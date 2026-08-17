Pekan penentuan untuk bursa transfer AC Milan. Dalam beberapa hari ke depan dijadwalkan ada pertemuan puncak baru antara pemilik Gerry Cardinale dan pelatih Ruben Amorim untuk membahas rekrutan-rekrutan terakhir, yang harus dituntaskan sebelum 31 Agustus. Menurut yang ditulis Tuttosport dalam pertemuan pekan lalu, selain memberikan daftar pemain yang tidak lagi menjadi bagian dari proyeknya (Tomori, Odogu, Fofana, dan Nkunku), Amorim juga meminta lima atau enam tambahan pemain. Sulit rasanya semua permintaan itu dipenuhi, tetapi sesuatu akan dilakukan. AC Milan ingin menjalani akhir kampanye transfer sebagai protagonis dan memberikan kepada pelatih asal Portugal itu apa yang diinginkannya.
Diterjemahkan oleh
Tuttosport - Milan, pertemuan puncak dengan Cardinale: Amorim meminta 5-6 pemain baru
Tiga prioritas Amorim
Dengan kata lain,
seorang bek tengah, yang mampu membangun serangan dari belakang, seorang pemain sayap yang bisa menyisir seluruh sisi lapangan, yang dapat bergerak ke tengah dan memberi bonus, serta seorang gelandang serang. Sosok yang mampu bermain di belakang penyerang menjadi prioritas: setelah kehilangan Karetsas, yang memilih Borussia Dortmund, nama terpanas saat ini adalah Nwaneri, yang kemarin bahkan tidak masuk bangku cadangan dalam Community Shield yang dimenangi Arsenal melawan Manchester City. Tawaran pertama berupa pinjaman dengan opsi pembelian senilai 40 juta euro telah ditolak, tidak menutup kemungkinan ada upaya baru dalam beberapa hari ke depan, dengan formula berbeda. Formula yang bisa memuaskan Arsenal, yang ingin mendapatkan pemasukan dari penjualannya.
TIAGO GABRIEL PILIHAN PERTAMA
Di lini pertahanan, Tiago Gabriel, bek Portugal berusia 21 tahun milik Lecce, sangat disukai. Lecce mematok harga antara 25 hingga 30 juta euro untuk transfernya. Terlalu mahal bagi AC Milan, yang sedang berusaha menurunkan harga dengan memasukkan gelandang Bondo atau bek Terracciano ke dalam negosiasi. Waspadai Premier League, Tiago Gabriel juga sangat diminati Bournemouth, Brentford, dan terutama Crystal Palace, yang telah melepas Lacroix ke Chelsea dan sedang mencari pengganti.
Gelandang sayap: nama-namanya
Untuk peran gelandang sayap, perhatian tertuju pada nama Nicola Zalewski, pemain kelahiran 2002 milik Atalanta, yang bisa bermain baik di kanan maupun di kiri. Di Bergamo, dengan kedatangan Sarri di kursi pelatih, mantan pemain Roma itu kehilangan tempatnya sebagai starter karena alasan taktis. Ia bisa pergi, setahun setelah kedatangannya di Inter. Nama lain yang dikaitkan dengan AC Milan, Dodò dari Fiorentina dan Nuno Tavares dari Lazio, untuk saat ini berada di lapis kedua. Namun kejutan tidak bisa dikesampingkan.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami