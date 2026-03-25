Gaungkan 'Bola Gembira', TVRI Sajikan Laga Persahabatan Bergengsi Sambut Piala Dunia 2026

”Sebagai bagian dari rangkaian menuju Piala Dunia 2026, TVRI akan menayangkan laga persahabatan yang melibatkan negara-negara besar dalam dunia sepak bola, salah satunya Brasil melawan Prancis yang akan tayang secara langsung pada hari Jum’at (27/3) pukul 02.30 WIB,” ungkap Rika.

Selain laga tersebut, TVRI juga menyiarkan pertandingan seru lainnya yakni Skotlandia vs Pantai Gading pada Rabu (1/4) pukul 01.00 WIB, serta Brasil vs Kroasia pukul 06.00 WIB.

Rika menyebutkan bahwa ketiga pertandingan tersebut adalah langkah awal untuk membangun antusiasme masyarakat, sekaligus menghadirkan atmosfer kompetisi internasional yang dapat dirasakan sebelum turnamen utama dimulai.

"Kehadiran pertandingan-pertandingan ini diharapkan dapat menjadi pemantik antusiasme publik sekaligus membangun kedekatan dengan atmosfer kompetisi internasional.” ujarnya.