ini, yang sejak beberapa tahun lalu mengambil alih pengelolaan klub tersebut dan klub "kembarannya" di Inggris, Watford, dari ayahnya, Gianpaolo.

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