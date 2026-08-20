Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Retegui ItaliaGetty Images

Diterjemahkan oleh

Tuttosport - Juventus, perburuan penyerang baru: Retegui muncul sebagai opsi

Juventus
Transfers
M. Retegui
Al Qadsiah

Juventus menginginkan satu lagi pemain nomor 9: mantan penyerang Atalanta, yang saat ini memperkuat Al-Qadisiya, juga masuk dalam daftar incaran.

Seorang penyerang last minute untuk Juventus. Setelah Kolo Muani dan Ekhator, Juventus ingin memperkuat skuad dengan nomor 9 baru yang bisa memberi alternatif bagi Spalletti. Pilihan pertama adalah Joshua Zirkzee, yang akan hengkang dari Manchester United dan juga didekati Napoli, sementara di antara alternatifnya - menurut yang ditulis Tuttosport hari ini - ada Mateo Retegui, mantan ujung tombak Genoa dan Atalanta, yang saat ini bermain untuk klub Arab Saudi Al-Qadisiya. Profil yang disukai, yang mengenal liga kami (ia menjadi top skor pada 2024-2025), tetapi sangat sulit untuk didatangkan karena alasan ekonomi. Namun, bukan berarti namanya dicoret dari daftar.

  • Juventus mempelajari biayanya

    Retegui sudah masuk radar Juventus sejak Januari lalu, namanya kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir, terutama sekarang ketika patah tulang tibia yang dialaminya pada 20 April lalu kini hanya tinggal kenangan buruk (Senin ia mencetak brace di King's Cup melawan Al Tal). Untuk saat ini, Carnevali dan terutama Ottolini, yang mengenalnya sejak masa-masa di Genoa, sedang mempelajari biayanya, dengan kesadaran bahwa tidak ada klub di Eropa yang bisa menjaminnya gaji seperti yang ia terima di Saudi Pro League, yakni 20 juta euro bersih per musim. Mantan bomber Atalanta itu, yang terikat kontrak hingga 2029, dengan senang hati akan kembali ke Italia dan demi mencapai tujuan tersebut ia siap menurunkan tuntutan gajinya. Ia ingin mengenakan seragam klub bergengsi dan kembali berada di bawah sorotan Italia asuhan Mancini, sosok pertama yang percaya kepadanya.

    • Iklan

  • Semuanya bergantung pada David

    Juventus saat ini bisa menawarkan pinjaman dengan hak tebus atau kewajiban membeli, tetapi terlebih dahulu harus menyelesaikan persoalan David. Pemain Kanada itu berada di luar proyek Spalletti, tetapi berbeda dengan Openda, yang memilih berangkat ke Lyon, ia terus bersikeras dan menolak semua tawaran. Ia ingin bertahan di Turin, memperjuangkan peluangnya. Musim pertama yang mengecewakan bersama Juventus dianggapnya sebagai masa adaptasi, dan tahun ini ia yakin bisa menjadi nilai tambah. Tanpa kepergian mantan pemain Lille itu, mendatangkan profil seperti Zirzkee, Retegui, atau Sorloth, opsi lain yang tak pernah benar-benar hilang, merupakan operasi yang tidak berkelanjutan secara ekonomi.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Serie A
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus crest
Juventus
JUV