Juventus sangat mengkhawatirkan kondisi Khéphren Thuram. Menurut laporan Tuttosport, gambaran yang muncul kemarin saat pemeriksaan yang dilakukan di Lyon oleh Dr. Bertrand Sonnery Cottet cukup suram. Langkah menuju operasi untuk mengatasi, diharapkan secara permanen, sindrom femoropatela yang sudah diderita gelandang Prancis itu sejak April pun kian cepat.





Menurut harian asal Turin itu, Juventus sudah memberi tahu Thuram sejak Juni mengenai kemungkinan operasi, tetapi sang pemain disebut lebih memilih jalur konservatif. Rasa sakitnya tidak kunjung hilang dan kini tindakan operasi menjadi jalan yang sulit dihindari, mengingat Thuram masih terus merasakan nyeri.



