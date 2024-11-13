Manchester United v Fulham FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya dan Gill Clark

Tyrell Malacia Is Back! Bek Manchester United Kembali Bermain Setelah 17 Bulan Saat Tampil Di Piala EFL

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Bek Manchester United Tyrell Malacia tampil untuk pertama kalinya setelah 17 bulan ketika melawan Huddersfield di Piala EFL.

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  • Malacia tampil pertama kalinya sejak Mei 2023
  • Cedera jadi mimpi buruk sang bek
  • Bermain selama 45 menit untuk tim U-21
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