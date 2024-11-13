Tyrell Malacia Is Back! Bek Manchester United Kembali Bermain Setelah 17 Bulan Saat Tampil Di Piala EFL

Getty Images SportYosua Arya dan Gill ClarkTyrell Malacia Is Back! Bek Manchester United Kembali Bermain Setelah 17 Bulan Saat Tampil Di Piala EFLT. MalaciaManchester UnitedHuddersfield Town vs Manchester United AcademyHuddersfield TownManchester United AcademyEFL TrophyBek Manchester United Tyrell Malacia tampil untuk pertama kalinya setelah 17 bulan ketika melawan Huddersfield di Piala EFL.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowMalacia tampil pertama kalinya sejak Mei 2023Cedera jadi mimpi buruk sang bekBermain selama 45 menit untuk tim U-21Artikel dilanjutkan di bawah ini