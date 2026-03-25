TVRI
Gaungkan 'Bola Gembira', TVRI Sajikan Laga Persahabatan Bergengsi Sambut Piala Dunia 2026
- TVRI
Apa Yang Dikatakan?
”Sebagai bagian dari rangkaian menuju Piala Dunia 2026, TVRI akan menayangkan laga persahabatan yang melibatkan negara-negara besar dalam dunia sepak bola, salah satunya Brasil melawan Prancis yang akan tayang secara langsung pada hari Jum’at (27/3) pukul 02.30 WIB,” ungkap Rika.
Selain laga tersebut, TVRI juga menyiarkan pertandingan seru lainnya yakni Skotlandia vs Pantai Gading pada Rabu (1/4) pukul 01.00 WIB, serta Brasil vs Kroasia pukul 06.00 WIB.
Rika menyebutkan bahwa ketiga pertandingan tersebut adalah langkah awal untuk membangun antusiasme masyarakat, sekaligus menghadirkan atmosfer kompetisi internasional yang dapat dirasakan sebelum turnamen utama dimulai.
"Kehadiran pertandingan-pertandingan ini diharapkan dapat menjadi pemantik antusiasme publik sekaligus membangun kedekatan dengan atmosfer kompetisi internasional.” ujarnya.
Tagline Bola Gembira
Dalam kesempatan yang sama, TVRI secara resmi memperkenalkan tagline “Bola Gembira” sebagai identitas utama dalam menyambut Piala Dunia 2026. Tagline ini merepresentasikan semangat kegembiraan, persatuan, dan optimisme yang ingin dihadirkan melalui setiap tayangan, sekaligus menjadi simbol bahwa sepak bola adalah milik seluruh masyarakat Indonesia.
”Bola Gembira mencerminkan komitmen kami untuk menjadikan setiap tayangan sebagai sumber kebahagiaan, kebersamaan, dan semangat positif bagi seluruh masyarakat.” ujarnya.
- TVRI
Fasilitas & Kegiatan Seru
Untuk memastikan seluruh rangkaian dapat tersaji secara optimal dan berkualitas, TVRI juga menghadirkan Media Center sebagai bagian dari pengembangan kapabilitas penyiaran.
Fasilitas ini merupakan komitmen TVRI dalam menghadirkan proses produksi yang lebih modern, kolaboratif, dan berstandar global, sehingga mampu memberikan pengalaman menonton yang semakin optimal bagi masyarakat Indonesia.
”Media Center ini akan beroperasi pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Nantinya akan menjadi pusat aktivitas media terkait FIFA World Cup 2026, yang dilengkapi layar lebar, ruang kerja, komputer, akses internet, serta fasilitas pendukung lainnya,” jelas Rika.
Tidak hanya itu, sebagai bagian dari rangkaian menyambut Piala Dunia 2026, TVRI juga akan menghadirkan berbagai kegiatan seru lainnya yang dirancang untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan semangat sepak bola dunia. Berbagai inisiatif ini akan melibatkan berbagai kalangan, menghadirkan pengalaman yang interaktif, serta memperkuat antusiasme publik menjelang perhelatan akbar tersebut.