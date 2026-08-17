Dengan kata lain,

seorang bek tengah, yang mampu membangun serangan dari belakang, seorang pemain sayap yang bisa menyisir seluruh sisi lapangan, yang dapat bergerak ke tengah dan memberi bonus, serta seorang gelandang serang. Sosok yang mampu bermain di belakang penyerang menjadi prioritas: setelah kehilangan Karetsas, yang memilih Borussia Dortmund, nama terpanas saat ini adalah Nwaneri, yang kemarin bahkan tidak masuk bangku cadangan dalam Community Shield yang dimenangi Arsenal melawan Manchester City. Tawaran pertama berupa pinjaman dengan opsi pembelian senilai 40 juta euro telah ditolak, tidak menutup kemungkinan ada upaya baru dalam beberapa hari ke depan, dengan formula berbeda. Formula yang bisa memuaskan Arsenal, yang ingin mendapatkan pemasukan dari penjualannya.