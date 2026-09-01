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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Tuttosport - Juventus khawatir soal Thuram: arahnya menuju operasi, klub sudah memperingatkannya

Juventus
K. Thuram-Ulien

Pemain Prancis itu kemarin menjalani konsultasi di Lyon terkait sindrom femoropatela.

Juventus sangat mengkhawatirkan kondisi Khéphren Thuram. Menurut laporan Tuttosport, gambaran yang muncul kemarin saat pemeriksaan yang dilakukan di Lyon oleh Dr. Bertrand Sonnery Cottet cukup suram. Langkah menuju operasi untuk mengatasi, diharapkan secara permanen, sindrom femoropatela yang sudah diderita gelandang Prancis itu sejak April pun kian cepat.


Menurut harian asal Turin itu, Juventus sudah memberi tahu Thuram sejak Juni mengenai kemungkinan operasi, tetapi sang pemain disebut lebih memilih jalur konservatif. Rasa sakitnya tidak kunjung hilang dan kini tindakan operasi menjadi jalan yang sulit dihindari, mengingat Thuram masih terus merasakan nyeri.


  • Jika harus naik meja operasi, masa absennya diperkirakan akan cukup panjang, sejalan dengan Yildiz: dengan mempertimbangkan kehati-hatian yang biasanya lebih besar untuk lutut, tidak akan mengejutkan jika ada prospek melihat pemain Prancis itu kembali bermain pada 2027. Sudah dalam beberapa jam ke depan diperkirakan akan ada perubahan arah menuju operasi, tulis Tuttosport. Perlu diingat bahwa Dr. Bertrand Sonnery Cottet adalah sosok yang menangani cedera lutut Bremer dan Gatti.


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