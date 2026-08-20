Retegui sudah masuk radar Juventus sejak Januari lalu, namanya kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir, terutama sekarang ketika patah tulang tibia yang dialaminya pada 20 April lalu kini hanya tinggal kenangan buruk (Senin ia mencetak brace di King's Cup melawan Al Tal). Untuk saat ini, Carnevali dan terutama Ottolini, yang mengenalnya sejak masa-masa di Genoa, sedang mempelajari biayanya, dengan kesadaran bahwa tidak ada klub di Eropa yang bisa menjaminnya gaji seperti yang ia terima di Saudi Pro League, yakni 20 juta euro bersih per musim. Mantan bomber Atalanta itu, yang terikat kontrak hingga 2029, dengan senang hati akan kembali ke Italia dan demi mencapai tujuan tersebut ia siap menurunkan tuntutan gajinya. Ia ingin mengenakan seragam klub bergengsi dan kembali berada di bawah sorotan Italia asuhan Mancini, sosok pertama yang percaya kepadanya.